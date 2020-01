PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Como seres sociales estamos sujetos a cambios de conducta o de pensamiento que se producen en nosotros debido a una serie de procesos mentales derivados del intercambio con otros individuos o medios. Diversos autores, entre ellos Robert Cialdini, que ha realizado diversos experimentos en el área, denomina este fenómeno como Teoría de la influencia social.

Además, hoy en día, los canales de comunicación y nuevos creadores de contenido son más influyentes que nunca. De hecho, la mitad de los consumidores afirma que depende de las recomendaciones de influenciadores en redes sociales para llevar a cabo la conversión final (sea una compra concreta o cualquier otro tipo de acción).

Asimismo, las inversiones destinadas a influencer marketing crecen de forma acelerada. No obstante, muchas veces ese dinero no se destina a los perfiles adecuados. O al menos, eso solía suceder? hasta ahora, que las marcas han comenzado a explorar nuevas técnicas impulsadas por la data, entre ellas el audience intelligence (inteligencia de audiencias), que, dicho de modo simple, se trata de la aplicación de herramientas y de recursos de big data a la selección de influencers. Y que aplicada para entender a las audiencias de una marca en particular, permite obtener insights y comportamientos de las personas para diseñar estrategias de marketing.

Empresas como spotlike.io (primera empresa de audience intelligence de LATAM) ya ofrecen este recurso para garantizarles a las compañías dar con influencers reales que se ajusten a su target a la perfección. Así ellas llegan al público deseado, en el momento indicado y capitalizan al máximo la inversión realizada.

En concreto, a través de la inteligencia de audiencias, se brindan varios servicios útiles para campañas de influencer marketing, como los siguientes: análisis de sentimiento (con la minería de textos, se conoce la opinión de influencers y de sus respectivos seguidores en torno a determinados temas y/o productos); análisis de intereses y clústering de audiencias (con sistemas automatizados de inteligencia artificial, se procesan y se sintetizan grandes cantidades de información de audiencias para luego transformarla en insights accionables que permitan un targeting óptimo); análisis psicográficos (esto es el estudio y la clasificación de las personas según sus actitudes, sus aspiraciones y otros criterios psicológicos obtenidos con recursos de Data Science).

En adición, gracias a estas tecnologías nuevas, se obtienen más beneficios, como pueden ser los que mencionamos a continuación:

Detección y análisis de marcas complementarias

Detección de tendencias

Análisis de contenidos

Benchmarking entre jugadores relevantes de una industria

Todo esto deriva en que, ahora, ya no hay azar en la permanente búsqueda de las segmentación correcta para campañas de influencer marketing y, sobre todo, los influencers adecuados pueden ser identificados de forma automatizada y simple.

Big Data, el aliado perfecto para detectar falsos influencers

Con bots y con recursos de machine learning, se consiguen monitoreos exhaustivos de cada perfil social y de la dinámica de cada uno. Su nivel de precisión llega a definir con exactitud cuál es el nivel de engagement de un usuario como así también, por ejemplo, identificar si una cuenta tiene seguidores falsos.

¿Cómo detectar el real nivel de influencia?

Mediante los análisis de grafos, se puede estudiar la audiencia completa de cada influencer. Así conocemos cuál o cuáles son los intereses mayoritarios de los seguidores de cada influenciador.

Esto es sumamente importante para tener un norte claro y no dejarnos tentar por la gran cantidad eventual de followers que puede tener un usuario: no importa cuántos sean los seguidores, sino cuál es el nivel real de influencia que podemos obtener sobre ellos de la mano de nuestro aliado.

En consecuencia, ahora el ROI es superior que hace poco tiempo atrás, puesto que podemos reconocer influencers falsos, comunidades con afinidades temáticas a nuestra marca, logramos realizar segmentaciones más efectivas a partir de insights precisos, afinar el pitch, predecir comportamientos, crear contenidos más efectivos y más personalizados, y, sobre todo, llegamos a una visión global de la red, y esto nos posibilita acceder a verdaderos influencers, acaso a nuestro embajador ideal, que, muchas veces, pasaba desapercibido. En sumo, ahora los datos sobre audiencias son realmente accionables.