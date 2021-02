Las marcas tienen que empezar de cero: 12 recomendaciones para afrontar la crisis

"El Covid-19 nos ha obligado a plantearnos la compra online, a cuestionar nuestra alimentación, nuestra relación con las marcas. Es un momento en el que se vuelven a repartir las cartas en la mente del consumidor, por lo que a las marcas les interesa estar del lado del consumidor y ganarse la confianza del mercado". Afirma Bertrand Massanes, fundador de la agencia Little Buddha.

Conscientes de las dificultades que tienen las empresas para afrontar una crisis que perturba el orden social y económico como la que vivimos actualmente, esta agencia ha reunido a 12 destacados profesionales, CEO & CMO de diferentes sectores para dar respuesta a la cuestión que preocupa a todos: cómo podemos asegurarnos salir fortalecidos de esta situación y qué estrategias debemos tener en cuenta.

Las 12 recomendaciones de "Cómo Afrontar una crisis económica"

1. Josep Barbena Managing director Cacaolat: Tener la capacidad de poder empezar de 0 cada día. Las 5 competencias clave para garantizar una buena gestión empresarial son: agilidad, resiliencia, liderazgo, serenidad, templanza y pasión. Es un momento muy exigente que demanda líderes generosos y comprometidos con sus equipos y organizaciones

2. Alex Barnett Managing director De'Longhi Group Iberia: estrategias para potenciar la venta online (D2C), bien sea vía el eCommerce propio, presencia en market places o social selling con influencers. Los retailers tradicionales deben reforzar su oferta online con servicios como "click and collect" o apoyándose en los fabricantes con acuerdos de drop-shipping.

3. Rajiv Chandra CEO MUM&YOU: No desperdiciar nunca el momento de la crisis, la respuesta es el crecimiento moderado. ¿Cómo conseguirlo? Acelerando deliberadamente nuestro trabajo de innovación y diseño durante la crisis, eliminar complejidad y costes, transparencia y empezar de cero con los presupuestos.

4. Arancha Cordero SVP, Chief Growth Officer DANONE WATERS: Ayudar a tus clientes de la mejor manera posible. Ellos también estarán afectados por la crisis, mantente cerca de ellos con energía y serenidad y, decidir cuáles son los (pocos) factores críticos para el éxito y enfócate radicalmente en ellos.

5. Lorendo Delpani -CEO Wonderia Former CEO Revlon: Esperar obtener unos resultados diferentes valorando los siguientes aspectos: Cash, Opportunity, Value, Innovation y Drive. Las ventas deben dar márgenes brutos que, como mínimo, permitan cubrir todos los costes variables directos e indirectos.

6. Sergio Elizalde-Monroset Chief Commercial, Marketing, R& DOfficer Pescanova: No renunciar a la calidad, lo queremos todo: precio, comodidad, bienestar y experiencia. "Vamos a cuidarnos más, porque nos hemos dado cuenta de la fragilidad de todo"

7. Philippe Gelis CEO Kantox: Los que se adapten a esta situación saldrán más fuertes, inventarán nuevos modelos organizativos y nuevos modelos de negocio: priorizar algunas mejoras operativas que son claves a largo plazo: foco en el Core business y eliminación de cualquier actividad que no genere directamente ingresos, mejora de los procesos de cobro, foco en incrementar la productividad del equipo en lugar de simplemente fichar.

8. Cristina Kenz Chief Growth Officer The Kraft Heinz Company: Lo importante es la organización, el uso de recursos y la formación de los equipos para acercarse a focos múltiples de conflicto.

9. Niels Langer General Manager Spain & Portugal Vileda Ibérica: Es fundamental empezar diagnosticando nuestro punto de partida y crear valor creciendo de forma eficiente. Para ello debemos centrarnos en 4 pilares: simplificar nuestro negocio, maximizar la propuesta de valor, ganar capilaridad y visibilidad y crecer con un equipo ganador.

10. Xavier Mitjavila Senior consultant, former CEOJDE France: La crisis nos obliga al análisis, a la reflexión y a decidir. La aceleración del consumo digital ha cambiado el panorama de los medios ya para el largo plazo. Saldrán reforzados de esta crisis los que rehagan de ceros sus planes de marketing de forma ágil y digital. Testarán y sacarán conclusiones e implementarán rápido.

11. Juanjo Pérez Cuesta CEO Brake Breakers Former President Europe Snack-foods Mars: El Marketing realmente eficaz no sigue al sentido común, busca las anomalías de éste, pues solo allí se esconde el valor. Apostemos por lo que ya era tendencial y se ha acelerado (Digital, eCommerce y Health), apostar por tendencias que ahora parecen haber entrado en el infierno (turismo, restauración etc).

12. César Vargas Chief Marketing and Innovation Officer SuntoryBeverage & Food Europe: Un abuso de la presión promocional no traerá un cambio sostenible de nuestra demanda. En una crisis nunca hay que dejar de: comunicar, bajar precios, incrementar la presión promocional, hacer campañas de comunicación sobre la crisis.

Los consejos que estos 12 profesionales han ofrecido, siempre desde una visión positiva, se encuentran en el e-book: Cómo afrontar una crisis que Little Buddha Agency ha puesto a disposición de cualquier usuario que lo desee, en su página web y de manera gratuita en español, inglés y francés.