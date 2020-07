PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

En el futuro del retail, las tiendas sin cajeros, los robots y el uso intensivo de las nuevas tecnologías serán piezas fundamentales. Eso es lo que se espera. Es lo que los analistas llevan años apuntando, pero también lo que los movimientos de los diferentes gigantes han ido señalando. Las tiendas sin cajeros de Amazon, que aparecieron hace ahora un par de años, son un ejemplo perfecto de cómo las cosas están cambiando en esa dirección. En las tiendas, Amazon Go, los clientes no necesitan pasar por caja. Solo tienen que vincular su cuenta Amazon cuando entran y la inteligencia artificial hace el resto del trabajo por ellos.

Amazon planeaba, antes del estallido de la crisis del coronavirus, licenciar este sistema de compras a terceros. De este modo, cualquier tienda podría emplear su sistema sin cajeros y eliminar las colas de espera en cajas. Pero, además, la compañía está trabajando ahora en otro sistema para evitar el paso por caja de los consumidores, que también permitirá comprar con normalidad pero acabar saliendo de un modo 'no normal' de la tienda. El sistema de nuevo cuño es un carrito de supermercado inteligente, el Amazon Dash Cart.

Vista general del carrito Foto Amazon para prensa

Amazon está creando su propia red de supermercados. Más allá de las ventas de alimentación online y de la cadena Whole Foods, que compró hace unos años para dotarse de esa infraestructura, el gigante está trabajando para crear sus propios supermercados. Son supermercados de nuevo cuño, previstos en apertura para este mismo año, y sobre los que los medios estadounidenses adelantaron hace unos meses sus ubicaciones.

Un carrito smart

Ahora, Amazon ha empezado a desvelar unos cuantos datos más y, como han señalado a los medios estadounidenses, este será el entorno en el que probarán su Amazon Dash Cart. A primera vista, es un carrito de supermercado como otro cualquiera, aunque en realidad no lo es. Es una versión smart.

Usando cámaras y sensores de peso, el carrito es capaz de ir escaneando los productos que se van metiendo dentro. Con ello, el consumidor se evita tener que pasar por caja al final de la compra.

El carrito ya habrá hecho las cuentas por ellos. Como explica Dilip Kumar, vicepresidente de tecnología y retail físico de Amazon, a Cnet, Amazon quiere "ser capaz de ahorrar tiempo a los consumidores". Con ello no hay que esperar ni en las cajas rápidas ni en las de autopago. El consumidor ahorra tiempos de espera.

Amazon estrenará el carrito inteligente más tarde este año, cuando abra su supermercado de Woodland Hills, en California. Esa será una de las ubicaciones de su nueva cadena de supermercados y también tendrá cajas tradicionales de pago.

Un detalle del carrito Foto Amazon Prensa

Posiblemente, este no será el último elemento que Amazon desarrolle porque, aunque su directivo no ha querido contar más a Cnet, sí ha señalado que tienen la intención de seguir desarrollando conceptos y servicios que les ahorren tiempo a los consumidores y que encajen con lo que estaban haciendo hasta ahora. Esto es, estas tecnologías que Amazon lanza y desarrolla no chocan con lo que los consumidores han estado haciendo tradicionalmente. Usan los modos que ya tienen de hacer la compra y los integran con las nuevas herramientas.

Como explica Kumar al medio estadounidense, por mucho que la tecnología sea compleja, quieren que para el consumidor las cosas sean similares a lo que conoce.Lo complicado y complejo se queda entre bambalinas.

Por qué puede conectar con el consumidor

El carrito inteligente podría servir para empujar tráfico a la nueva tienda, porque como explican en el medio estadounidense los consumidores quieren reducir el tiempo perdido haciendo la compra.

Si a eso se suma, añadimos, el contexto actual y cómo los consumidores quieren reducir el contacto con otras personas en sus visitas al supermercado por el miedo al coronavirus, se puede tener la visión más completa de las cosas. Si el carrito es al mismo tiempo la caja, te ahorras tener que interactuar con parte del personal de tienda y de estar esperando en la cola con más personas.