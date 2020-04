PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Los Best Awards, únicos premios de marketing alimentario que se conceden en España y que anualmente convocan las revistas IPMARK y DA/Retail en colaboración con Alimentaria, acaban de hacer público el palmarés para su edición 2020. El jurado de este año, tras valorar 282 trabajos, ha concedido un total de 98 premios (28 oros, 30 platas y 40 bronces), 30 más que en 2019. La gala de entrega se celebrará el próximo 16 de septiembre en el hotel Hyatt Regency Barcelona Tower.

Los 30 miembros del jurado han elaborado el palmarés 2020 tras deliberar por vía telemática a lo largo del día 1 de abril y haber confeccionado previamente la lista corta. El Gran Premio, los GP por secciones, así como los Premios Especiales (Best Creative Director, Best Brand Manager, Best CEO, Best Advertiser y Best Agency) no se conocerán hasta el día de la ceremonia de los Best Awards, en septiembre.

Lo que sí se ha hecho público ya es el Premio Especial, que otorga el Comité Organizador, a la trayectoria de Marketing de una empresa de alimentación y bebidas. Central Lechera Asturiana se ha alzado este año con el Premio a la Excelencia en Marketing a la Trayectoria de una Marca.

El comité organizador de los Best Awards 2020 está compuesto por Jacques Reber, director general de Nestlé España; Cedric Pantaleon, director comercial de Danone; Esther Morillas, directora de marketing de Coca-Cola España; Paulo Soares, director general del Sur de Europa y EE.UU. en Campofrío; Xavi Pons, director general de Idilia Foods; Jorge Villavecchia, director general de Damm; Antonio Valls, director general de Alimentaria, y Jaime de Haro, director general de Ediciones y Estudios, editora de las cabeceras IPMARK y D/A Retail. El presidente de Alimentaria y Freixenet es el presidente del Comité, José Luis Bonet.

Bronce en Best Branded Content

Además del Premio Especial, Central Lechera Asturiana ha obtenido un bronce en la categoría de Best Branded Content por su campaña "Sin E'S artificales". Esta sección distingue la "creación o integración natural de contenido original de una marca cuyo propósito es la transmisión de mensajes de marketing que refuercen los valores de ésta y que conecten de manera original, informando o entreteniendo a los consumidores, a través de plataformas relevantes de contenido, más allá de los métodos o canales tradicionales publicitarios, utilizando técnicas de storytelling dirigidas al consumidor".

Premio Nacional de Marketing en 2018

Este nuevo galardón pone de relieve la creatividad e innovación de Central Lechera Asturiana y su departamento de Marketing, y confirma los valores que ya destacó la concesión en 2018 del Premio Nacional de Marketing, máximo galardón otorgado por la Asociación de Marketing de España.

El trabajo de Central Lechera Asturiana y de su departamento de Marketing se apoyan en la honestidad, poniéndose en el lugar del consumidor, construyendo un estilo propio de comunicación, fabricando productos naturales sin E-s artificiales y comportándose de forma natural.