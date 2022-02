Nueve de cada diez españoles usan las redes sociales y pasan cerca de dos horas al día en ellas

Hootsuite, la plataforma líder en gestión de redes sociales, y We Are Social, agencia creativa especializada en social media, han publicado los datos nacionales de su informe Digital 2022, donde se recogen las principales tendencias digitales y el uso que hacen los españoles de Internet.

Los datos muestran un aumento significativo del número de usuarios registrados en redes sociales en España respecto a 2021. Tal y como apunta el informe, actualmente hay 40,7 millones de usuarios de redes sociales, 3,3 millones más que el año anterior, lo que equivale al 87,1% de la población española. Además, los usuarios españoles dedican una media de 1 hora y 53 minutos al día a estas plataformas, siendo las más utilizadas WhatsApp y Facebook, con un 91% y un 73,3% respectivamente, seguido de Instagram con un 71,7%. En cuanto a los usuarios, son las mujeres las que más las usan, un 51% frente al 49% que son hombres.

Por otro lado, el informe elaborado por Hootsuite y We Are Social recoge que en España, casi 44 millones de personas son usuarias de Internet y pasan más de 6 horas al día en la Red. Entre las principales razones para navegar en Internet se encuentra buscar información (75%), mantenerse informado sobre noticias y eventos (64,6%) y buscar tutoriales (63,4%).

Stefano D'Orazio, Sr. Sales Leader Southern Europe de Hootsuite señala que este aumento del número de usuarios registrados en redes sociales, "es un reflejo de la sociedad, que cada día encuentra más utilidades para el uso en estas plataformas, de hecho, el estar en contacto con familiares y amigos sigue siendo la razón principal de los usuarios para usar las redes sociales". Además, pone en valor la consolidación de los ecommerce, ya que "el número de españoles que realiza compras online, ha subido en 1,4 millones de usuarios en este último ejercicio respecto al año anterior, lo que nos indica que el comercio electrónico está desarrollando un ascenso, que seguro, aumentará los próximos años".

Por otro lado, según el informe, ya hay casi un 91% de usuarios españoles que consume mensualmente contenido de televisión por streaming a través de plataformas como Netflix, empleando 1 hora y 15 minutos al día viendo este tipo de contenido.

"Sin duda el crecimiento de los datos constante y sostenido de los últimos años sigue manteniéndose y en muchos casos potenciado. Aún vemos efectos (post) pandémicos que generan picos y aceleraciones de crecimiento, o adopción de nuevas plataformas, usos y costumbres por parte de una mayoría de usuarios, cada vez menos enfocados en nichos", afirma Alberto Pachano, Managing Director de We Are Social España. "Pero de todo esto lo que más me inquieta ver, es que los usuarios van a una velocidad muy superior a las marcas y empresas -o por lo menos que una inmensa mayoría de estas- y aunque hay muchas haciendo las cosas bien, entendiendo, reaccionando y hasta buscando adelantarse, una gran parte aún maneja sus entornos digitales y sociales bajo esquemas obsoletos, o peor aún, no adapta su comunicación "no digital" a esta evidente realidad de la gente, una realidad cada vez menos diferenciada entre lo digital, lo no digital, lo social, y probablemente, hasta lo virtual", añade.

Otros datos interesantes del informe Digital 2022 en España: