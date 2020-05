PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

"Play for the World", la campaña de Nike que apela a aquellos que siguen practicando deporte en su sala de estar, pasillos o sótanos, ha sido la triunfadora del mes de abril en Estados Unidos, según el informe de AcuityAds, con más de 25 millones de views. Le sigue Tractor Supply Co, una cadena de distribución de material de bricolaje, construcción o jardinería, con 20 millones de views; mientras que Colgate cierra el top 3 con su campaña "Our Smiles Keep Us Together". El TOP 10 ha acumulado solo durante abril más de 135 millones de views de sus principales anuncios.

Este informe, de carácter mensual, se realiza a través de la plataforma de medición True Reach? de AcuityAds, que analiza los indicadores de participación de las principales marcas en el alcance total, el tiempo de visionado y la interacción de sus vídeos en soportes como Youtube, Facebook, Twitter o Instagram. En total, más de 250 categorías verticales de toda la industria, en todo el mundo.

Este TOP 10 de spots revela cómo las principales marcas han apelado a la "épica" anónima de millones de personas en sus hogares para mantenerse positivos ante una pandemia como el COVID-19. Bien a través del deporte, como hacen Nike o Adidas; del trabajo colaborativo y la las videoconferencias con la familia y amigos, con ejemplos como Monday.com (top4) o Portal from Facebook (top9 con "Closer"); o del ecommerce y el delivery como proponen McDonald's (top7 con su campaña "We're Still Here"), o Walmart (top8, con "Here for You").

El denominador común de la mayoría de las campañas son las referencias musicales a situaciones de superación, con títulos como "Under Pressure" de Queen y David Bowie, utilizada en la campaña de Facebook. También destaca la presencia de personajes famosos y referencias en el mundo del deporte, como Paul Pogba, jugador de la Premier League, o Patric Mahomes, de la NFL americana, presentes en el spot de Adidas.

Cierra la lista Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande en USA, que se ha dirigido a los ciudadanos para recordar los principales consejos de prevención y actuación médica con "Helping yu stay healthy, safe & calm", con más de 7,4 millones de views.