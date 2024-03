PuromarketingDay: El Futuro del Marketing de Eventos llega a Madrid el 19 de marzo de la mano de ponentes de élite

¡Prepárate para sumergirte en el futuro del marketing de eventos y patrocinios en el corazón de Madrid! El próximo martes 19 de marzo, el emblemático Paseo del General Martínez Campos, 5, se convertirá en el epicentro de la innovación, donde profesionales líderes del sector se darán cita para una jornada transformadora. Y para aquellos que no podáis asistir en persona, no os preocupéis, ya que el evento también se transmitirá online, ofreciendo acceso global a las ideas más vanguardistas del marketing de experiencias.

Ponentes de renombre y mesas redondas apasionantes

"PuroMarketing Day: Eventos y patrocinios" será un evento único que reunirá a algunos de los profesionales que están transformando el marketing de los eventos, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias a través de tres mesas redondas dinámicas: Patrocinio Cultural y Deportivo, Eventos Sostenibles y Generando Experiencias Increíbles mediante el Efecto Wow. Cada una de estas sesiones se ha diseñado meticulosamente para abordar los temas más candentes y proporcionar soluciones prácticas a los desafíos actuales en un entorno tan competitivo como el actual.

En las mesas, participarán profesionales de algunas de las marcas más potentes de distintos sectores. Vamos a contar con Paula Bartolomé, Directora de Comunicación de Alfa Romeo; Paloma Casillas, Leading PR & Comms for Revolut in Spain & Portugal ; Carlos Lorenzo, CEO de Avant Events; Elena Santamaria Head of Culture & Entertainment Tequila Europe & Luxury Southern Europe Diageo; Cristina Rodríguez Dorado, Head of Market Communication en Siemens España; Sandra Alaejos Santos Responsable de marketing en ACB; Marcela De la Peña, Senior Corporate Communications & Public Affairs Manager Just Eat Spain; Claudia Calvo, Chief Marketing, PR & Partnerships Officer Atlético de Madrid; Francesca Musacchio, CMO de Miravia.

Patrocinio Cultural y Deportivo

Descubre cómo el patrocinio cultural y deportivo está evolucionando más allá de la simple exposición de marca para convertirse en una poderosa herramienta de engagement y narrativa de marca. Exploraremos casos de éxito donde las marcas han logrado conectar emocionalmente con su audiencia, apoyando causas y eventos que reflejan sus valores y ética.

Eventos Sostenibles

La sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad. En esta mesa redonda, líderes en la organización de eventos sostenibles compartirán sus estrategias para minimizar el impacto ambiental sin sacrificar el impacto y el atractivo de sus eventos. Aprenderás cómo eventos grandes y pequeños pueden ser diseñados con una huella ecológica mínima, al tiempo que se maximiza su resonancia y eficacia.

Generando Experiencias Increíbles mediante el Efecto Wow

En el corazón de un evento memorable yace el efecto wow. Esta sesión se centrará en cómo crear esos momentos únicos e inolvidables que dejan huella en los asistentes mucho tiempo después de que el evento haya concluido. Desde la tecnología hasta la creatividad sin límites, descubre cómo puedes llevar tus eventos al siguiente nivel.

¿Por qué debes asistir?

No es solo otro evento de marketing. Es una oportunidad para sumergirte en el futuro del sector, para aprender directamente de los profesionales que están redefiniendo lo que significa crear y patrocinar eventos. Ya seas un profesional experimentado o alguien con una pasión por el marketing de eventos, encontrarás valor, inspiración y estrategias aplicables que podrás llevar contigo y aplicar en tu propio campo.

Networking de Alto Nivel

Además de las sesiones de aprendizaje, este evento ofrecerá amplias oportunidades para conectar con otros profesionales del sector. Disfrutaremos de un coffee break en el que podrás compartir ideas, forjar alianzas y expandir tu red profesional con líderes y pioneros del marketing.

Conscientes de la importancia de la inclusión, hemos diseñado este evento para ser accesible para todos, tanto física como virtualmente. La transmisión online en directo asegura que nadie se quede fuera, permitiendo a participantes de todo el mundo unirse a nosotros en esta jornada de descubrimiento y aprendizaje.

Las plazas son limitadas y la demanda es alta. Te invitamos a ser parte de este evento transformador reservando tu lugar hoy. No pierdas la oportunidad de ser inspirado, informado y conectado con lo mejor que el mundo del marketing de eventos y patrocinios tiene para ofrecer. Este 19 de marzo, únete a nosotros en el Paseo del General Martínez Campos, 5, de Madrid, o desde la comodidad de tu hogar u oficina, para una experiencia que promete cambiar la manera en que piensas sobre el marketing de eventos y patrocinios. ¡Esperamos verte allí para explorar juntos el futuro del marketing!