A pesar de la difícil situación actual, según el Termómetro Digital impulsado por nPeople junto a IAB Spain, el 46% de los millenials presenta una actitud optimista ante el estado de la industria digital española durante la pandemia del coronavirus.

España vive un momento histórico y sin precedentes debido a la extensión del Covid-19 que no solo ha tenido impacto en el sistema sanitario y en la salud pública, sino también económicamente y en el sector digital. No obstante, y aunque la industria digital está sufriendo las consecuencias de la crisis, no se ha perdido del todo el optimismo: un 42% de los profesionales digitales se mantienen positivos ante el impacto del Covid-19 en el sector digital. De hecho, el optimismo se aprecia más en la generación millenial (46%), en las consultoras (52%) y en las áreas de las empresas de Estrategia y Producto (50%).

Así lo demuestran los datos del Termómetro Digital frente al Covid-19 de IAB Spain, la asociación española de publicidad, marketing y comunicación, y la consultora nPeople. Según este Observatorio que mide el impacto de la pandemia en la industria desde una perspectiva sociológica y estratégica, la Economía es la parcela más castigada: 7 de cada 10 encuestados muestran una actitud negativa. Por último, hay más consenso respecto a la parcela de Sociedad: un 40% son pesimistas sobre su situación, pero un 38% sí conservan la positividad.

El teletrabajo, el área más fortalecida

Sin duda, el impacto no se está viviendo únicamente de forma generalizada en la industria, sino también en el seno de las empresas del sector. Más allá de la evidente incidencia económica, los modelos de trabajo se han visto afectados: el teletrabajo ha sustituido a la labor presencial. Según el 90% de los profesionales, el modelo de trabajo en remoto saldrá fortalecido tras la crisis. Puede que más compañías lo instauren de una forma más continua y, de este modo, se fomente la conciliación de los empleados.

En segundo lugar, la digitalización masiva será la segunda área más reforzada tras este período según el 60%. La brecha digital sigue existiendo, y ya que el coronavirus ha obligado a digitalizar trámites, procesos de trabajo y relación con clientes y proveedores, esta brecha se reducirá, impulsándose la transformación digital también en las empresas más tradicionales y rezagadas del sector.

Por último, el 50% de encuestados opina que el eCommerce y eDelivery también saldrán de la crisis más fuertes. Y es que el confinamiento, el cierre de tiendas físicas y el aumento del consumo de Internet están modificando también los hábitos de compra del consumidor español, ahora mucho más digitales.

¿Cuándo se recuperará la industria digital?

El descenso de la inversión publicitaria es solo uno de los síntomas de las dificultades que atraviesa el sector digital actualmente. Pero? ¿cuándo retornará la normalidad a la industria?

A diferencia de otras áreas, las perspectivas de recuperación de la industria digital son optimistas: casi un 60% de encuestados opinan que en 2020 se volverá a la normalidad. 3 de cada 10 creen que será ya en 2021 mientras que solo un 8% piensa que hasta 2022 no se atisbará esa recuperación.

En palabras de David Sánchez, CEO en nPeople, "Los profesionales digitales están demostrando su visión práctica, la posibilidad de salir de la crisis con un sector digital más fuerte y aprovechando las oportunidades para acelerar el proceso de transformación digital en nuestro país, si bien son conscientes de las dificultades del momento actual y de las iniciativas que serían necesarias tomar a cabo por las administraciones públicas".

Concretando en la publicidad, en torno a un 45% cree que la situación volverá a su cauce este mismo año, un 33% afirma que será en 2021 y más de un 20% retrasa el fin de la crisis hasta 2022 como mínimo.

En la economía el futuro se ve más oscuro, pues 4 de cada 10 encuestados retrasa la recuperación económica a 2022 en adelante y solo un 13% cree que en 2020 se recuperará la normalidad.

De forma más personal, los profesionales también sienten preocupación por las consecuencias en la propia empresa donde trabajan. Aunque más de la mitad sostiene que en 2020 su compañía se recuperará, el 35% sitúa la recuperación en 2021 y casi un 15% la ve más lejana, a partir de 2020.

Desafíos y retos de futuro

Es una realidad: vivimos un momento complicado. Según el estudio, el 67% de los profesionales cree que la crisis del Covid-19 tendrá consecuencias negativas directas para ellos de forma personal, un 43% atisba efectos negativos en la industria digital y un 92% cree que perjudicará sobre todo a la economía española.

Por ello, se demandan iniciativas concretas que contribuyan a paliar los efectos de la crisis, como la concesión de líneas de crédito, medida valorada con un 7,6 por los encuestados, el compromiso de los anunciantes a mantener inversiones, también con un 7,6, y una mayor inversión y auxilio de las administraciones públicas, con un 7,2 de nota media.

Y, aunque habrá que esperar para ver las medidas que finalmente se toman y cómo inciden en el desarrollo de la crisis, lo que está claro es que esta situación sin precedentes está suponiendo un reto para el sector digital. Así lo opinan el 90% de los profesionales, según el cual conllevará una revolución en el sector digital. De hecho, el cariz es positivo y un 88% de los encuestados cree que de la crisis saldrá un sector digital más fuerte. Del consenso y el esfuerzo común depende superar este desafío.