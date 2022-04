Las 10 películas con más product placement del último año 

En las pasadas Navidades, No mires arriba se convirtió en una de esas películas de las que todo el mundo estaba hablando en redes sociales. El título era uno de los grandes estrenos de Netflix e iba a ser uno de sus grandes reclamos en la temporada de premios (no ganó ninguno de los Oscar importantes, pero sí estuvo nominada en múltiples categorías cruciales). También era una apuesta interesante para las marcas, como demuestra que el filme sea la película con más product placement del último año.

No mires arriba encabeza el último ranking elaborado por Concave, que ha buceado entre las películas del último año (entiéndase por ello 2021, aunque los datos se acaben de hacer públicos ahora) y ha señalado las que tienen más menciones, más tiempo en pantalla y más valiosas.

En general, como ya demostró en un estudio previo, las marcas que más se benefician del product placement son Dell, Nike y Apple y prácticamente ninguna película popular (solo tres de las 50 más exitosas del año podrían quedarse al margen) está libre de esta práctica.

Aunque No mires arriba no es la película con más marcas o con más tiempo en pantalla de productos del año, sí es la que, en el cómputo final, tiene un valor más elevado para las marcas.

En total, su valor publicitario generado supera los 277 millones de dólares. Xanax y las universidades Michigan State y Princenton son las marcas que más se nombra, pero la más visible es Panther Vision, una de gorras, gracias al atuendo del personaje de Timothée Chalamet. De hecho, esa gorra y esa ubicación tiene un valor de 22,5 millones de dólares, según las cuentas de Concave. La segunda marca con una aparición más valiosa es Dell, cuyos ordenadores usan los personajes y con un valor de 22,2 millones de dólares.

El resto del top 10

Pero No mires arriba no está sola en el listado. Free Guy, uno de los estrenos comerciales del año pasado y con Ryan Reynolds, es la película con más marcas de ordenadores y la segunda por valor total de todas las marcas presentes, 211 millones de dólares.

Fast & Furious 9 ocupa la tercera posición. La novena entrega de la saga genera un valor publicitario de 199 millones de dólares para las películas que aparecen en sus escenas y está, como señalan en el análisis de Concave, "poco sorprendentemente llena de marcas". El 50% del valor publicitario de este product placement se lo llevan marcas de coches, pero en la historia también aparecen marcas de moda, alcohol o electrónica. En total, hay 113 marcas en todo el filme. A 15 las mencionan y al resto se las ve en imagen.

La lista sigue con Culpable, con 174 millones de dólares en valor publicitario a pesar de contar con solo 12 marcas, y Space Jam Nuevas leyendas, la quinta con 151 millones de dólares. El logo de Nike está visible en el 92% de la película, gracias a la ropa que visten los protagonistas. No sorprende que el 62% de todo el valor generado se lo haya llevado esa marca.

¿Qué películas rematan el listado?

En el puesto 6 se cuela Spider-Man: No Way Home, con 97 millones de dólares e intenso name dropping del MIT.

Luego vienen Venom: Habrá matanza (95 millones de dólares), Alerta roja (91 millones) y Sin tiempo para morir (90 millones de dólares y una complicada historia con su product placement, que se quedó desfasado cuando se retrasó el estreno de la última de James Bond y tuvo que se reactualizado).

De forma fascinante, la lista la cierra una película navideña de Netflix, ¡Qué duro es el amor! Su valor en product placement es de 85 millones de dólares, con 25 marcas mencionadas y 60 presentes en imagen. Dado que fue un éxito de reproducciones (95 millones de visionados en todo el mundo), lo fue también para las marcas presentes. Apple es la marca más visible.