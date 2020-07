PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Los efectos de la crisis del coronavirus han tocado a todo el mundo. Las empresas de todo tamaño y de todos los sectores han visto cómo cambiaban las cosas de un día para otro y sin que tuviesen muy claro qué debían hacer y cómo.

Para las pequeñas y medianas empresas, la situación ha sido todavía más compleja. Las pymes carecen del margen de maniobra que suelen tener las grandes compañías y también de sus masivos recursos. Un estudio de Facebook ha analizado qué ha ocurrido con las pymes a nivel global durante la crisis del coronavirus.

Las pymes se han visto especialmente afectadas por los cierres y los despidos. Según las conclusiones del estudio, que son globales, un tercio de las pymes ha reducido su personal como consecuencia de la pandemia y otro tercio ha tenido que cerrar sus puertas (las conclusiones del estudio dejan claro que los datos en algunos países concretos son mucho más altos) entre enero y mayo.

En esta situación no resulta sorprendente que los datos de ventas muestren caídas. En todas las regiones, sin excepciones, las pymes reconocen que han sufrido una caída en ventas durante el período, en una horquilla que va del 70 al 58% de las pymes.

En Europa, es el 61% de las pymes las que reconocen que han sufrido una caída en las ventas. La región europea, a pesar de que muchos países hicieron cierres totales en procesos de confinamiento, no es la peor posicionada. Está en la parte baja de la escala de pequeñas empresas que reconocen que han perdido ventas.

Por sectores, las pymes más afectadas han sido las de los sectores vinculados al turismo y y la hostelería. Los hoteles, cafés y restaurantes son los que señalan más que han sufrido una caída en ventas. Un 76% de las pymes de este mercado así lo apuntan.

El salto a lo digital

Durante la pandemia, otra de las cosas que ha cambiado ha sido la relación entre las pymes y los canales digitales.

Si antes de la crisis las pequeñas empresas eran las más reticentes en transformación digital, en el mundo post coronavirus han comprendido que la red es una de las vías clave para llegar a los consumidores. En 49 de los 54 países analizados, al menos un tercio de las pymes reconoce que los canales digitales le han reportado ya el 25% de todo lo que han ingresado en los últimos 20 días.

Las pymes están viviendo un cambio que tendrá un impacto a largo plazo: han entrado en el canal que se les resistía.

Cómo ven el futuro las pymes

A pesar de todos estos datos, las pymes parecen - al menos en las conclusiones de este estudio - bastante optimistas de cara al futuro. De las pymes que tuvieron que cerrar durante la crisis, el 74% reconoce que espera volver a abrir en la vuelta a la normalidad. Aunque esto implica que un 20% o más, según países, no está seguro de que pueda volver a abrir, los datos generales no empujan al pesimismo. España e Irlanda son, con un 13 y un 5% de pymes cerradas que no creen que vuelvan a abrir, los países con datos más bajos en ese punto.

Y, en general, cuando se pregunta a los responsables de las pymes por el futuro son más bien optimistas. Aunque están preocupados por lo que traerá el futuro, el 50% como mínimo de los responsables de pymes en dos tercios de los países analizados asegura que son optimistas o muy optimistas con lo que ocurrirá con sus empresas.

Aun así, los responsables de las pymes son conscientes de que el futuro no será completamente fácil y que tendrán que asumir ciertos retos de nuevo cuño por culpa de la crisis del coronavirus.

Temen el impacto que podrá tener una bajada de la demanda, el peso de los pagos de deudas y problemas por falta de cash flow como lastres para el futuro inmediato. Muchas de las pymes encuestadas, apuntan en el análisis, prevé tener que adaptar su modelo de negocio al nuevo contexto que dejará la crisis del coronavirus.