¿Por qué Alexa no conoce al barbero de mi barrio?

Imagino que habrás escuchado hablar que el control por voz va a despuntar en los próximos años o incluso que los negocios y el marketing tendrán que adaptarse a un nuevo contexto.

Pues sí, así es. No porque lo diga yo, mi intuición, o porque sea un gurú del marketing. Lo digo porque los datos hablan por sí solos y así te lo contaré en las próximas líneas.

Primero de todo, a ti querid@ lector/a, quiero preguntarte lo siguiente:

¿Dispones de asistente por voz?

Si has respondido que sí nada que añadir. Pero si respondiste que no... déjame hacerte otra pregunta:

¿Seguro?

Lo digo porque si en tu WhatsApp, app de Facebook Messenger, buscador de Google o incluso en Word, aparece un icono similar a un micrófono es más que probable que tengas un asistente por voz aunque no lo llames así.

Dicho esto, vamos a focalizarnos en aquellos asistentes por voz centrados en búsquedas dentro de internet. Estos son los nombres que algunas marcas dan a sus asistentes: Siri de Apple, Google Assistant de Google, Alexa de Amazon, Bixby de Samsung, Cortana de Microsoft, Aura de Movistar o Celia de Huawei; y la lista es aún más larga...

Como ves, son muchos pero entre el amplio abanico destacan 3 claramente sobre los demás: Alexa, Google Assistant y Siri. Por si esto fuera poco, cada día son más las casas que integran un altavoz inteligente en las estanterías de sus comedores, habitaciones o cocinas y estos populares "aparatejos" ya se han convertido en parte indispensable de muchos hogares alrededor del mundo y de nuevo estas navidades los curiosos asistentes de voz liderarán los rankings de productos más regalados en esta navidad tan diferente a la que nos enfrentamos.

Si ingresamos las palabras "Amazon Alexa" en Google Trends (herramienta para analizar las tendencias de búsqueda en el buscador nº1) y filtramos en España, veremos que la creciente evolución de las búsquedas de este asistente es constante. Así que te animo a que lo pruebes y verás de lo que hablo.

¿Lo ves? No es una tendencia, es una realidad. El control por voz está ahí, más fuerte que nunca, escondido y esperando a dar el salto definitivo. Si realizáramos el mismo filtro de búsquedas a nivel mundial veríamos que el mayor pico de interés se generó en 2018, lo que nos indicaría claramente que ya no es un producto novedoso, sino un producto más consolidado de lo que puede parecer.

Ahora sí, como lo prometido es deuda, te daré algunos datos irrefutables y oficiales.

En este punto, ahora sí, debo hablarte de estadísticas. Prometo que seré breve...

En 2018 Google declaró que el 27% de búsquedas móviles ya eran por voz .

. Según la consultora Kantar en 2022 las búsquedas por voz ya supondrán más del 45%.

En 2019 Google publicó que ya había vendido 1.000 millones de dispositivos "Google Assistant".

"Google Assistant". Por su parte, en 2019 Amazon reconoció haber vendido más de 100 millones de dispositivos con Alexa integrada.

Según la marca de la manzana, Siri está integrada en más de 500 millones de dispositivos y creciendo...

De acuerdo, ya paro de números y estadísticas. Pero el objetivo es mostrarte que si hablamos de tecnologías relativas al control por voz no lo hacemos de un futuro más o menos lejano, hablamos de una realidad más que asentada en nuestras vidas.

En este punto, marcas, empresas y organizaciones pueden y deben aprovechar las ventajas de una tecnología que se caracteriza por acercar los buscadores a la realidad de las conversaciones cotidianas. Si no lo hacen no van a aparecer, así de sencillo, jamás se darán cuenta y otros aprovecharán el vacío que su marca o empresa está dejando.

Yo hice el experimento preguntando por un barbero con la pregunta "¿cuál es el barbero más cercano?".

Nada, no apareció el que estaba más cerca de mi domicilio apenas a 15 metros. Eso sí, tanto Siri, Alexa como el asistente de Google me recomendaron 3 alternativas y todas más lejanas por cierto; incluso una a más de 20 minutos andando. Seré sincero, no tenía intención de ir al barbero, lo hice solo para experimentar pero si hubiera necesitado el servicio de barbería es probable que me hubiera escogido una alternativa lejana a pesar de tener un barbero a la vuelta de la esquina. Tengo la disyuntiva si advertirle sin que se lo tome a mal, aunque es probable que no sea consciente de la potencial pérdida de clientes de su negocio.

Si quieres, párate un momento, haz tú mism@ la prueba y habla con tu asistente; si mencionas el nombre de tu empresa y no apareces algo está fallando en tu estrategia. Deberías empezar a cuidar tu estrategia desde una perspectiva 360º y dejar de invertir dinero en SEM como antaño obviando a millones de usuarios que algún día podrían convertirse en tus clientes.

Entender la tecnología, su comportamiento y sus algoritmos se torna indispensable para afrontar un mercado cada vez más omnicanal y competitivo en el que sin lugar a dudas el control por voz tendrá su espacio en el e-commerce pero también en el comercio offline (si es que aún se les debe separar).

En definitiva, si tienes dudas en tu estrategia aplica el rigor y el conocimiento en tu empresa contratando profesionales acreditados, créeme, será lo más efectivo. Quién sabe, quizás si el barbero de mi barrio lo hubiera hecho, su negocio sería más sostenible y ahora tendría un cliente más...