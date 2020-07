PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Muchos de nosotros hemos tenido que acostumbrarnos a nuevas formas de trabajo, como lo es el home office, por lo que la vida diaria "normal" se ha desarraigado a medida que las personas hacen malabares con el trabajo y las necesidades familiares, como el cuidado de los niños. Por mucho que todos tratemos de mantener una apariencia de estructura en este momento, ya no existe una jornada laboral "normal". Según datos recopilados por The Wellness and Productivity Project, una iniciativa que vela por el bienestar y la salud integral de las personas, 41% de los mexicanos labora de más durante el home office1, lo que ha llevado a que muchos de los trabajadores sientan diversos grados de presión para no "perder" su tiempo en el encierro y ser productivos.

Esto, junto con las personas que han convertido su espacio de vida en su espacio de trabajo, se convierte en un problema de agotamiento al que los empleados comienzan a enfrentarse, luchando por mantener separadas las dos esferas, familiar y laboral, por lo que la búsqueda de un equilibrio se debe considerar una prioridad.

Este es un problema que la administración de recursos humanos debe investigar y abordar, sobre todo, si tomamos en cuenta que, 64% de los CFO consideran apropiado mantener el HO como modalidad en sus empresas aun cuando pase la pandemia2. Adicionalmente, se ha considerado que el tiempo que tomará a las empresas reintegrarse a la "normalidad", pudiera ser entre 3 y 6 meses. Es por ello que hoy más que nunca hay una brecha grande entre RR.HH. y los empleados, por lo que definitivamente es ahora el momento más valioso para darle importancia a la empatía y tratar de tener empleados felices.

En el mundo hiperconectado de hoy, la forma en que las empresas interactúan con las personas a diario es extremadamente importante. Y actualmente, sin una resolución clara para el trabajo remoto a la vista, la forma en que se desarrolle la comunicación entre empleados y jefes no solo será importante para su compromiso y experiencia, sino que puede determinar la forma en que se ejecutará su negocio y su éxito en los próximos meses.

Pero ¿cuáles serían las sugerencias sobre lo qué los líderes de Recursos Humanos pueden estar haciendo en este momento?, sobre todo garantizar una comunicación abierta con los empleados a fin de mantener una Experiencia del Empleado (Ex) positiva.

Siempre en la retroalimentación

La idea clave para mejorar la experiencia del empleado es garantizar que los empleados se sientan escuchados. Esto no solo los hará sentirse valorados, sino también ayudará a generar confianza en el equipo, lo que fomentará un entorno de comunicación más abierto en general, permitiéndole recopilar información más precisa y práctica ahora y en el futuro.

Las encuestas tradicionales no son la respuesta aquí. El sentimiento de los empleados puede cambiar de un día para otro, y los comentarios recibidos por Recursos Humanos de una encuesta realizada la semana pasada, podrían no reflejar con precisión lo que sus empleados sienten esta semana. No solo la mayoría de los comentarios son inaccesibles, sino que los empleados también reconocen la incapacidad de las encuestas para capturar con precisión sus sentimientos y cambios reales de acción, por lo que no se toman el tiempo para decir exactamente cómo se sienten.

Algunas recomendaciones para esto, es implementar una nueva forma de trabajo "siempre activa". La idea clave es capacitar a los empleados para que proporcionen comentarios e ideas a lo largo del día, en lugar de atacarlos con una lista de preguntas. Por lo tanto, una respuesta siempre activa debe ser breve, solo dos o tres preguntas, incluida una pregunta abierta, todas centradas en cómo la empresa está apoyando a los empleados, lo que demuestra que sus sentimientos e ideas son valorados y tomados en serio.

Actuar sobre las mejores ideas de los empleados

Escuchar a los empleados es la primera parte de una gran Experiencia del Empleado (Ex). Tomar medidas es la segunda parte, e igualmente importante: se debe actuar según las ideas de los empleados para demostrar que se ha escuchado, comprendido y valorado lo compartido. Esto es importante por dos razones. Muestra a los empleados que la comunicación organizacional interna realmente funciona en ambos sentidos, lo que les da confianza en el proceso.

Por ejemplo, durante los huddles -reuniones cortas entre equipos para mantenerse actualizados, donde se muestra entusiasmo para empezar con fuerza la mañana-, se puede prestar especial atención a "elevaciones" (ideas para la acción). Una vez que se propone una elevación durante una reunión, su implementación puede ser rastreada de manera transparente por todos. Si bien las elevaciones suelen ser soluciones simples y de baja tecnología, estos ajustes menores pueden tener grandes beneficios no solo para los empleados sino también para los clientes.

Implementación de tecnología a favor de todos

En la gestión de una fuerza de trabajo remota, es crucial promover un Ex centrado en los empleados y usar tecnología para hacerlo. Con el contacto virtual como el único método de comunicación, necesitamos emplear tecnología que nos ayude a hacer que el Ex sea más humano, no menos.

La misma encuesta de The Wellness and Productivity Project afirma que 25% de mexicanos continuará laborando bajo un esquema virtual, mientras que el 59% prefiere un esquema mixto3 , por lo que la mejor manera de asegurarse de que se continuará actuando sobre las ideas de los empleados mientras se está alejado de la fuerza laboral, es implementar una cultura de colaboración descentralizada. Para fomentar la creatividad y la innovación durante este tiempo, se puede establecer una comunicación digital interna entre los empleados que utilizan una plataforma de Crowdsourcing. Tal sistema puede desdibujar las líneas entre las jerarquías, alentando activamente a los empleados, que solo pueden estar en contacto regular con un equipo o departamento determinado, a separarse de los silos y colaborar, y puede cerrar la distancia física que se experimenta en este momento, siendo esto un poderoso impulsor de la felicidad de los empleados.

Además, la creación de una comunidad digital coherente significa ahora una atmósfera de comunicación abierta, con lo que la colaboración interna persistirá mucho después de que todos vuelvan a las oficinas. Y las empresas que se toman en serio el mantenimiento de una experiencia positiva de los empleados a largo plazo, deberían considerar este período de aislamiento como una oportunidad única para inculcar un legado de comunidad y comunicación en toda su organización.