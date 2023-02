Las empresas del IBEX 35 sólo alcanzan el 21% de mujeres directivas

Este martes se ha presentado en la sede de EY el informe ‘La mujer en los puestos claves de las empresas del IBEX 35 y Euronext’, realizado por el Observatorio de Diversidad y Tendencias de la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s, EJE&CON, junto con la consultora de comunicación ATREVIA. Un informe que analiza la presencia femenina en los comités de dirección y consejos de administración de las empresas del IBEX 35, y que ofrece una comparativa con el resto de Europa, mediante una selección de empresas que pertenecen al índice Euronext.

Entre las principales conclusiones cabe señalar que los comités de dirección están formados principalmente por hombres (79%), frente a un 21% de mujeres - unas 90 mujeres y 339 hombres-. En comparación con el informe que elaboraron ambas entidades en 2019, la representación femenina ha aumentado un 5,4%. No obstante, la representación de la mujer es mayor en los consejos de administración, donde hay un 35,8% de mujeres y un 64,2% de hombres, lo que supone un 12,3% más de mujeres respecto a 2019.

En concreto, el informe subraya que sólo 6 empresas del IBEX 35 superan el 40% de presencia de mujeres en sus comités directivos: AENA, Redeia, Colonial, Pharma Mar, Santander y Acciona Energía.

“En comparación con el informe que realizamos en 2019, los datos obtenidos han mejorado, pero debemos reconocer que alcanzar un cierto equilibrio en ese tipo de puestos, donde la presencia femenina es desproporcionadamente baja, está llevando demasiado tiempo. Desde 2015, en EJE&CON trabajamos para conseguir el acceso del mejor talento, sin sesgos de género, a los consejos de administración y la alta dirección. Y lo hacemos a través de iniciativas como nuestro Código de Buenas Prácticas para la Gestión del Talento y la Mejora de la Competitividad de la Empresa. Sin embargo, ese esfuerzo no es suficiente si las empresas no reconocen el valor de la diversidad en los puestos de más alta responsabilidad. No se trata únicamente de justicia social, sino de mejorar la competitividad y la rentabilidad de los negocios”, ha afirmado Cristina Sancho Ferrán, presidenta de EJE&CON.

“Es vital que haya empresas posicionadas como referentes en la adopción de políticas igualitarias, no solo en la alta dirección sino en sus equipos al completo, para que otras organizaciones puedan tomarlas como ejemplo de buenas prácticas”, asegura Asunción Soriano, CEO de Atrevia España. En referencia al gráfico de las áreas que ocupa principalmente la mujer, Soriano ha señalado que “no debemos circunscribir a las mujeres en las posiciones laborales de siempre, sino aspirar a mejores puestos y funciones para tener un espectro más diverso y con mayor presencia femenina, que es lo que debería ser”.

En cuanto a sectores, “Bienes de Consumo” encabeza la lista de los que cuentan con mayor representación de la mujer, con un 29.4% sobre el total, seguido de “Servicios de consumo” (28.6%), “Servicios inmobiliarios” (26.3%) y “Petróleo y Energía” (24.7%). Por el contrario, el sector con menor representación femenina es “Materiales Básicos, Industria y Construcción” (8,9%).

Por último, el informe hace una comparativa con el panorama europeo. En este sentido se concluye que, aunque sea por poco, los comités de dirección de las empresas del Euronext tienen mayor representación de mujeres, alcanzando el 23,6%. Además, las áreas que tienen mayor representación en España son Finanzas (24%) y Recursos Humanos (17%), mientras que Presidencia, Sostenibilidad, Marketing y Comercial recogen un porcentaje más bajo. En Europa, destaca la alta representación de mujeres en las áreas de Dirección general (19%), Operaciones (19%) y Presidencia (13%).

Tras la presentación del informe, ha tenido lugar una mesa redonda moderada por Teresa Quirós, vocal del Observatorio de Diversidad y Tendencias de EJE&CON, y en la que han participado Hélène Valenzuela, directora general de OUIGO España; Eva Pagán, directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios de Redeia; y Almudena Román, directora general de Banca para Particulares de ING España.

Para Valenzuela, está demostrado que la diversidad es una palanca para la creación de valor en la empresa y ello “no es solo una cuestión de variedad de género, sino de edad, de posición económica o de procedencia”.

En cuanto al camino que una compañía debe recorrer para ser diversa, Pagán considera que es una cuestión poliédrica que se ha de atacar desde diferentes planos: “no es un trabajo casual, es algo que se entrena y que debe integrarse en la cultura de la empresa”.

Por su parte, Román apuesta por dar ejemplo: “Si lo que quiero es llegar a toda una variedad de clientes, tengo que empezar por darles ejemplo y que mi equipo también sea diverso, pues el talento no se reparte entre un solo tipo de personas, se reparte indistintamente”.

Para cerrar el acto, María Luisa Melo, vicepresidenta del Observatorio de Diversidad y Tendencias de EJE&CON, ha resumido las conclusiones obtenidas tras la jornada y ha invitado a las empresas españolas a seguir adoptando políticas igualitarias que incrementen la presencia de la mujer en sus puestos clave: “Somos más del 50% de la población de nuestro país, y no podemos permitirnos que no se tenga presente ese talento en la alta dirección de las compañías. Es una cuestión de meritocracia, que además repercute en la competitividad de las empresas, y por extensión del país. Debemos tenerlo presente sobre todo en el actual entorno internacional, en el que otros países europeos parecen ir avanzado más rápido en lo que refiere a la presencia femenina en los Comités de Dirección y los Consejos de Administración”, ha afirmado Melo.