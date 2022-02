El marketing, como se conocía, ha muerto

Todos hemos escuchado hablar de marketing alguna vez en la vida. Es una disciplina relativamente nueva que nació de la mezcla de la economía y la psicología para entender el comportamiento del consumidor y comercializar la producción existente. El primer libro de marketing saldría a luz en el año 1915 de la mano del autor Arch Willkinson Shaw. No así la economía o la psicología que son diciplinas de más años, la primera de larga data ya que se referencia que Platón sería el primer economista analítico, y la segunda que vió su nacimiento a mediados del siglo 19 gracias a la aparición del método científico experimental.

En sus comienzos se asociaba bastante al área a publicidad y promoción que formaba parte del departamento comercial, siendo una herramienta táctica para comercializar los productos y servicios. De ahí que hoy existen comentarios que asocian marketing exclusivamente a un spot publicitario o que cuando ven una publicidad que vende humo dicen que es buen marketing.

Por sus inicios de aplicación publicitaria en las organizaciones, el marketing también fue asociado con la creatividad y el arte y con personas que desarrollaban ideas para persuadir al mercado en los medios de comunicación, pero al mismo tiempo alejando los datos, la ciencia y la tecnología de este espacio.

Mitos del marketing: Algunos de los mitos del marketing radican en:

Pensar que es algo táctico.

Pensar que sólo este asociado a la publicidad o la comunicación.

Pensar que es algo que no tiene relación con la tecnología, la ciencia o los datos.

Pero nada más alejado de la realidad.

Realidad actual del marketing: El marketing entendido en todo su alcance es una de las partes más estratégicas de la organización y que abarca todo su alcance. Referenciando la definición de la American Marketing Association, marketing es: "Es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear comunicar entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general". De ahí que el nombre de marketing estratégico, endomarketing, marketing digital, trade marketing, neuro marketing, customer experience, marca empleadora y demás ramificaciones del marketing que se ven en las asignaciones de estudios hoy en día. Hoy el marketing ha pasado de ser un elemento accesorio y táctico del departamento comercial a sentarse en la mesa de la estrategia al más alto nivel y a estar presente en gran cantidad, por no decir todas, las actividades de la empresa.

La innovación y el futuro en marketing: De todas formas, la transformación no ha parado porque cada vez hay más necesidad de agilidad, un entorno más tecnológico y mejores métodos para tomar decisiones, por lo que la innovación forma parte del argot del marketing actual, al punto el alcance de funciones de marketing se ha ampliado a áreas mucho más diversas como: Ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, innovación, manejo de ofertas de valor, modelo de costos y pricing, mobile marketing, marketing con inteligencia artificial, algoritmos de publicidad en redes sociales, growth hacking, etc, etc.

Un escenario del futuro muy cercano para el marketing: En el futuro cercano, muy cercano, los asistentes virtuales personales como Google Assistant, Alexa, Siri o Cortana, serán los intermediarios entre el consumidor final y las empresas y llegarán a manejar absolutamente todas las agendas y espacio de decisión de las personas al mismo tiempo que servirán de filtro para no dejar pasar a aquellas cosas que no agreguen valor a sus usuarios, por lo tanto, una de las premisas del marketing será cómo entender adecuadamente los algoritmos de los asistentes personales para que podamos persuadirlos de presentar una oferta de valor al consumidor final. Sólo hablando de este escenario tan pequeño, definitivamente el marketing tradicional tendrá muchos retos para alcanzar las nuevas habilidades para obtener resultados.

Dada esta perspectiva, es indudable que el marketing, como se conocía, ha muerto y ha emergido una nueva diciplina llamada growth marketing, que es la unión de varias diciplinas combinadas como: Análisis de Datos, Programación de sistemas, Estadística, Investigación, Comportamiento del consumidor, Psicología, Marketing, Metodologías ágiles, Gestión de producto, Modelos de Negocio, Costeo y pricing, Planeación estratégica, Inbound marketing, Trade marketing, Mobile marketing, Marketing digital, Customer Experience, User Experience, Growth hacking.

Esto que estamos diciendo no es algo nuevo. Es parte de las tendencias globales que hoy están sucediendo. Hoy se conoce que los elementos necesarios para el éxito profesional en el futuro se están asociando a: Polimatía, Prospección y pensamiento crítico. Y en el marketing la combinación de diciplinas no es más que la polimatía para poder manejar entornos complejos.

El marketing, como lo conocíamos ha muerto. Larga vida al growth marketing. Bienvenidos a una nueva era.