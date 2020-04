PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Perdón de antemano por incidir sobre un tema que desgraciadamente ahora mismo es tendencia y obsesión en nuestro país, puede parecer incluso cansino, pero me parece inevitable por vigencia. Hace unos días Iñaki Gabilondo decía en su podcast diario que el coronavirus nos estaba poniendo a prueba como país y como casi siempre estoy de acuerdo con lo escuchado, pero además me dio motivo para escribir este post pues me surgió inmediatamente una reflexión?

Pasamos por días de desconfianza, de miedo, de ansiedad en nuestro país con la pandemia del coronavirus. Al principio se creyó que sería cuestión o problema de otros países, luego pensamos que nos afectaría ma non troppo y posteriormente se desataron todas las alarmas, viendo que podría un importante impacto social y sanitario en España. De todas formas no voy a escribir sobre el virus y de la gestión que se ha de hacer para su erradicación o contención por parte de los órganos competente, no por nada, sino porque soy yo el que no es competente en este tema y por lo tanto, huyo de esa tentación que tanto se percibe en medios, sobre todo en redes sociales, de dar consejos o decir que se debería hacer o simplemente en valorar lo que se ha hecho con análisis de "experto", lo lamento pero no estoy capacitado para esto, me falta información, conocimiento y por tanto no cometeré el error que todas esas personas, en mi opinión, cometen. Pero si me gustaría tratar este tema desde un aspecto en el que si creo puedo aportar opinión.

Como os decía en la entradilla, mi admirado Iñaki Gabilondo, comentaba hace unos días que el coronavirus o mejor dicho sus efectos, nos estaba poniendo a prueba como país en diferentes planos, en el plano económico, a nivel político, solidario, en el plano social, en plano laboral? y efectivamente inmediatamente asentí con la cabeza pues creo que es verdad, es en estos casos extremos y de efecto masivo, es cuando se ve de que "están hechos los países" a todos los niveles, para superar la crisis. Con respecto a todos estos aspectos, en mi opinión, están quedando retratadas muchas personas, muchos colectivos (y no siempre para bien), pero no es el tema que quiero compartir. Lo que más me sorprendió al enunciar el periodista los diferentes planos en los que estábamos a prueba, es que se dejara sin nombrar uno que en este caso me parece de extraordinaria importancia.

Vivimos en la era de la revolución digital, del big data, del blockchain, la inteligencia artificial, de la hiperconexión y parece, por cómo ha ido transcendiendo los hechos y niveles de contagio, que todo ello no ha colaborado en la medida que yo creo que debería haberlo hecho para un menor impacto, un mejor control o simplemente para una mejor información, dicho de otra manera en el plano tecnológico no estamos a la altura en la utilización de estas herramientas, por el provecho que se les está sacando.

Y todo esto lo digo por que me parece sorprendente que haya tantas empresas que no puedan externalizar el trabajo de muchos de sus empleados con el teletrabajo porque no están preparados, por no saben, por que no tienen las herramientas adecuadas o porque no poseen la cultura para hacerlo, me sorprende que el virus provoque el cierre de los centros educativos, vale puede ser una buena medida pero por que se deja de dar clase, como no se puede seguir con el curso en la modalidad e learning o telemática, para que los alumnos puedan seguir con normalidad sus clases, no me sorprende menos que el big data no haya apoyado suficientemente para tomar decisiones, no solo mejores, sino mas a tiempo, el big data nos debería haber anunciado que el nivel de contagio era alto y que seria de impacto, pero tampoco entiendo como los centros sanitarios no tienen protocolos provocados por la inteligencia artificial para gestión de pacientes y flujo de urgencias, no entiendo como muchas personas acuden al supermercado a arrasar con todo, ante el miedo a falta de abastecimiento, cuando eso se puede hacer desde casa y evitando el peligro de contagio por contacto, pero aun entiendo menos como los supermercados no están capacitados para cierto niveles de compra on line, me sigue sorprendiendo que simplemente no exista la posibilidad de una consulta por video conferencia para atender dudas casos y posible diagnósticos sin tener que desplazarse, pudiendo hacerse cargo profesionales sanitarios de otros canales, no solo el público con lo que se ampliaría la plantilla y por ende a capacidad de atención, no habla bien de nuestros recursos cuando a nuestros mayores no se les puede atender como colectivo de riesgo de otra manera más personal, más rápida y eficaz, no entiendo como la tecnología no se ha puesto al servicio de estos colectivos tan afectados por sus condiciones y por la situaciones que la que viven (solos, desinformados, mal acompañados o simplemente con mucha limitaciones física).

No entiendo como no se han evitado el éxodo de persona de zonas de focos a otras según da residencia aumentando las posibilidades de contagio, es paradójico que controlan el GPS de los coches para lo que les parece (hablar de restantes, invitar a ir a un determinado centro comercial, etc?) y después para que no se cometan irresponsabilidades como trasmitir el virus a zonas limpias se deja pasar, no entiendo como la posibilidades que nos da las nuevas tecnologías no han tenido el impacto que yo esperaba para esta crisis para gestionar y/o superar esta crisis ? En definitiva, no entiendo como disponiendo de estos recursos se toman decisiones que no cuentan con estos recursos como medio o atenuante de efectos, de forma que van a paralizar la economía de forma radical y eso va a afectar perjudicialmente a más personas que el propio virus. ?

¿Os imagináis si todas estas herramientas se hubiesen puesto a disposición de la sociedad como la pandemia tendría mucho menor impacto? ¿Os imagináis si ante esta desgraciada prueba a la que nos está poniendo el coronavirus, estuviésemos mejor preparados en estas tecnologías como país?

Seguro que el impacto del contagio sería diferente. Estamos acometiendo una crisis en el SXXI de forma anacrónica cuando contamos con recursos de este siglo, lo cual habla de que, en el caso de las nuevas tecnologías, no vamos a pasar a la prueba. Querido Iñaki, al menos en lo tecnológico es un plano en el que no vamos a superar la prueba del virus, lo cual solo es consecuencia de una deficiente cultura con respecto a este tema, pero sobre todo por un presupuesto ineficiente e insuficiente para potenciar dicha cultura. Aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías la cosa seria de otra manera. En el aprovechamiento de los recursos tecnológico que poseemos no aprobamos, lo siento.