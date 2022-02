Para una nueva realidad, un marketing adaptado. Metaverso

El ser humano siempre ha fantaseado e intentado crear realidades paralelas a las que vive, bien a través de la escritura, los medios audiovisuales, medios virtuales ... El metaverso es un nuevo intento de esto mismo, generar una nueva realidad virtual en la que el ser humano puede vivir otra vida.

La generación de nuevas realidades siempre le propone un reto y una oportunidad al ser humano. Este puede comportarse, o al menos tiene la oportunidad en esa nueva realidad, de hacerlo de forma diferente, puede relacionarse con otras personas a las que habitualmente lo hace, incluso puede ser alguien completamente diferente a la persona que es. Ese creo yo que será el éxito de los metaversos que se están poniendo en marcha, vivir otra realidad.

El metaverso o los metaversos que se creen serán un nuevo canal de relación y de vida para las personas, pero también un reto para las empresas que pretenda comercializar, atender o abordar clientes desde esa realidad. Estos metaversos tendrán sus propias reglas de relación, sus propios valores de estancia, sus propias formas de relación, sus medidas de control y a todo ello habrán de ajustarse personas y empresas. ¿Se avecina una nueva revolución social tras la internetalización? Me temo que sí. Habrá que ver el funcionamiento, aceptación y lo que proponen esos metaversos, será interesante observar la vinculación entre las realidades virtuales propuestas y la real, pero creo que efectivamente, va a suponer un impacto social a muchos niveles, relacional, de comportamiento, comercial, de prestación de servicios, etc. De igual forma que los metaversos que más aceptación serán aquellos que proponga una realidad mas del agrado del visitante y eso será una gran condición por la que lucharán todos ellos para conquistar visitantes o "habitantes", por lo que será importante que las normas, leyes y posibilidades de acción comportamentales que se desplieguen en los metaversos se habrán de ajustar a la vida real, pues de no ser así se crearán unos submundos que de una forma u otra tendrá una trascendencia en nuestra vida diaria y cotidiana, no para bien.

De todas formas, como canal de comercialización alternativo que se plantea ese metaverso, entre otras muchas otras cosas, las empresas habrán de ajustarse a nuevas formas de comercialización, a un nuevo tipo de relación con el cliente, quizás a tratar con el mismo cliente pero que quiere ser otro (por lo que siendo el mismo, tendrá un perfil diferente), en fin que las empresas habrán de tener un periodo de adaptación a este nuevo canal con todas la implicaciones que esto tendrá desde el punto de vista para adaptar el marketing, la gestión de la empresa, y probablemente serán necesario tantos cambios como metaversos en los que se incluya dicha empresa.

Están por llegar nuevas realidades, algo que el ser humano siempre aceptó de buen grado, al fin y al cabo existen tanta realidades como personas en el mundo, solo que ahora nos darán la oportunidad de incluirnos en un entorno cerrado, con situaciones y escenarios prefabricados y dónde cada uno decide quien quiere ser y como quiere vivir. No es baladí lo que está por venir a nivel social, pero mucho menos a nivel empresarial y de marketing.