Twitter, la red social que puso de moda el microblogging cumple 15 años

En nuestro país son los hombres los que más se interesan por esta red social, un 63%, frente al 37% que son mujeres.

La principal y más popular característica de estos servicios es su sencillez y capacidad de sintetización, porque en la mayoría de sistemas de microblogueo el tope de escritura son alrededor de 140 caracteres. En esos 140 caracteres se pueden contar desde qué se está haciendo, interactuar con otros usuarios mediante respuestas y mensajes privados, anunciar cosas, promocionarse, hacer o mantener amistades y redes de amigos, encontrar trabajo, y otros. Estos mensajes que publica el usuario se muestran en su página de perfil y son también enviados de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. El usuario que los publica puede restringir el envío de estos mensajes solo a miembros de su círculo de amigos, o permitir su acceso a todos los usuarios de manera pública, que es la opción por defecto.

El 21 de marzo de 2006, se lanzó la red social de los 140 caracteres creada por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams. En un principio el proyecto tuvo varios nombres, Twiiit, Twich, Stat.us, aunque Noah Glass eligió finalmente 'Twttr', que imitaba el trinar de un pájaro. Fue Jack Dorsey quien este día lanzó el primer tweet de la historia donde se podía leer "Just setting up my twttr".

Quince años después, y según el informe Digital 2021 elaborado por Hootsuite y We Are Social, la red social del pájaro azul cuenta con más de 353 millones de usuarios en todo el mundo y pasan una media de casi 6 horas mensuales en su versión para móvil.

A nivel mundial, son los hombres los que se decantan más por usar esta plataforma. Según los datos de este informe, más del 68% de los usuarios son hombres, frente al 31% que son mujeres.

Respecto a las edades, los hombres de entre 35 a 49 años son los que más tiempo pasan en Twitter (19,6%), seguido de los de 25 a 34 años (18,7%). Las mujeres que usan esta plataforma son las de edades comprendidas entre los 18 y 24 años (9,9%) seguidas de las de 35 a 49 años (8,8%).

En cuanto a las cuentas de Twitter que más seguidores tienen, se encuentran la de Barack Obama, con casi 130 millones, Justin Bieber, con 114 millones, y Kate Perry con más de 109 millones de seguidores.

En España, según los datos analizados, casi 38 millones de usuarios usan ya las redes sociales y pasan una media de 1 hora y 54 minutos diarias en ellas. En lo que respecta a Twitter, la plataforma cuenta con más de 7 millones de usuarios, lo que representa el 52,6% de los usuarios de Internet españoles, y se posiciona en el quinto lugar de las redes sociales más usadas en nuestro país. Además, siguen siendo ellos los que prefieren compartir contenido en Twitter, ya que casi el 63% son hombres frente al 37% que son mujeres.

Estos datos demuestran que Twitter sigue siendo una de las principales plataformas para poder compartir contenido de calidad y para que las marcas lleguen a su público objetivo a través de buenas estrategias digitales, además, esta red social sigue esforzándose cada vez más para mejorar la experiencia del usuario.