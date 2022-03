La privacidad de los datos repercute notablemente en el negocio de las marcas

La creciente concienciación de los consumidores sobre la privacidad de sus datos, ha hecho que ésta se convierta en un factor clave para la reputación de las marcas y en un elemento para medir los esfuerzos de adquisición y retención de clientes.

Un nuevo estudio publicado hoy por Zeotap, revela cómo la privacidad de los datos de los usuarios puede afectar a los ingresos de las marcas por su potencial para crear o dañar la confianza de los consumidores. Además, se demuestra que el coste real de la mala gestión de privacidad de los datos se traduce tanto en pérdida de ingresos derivada del descenso de las compras, así como en multas por parte de los organismos reguladores. Junto a esto, el estudio señala que más de la mitad de los consumidores (57%), dejarían de tener relación con aquellas empresas que se pusieran en contacto con ellos por cualquier medio por el que estos no hubieran dado su consentimiento para este fin.

El trabajo, que lleva por título, The value exchange: Descubriendo el impacto comercial para las marcas de la privacidad de los datos de los clientes, se ha realizado a través de encuestas a más de 3.000 consumidores de Reino Unido, Alemania y España. En ellas se les ha preguntado sobre su actitud a compartir datos con las empresas con las que interactúan, para poder así comprender, por primera vez, hasta qué punto las prácticas de privacidad de datos de las empresas pueden mejorar o perjudicar su capacidad para adquirir o retener clientes.

La información resultante muestra que los consumidores han desarrollado una gran sensibilidad hacia la privacidad de sus datos. Así, el 60% de ellos se volvieron más conscientes el año pasado de la información personal que comparten con las empresas. Al mismo tiempo, y a pesar de los esfuerzos regulatorios, como por ejemplo, el RGPD, sólo el 40% de los consumidores siente que controla el uso de su información personal por parte de las empresas con las que interactúa.

El impacto del creciente nivel de sensibilidad, supone, además de una advertencia, una llamada de atención a las empresas que manejan los datos de clientes, ya que los consumidores han mostrado que la impresión que tengan sobre las prácticas de privacidad de datos por parte de las empresas, influye directamente sobre su decisión de gastar o no dinero en ellas:

Las buenas prácticas en materia de privacidad de datos pueden ser un elemento diferenciador y un gran motor para generar ingresos. Así, el 62% de los consumidores está más predispuesto a comprar a marcas que garantizan que su información personal no se compartirá con terceros. Y el 58% estaría mejor dispuesto a recomendar esa empresa a sus amigos y familiares.

Los errores en la gestión de la privacidad de los datos significan pérdida de ingresos. Sobre esta cuestión, el estudio señala que cuando se preguntó a los consumidores qué harían si se pusieran en contacto con ellos a través de cualquier medio por el que ellos no hubieran dado su consentimiento para ello, el 57% de ellos coincidió en que cortaría los lazos con esa empresa por completo.

El estudio también revela que los consumidores son conscientes de que sus datos son "el nuevo petróleo" para las marcas, y el 35% cree que su dirección de correo electrónico vale para las empresas más de 100 dólares. Además, da buenas noticias a los profesionales del marketing que desean proteger sus márgenes, ya que los consumidores están dispuestos a compartir sus datos a cambio de experiencias personalizadas en vez de hacerlo por descuentos o servicios gratuitos.

"El estudio muestra que la privacidad de los datos es ahora mucho más que una cuestión de cumplimiento normativo. Es algo de reputación de marca, de diferenciación, y por extensión, de ingresos", afirma Projjol Banerjea, fundador y CPO de Zeotap. "Para cualquiera que esté menos interesado en tomarse en serio la privacidad de los datos, porque no se ha visto amenazado por sanciones monetarias, esto debería servirle como una llamada de atención, porque la verdadera pérdida es que los clientes compren en otro lugar".

El informe se basa en los descubrimientos de un trabajo previo de Zeotap, The Data Secrets of Successful Marketers, publicado a finales de 2021, en el que se mostraba, que aunque el 91% de los profesionales del marketing confían en su enfoque sobre la privacidad de los datos, sin embargo, muchos de ellos (30%) carecían de la visión única del consentimiento del cliente. Algo que es fundamental para salvaguardar las preferencias de los consumidores. En esta línea, los resultados del presente trabajo, no han hecho sino respaldar la hipótesis de que muchas empresas todavía tienen mucho que hacer para ganarse la confianza de sus clientes en lo que respecta a la privacidad de los datos.