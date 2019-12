PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

En Exaprint organizaron, durante todo el mes de noviembre, una experiencia VIP para que sus clientes disfrutaran con los 5 sentidos. Un evento exclusivo, para un grupo muy reducido de clientes, con un objetivo: proporcionales las soluciones a medida necesarias para potenciar sus negocios.

Con la intención de crear un espacio de foro en el que hacer networking e intercambiar ideas y necesidades de forma directa entre el equipo comercial y el cliente, se organizaron una serie de convocatorias con los principales clientes de la compañía durante el mes de noviembre.

"Experience by Exaprint" representa un concepto de evento experiencial en el que, mediante un tour que lleva como hilo conductor los 5 sentidos, los clientes de Exaprint podían conocer mejor el equipo, las instalaciones y la empresa de una forma humana y cercana.

Los clientes seleccionados fueron invitados a pasar, junto con el equipo de Exaprint, todo un día de actividades entre las que pudieron disfrutar de: un tour guiado por las instalaciones, un taller de comunicación olfativa, una conferencia a cargo de Álex López (Top1 influencer en Sociall Selling de habla hispana), una experiencia inmersiva 360º en realidad virtual y una cena con Estrella Michelín.

También se les mostró, en primicia, la nueva página web de Exaprint. Un nuevo site innovador, que mejora la usabilidad y la experiencia cliente, y que tiene previsto su lanzamiento a finales de año. Y, finalmente, se concertaron reuniones 1 to 1 para hablar de forma directa con cada cliente, ofreciendo soluciones personalizadas para sus negocios.

Las jornadas se organizaron entorno al concepto de los 5 sentidos y se realizaron distintas actividades que representaban cada uno de ellos:

Una visita guiada por el taller de Exaprint, junto con el director del taller, dónde los clientes pudieron conocer de cerca todos los detalles del automatizado sistema de producción de Exaprint.

Un taller de experiencia sensorial, donde descubrieron las posibilidades de la comunicación olfativa y donde pudieron crear su propia fragancia, de la mano de Akewuele y Albert Majós.

Degustaron una cena de autor, de la mano de Jordi Vilà, en el restaurante Alkimia de Barcelona, premiado con una Estrella Michelin y galardonado como mejor Restaurante en diseño SBID en 2017, por los International Design Adwards.

Vivieron una auténtica inmersión 360º con un tour virtual con gafas 3D por los más de 12.000 m2 de las plantas de producción, donde sintieron que estaban entre la maquinaria de última generación de Exaprint.

Descubrieron en primicia la nueva página web: más accesible, con un diseño innovador y una navegación mejorada. Fueron los primeros en tocar y conocer las innovaciones que Exaprint ha estado trabajando durante estos últimos meses.

Disfrutaron de una conferencia de Álex Lópex, Top 1 influencer en Social Selling de habla hispana. Uno de los mayores expertos en redes profesionales como Linkedin.

Desde Exaprint estamos muy contentos ha sido un auténtico éxito (¡Con todas las sesiones llenas y una participación altísima!). Estamos muy sorprendidos con la buena acogida que ha tenido el evento y, viendo los resultados tan positivos, repetiremos la acción el próximo año.

Algunas opiniones de los clientes asistentes al evento:

"Desde el Director al Mozo de almacén, todo el mundo es importante y protagonista, no es espectáculo, hay cosas que se perciben y aquí han hecho un grandísimo trabajo en RRHH y Marketing no solo para fuera sino también para adentro."

"Me ha encantado poder conoceros, no solo como empresa, sino también como un gran equipo sin el cual difícilmente esa maquinaria podría ser tan efectiva. El trato fue extraordinario, con la sensación de estar entre compañeros y no con un proveedor."

Mi acompañante, que colaborara en bastantes ocasiones en mis proyectos, me solía comentar a veces que porqué trabajaba habitualmente con una imprenta online... y aunque yo le explicaba que yo no había encontrado otra imprenta con una profesionalidad como la vuestra, hasta ayer no me entendió.... ahora no sólo lo entiende, le habéis ganado el corazón.

"Sois, todos los que he conocido allí, una gente fantástica, y humanizar y poner caras a la gente con la que trato ha sido fantástico, también por supuesto conocer compañeros de profesión, y conocerlos más allá de la profesión es lo que más me ha gustado. Me he sentido honrado por estar en ese grupo de gente que habéis seleccionado para esta experiencia que no olvidaré, me he sentido realmente un VIP. "