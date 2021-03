YouTube amenaza el reinado de la publicidad televisiva tradicional y es la única esperanza para los anunciantes 

La televisión ha muerto y no lo ha hecho. Esto es, la televisión tradicional, los canales que emiten una programación y que se pueden seguir en directo, ha entrado en crisis. Los espectadores abandonan y hasta el prime time, el momento álgido de interés de las audiencias, ha perdido fuelle. Pero eso no quiere decir que el televisor, el aparato, haya desaparecido de las vidas de los espectadores. Nada más lejos de la realidad.

Ahí sigue, uno de los muchos reyes de las horas de ocio, solo que ahora compite con dispositivos móviles y sirve contenidos ajenos a las cadenas de la tele. Ya no te sientas a esperar que empiece aquella película en la cadena que sea, sino que te posicionas para ver lo que te apetece en plataformas como Netflix. La tele es, simplemente, la puerta de entrada a todos esos contenidos que vemos bajo demanda.

Para los anunciantes, sin embargo, esto implica unos cuantos problemas. Ellos siguen necesitando la atención que los consumidores prestan a sus pantallas y, por tanto, quieren posicionar sus mensajes en las pausas publicitarias.

El problema está en que las televisiones ya no tienen ese tirón que tenían en el pasado y que las plataformas de VoD no tienen anuncios. Si los tienen, como ocurre por ejemplo cuando se ven contenidos bajo demanda en servicios como Movistar, es un anuncio escaso.

Pero, en esencia, las plataformas de streaming venden como elemento clave de su experiencia de uso el no tener anuncios. Es lo que ha llevado a Netflix a desmentir en múltiples ocasiones que vayan a dar entrada a la publicidad. No es que el AVoD no exista, que está empezando y podría ir a más si players como HBO entran en el juego como está previsto, pero por ahora es todavía minoritario.

Sin embargo, las estadísticas podrían estar ofreciendo ya una solución a los anunciantes para poder llevar sus campañas al televisor y hacerlo ante estos consumidores que están migrando de destino. Porque uno de los servicios que los consumidores consumen cada vez más y más desde la tele es YouTube y YouTube sí tiene anuncios.

Las cifras del mercado

Los datos llegan del mercado estadounidense, pero en todo lo que toca a los patrones de consumo de la tele EEUU acaba marcando la tendencia. Como apuntan en Variety, la tele es ya el dispositivo en el que más crece el consumo de contenidos de YouTube. 120 millones de estadounidenses han visto contenido de YouTube en sus televisiones durante el mes de diciembre. La cifra supone un crecimiento del 20% frente a los datos de marzo de ese mismo año.

Los patrones de consumo de contenidos apuntan también otro dato interesante. Un cuarto de los usuarios de YouTube que tiene el servicio conectado de alguna manera a su televisor vio la mayoría de los contenidos (más del 90%) únicamente en esa pantalla. Es decir, ya no ven vídeos de YouTube en ningún otro terminal. Lo hacen desde su tele.

Desde YouTube, aseguran que los espectadores de la tele han abandonado el prime time y que están usando YouTube para descubrir que "el nuevo prime time es personal". El 82,5% del tiempo de visionado de las teles conectadas se va a Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu y Disney +, pero de esas plataformas solo YouTube y Hulu venden anuncios.

Por supuesto, todos estos datos están posicionando a YouTube en el mercado de la publicidad y, como indican en Variety, está ya dando datos al mercado para asentarse para la temporada de upfronts para la próxima temporada de televisión (que es cuando los anunciantes deciden la parte más importante de su inversión).

Si les funciona, YouTube se podría convertir en la alternativa que los anunciantes tienen para cubrir lo que la tele de siempre pierde.