Como si de una necesidad del primer eslabón de la pirámide de Maslow se tratase, una parte importante de la población mundial consideraba, antes del Covid, al turismo como una actividad relevante en su vida. Según la Organización Mundial del Turismo (UNTWO), en 2018 hubo una tendencia al alza que alcanzó su récord en los 1.400 millones de turistas internacionales. Todo esto, nos llevó a entender que el turismo desempeña un importante papel en nuestras vidas y en la economía global.

Las nuevas tecnologías, la diversificación de la oferta turística, la creación de plataformas que nos conectan con distintos proveedores de servicios como Airbnb, la aparición de las aerolíneas de bajo coste con sus nuevos modelos de negocio, han creado una disrupción en el modelo tradicional de los viajes. Lo cierto es que nos gusta viajar y que sentimos placer cuando lo hacemos. Hemos adquirido un bienestar emocional tanto antes, como durante y después del viaje. Y, por supuesto, no estamos dispuestos a renunciar a esta sensación que habíamos experimentado en el mundo pre-pandémico.

El Covid ha puesto en jaque al turismo de una forma jamás vista. Todos y cada uno de los players del ecosistema turístico se han visto afectados de forma devastadora por el virus. Tal y como afirmaba el director ejecutivo y cofundador de Airbnb, Brian Chesky: "Tardamos 12 años en construir el negocio de Airbnb y perdimos casi todo en cuestión de 4-6 semanas".

El Covid ha supuesto un mazazo para la industria pero también ha dado un toque de atención a un sector que tiene, aún pendiente, una gran tarea de digitalización. La implementación de soluciones digitales, por esta industria es lenta y la innovación, sólo llega de la mano de proyectos de aceleradoras de startups y emprendedores particulares. Actualmente, las soluciones digitales para dinamizar el sector turístico son escasas y los planes de impulso estatales para la creación de destinos inteligentes siguen esperando bajo el paraguas del clásico "sol y playa".

El Covid nos ha recordado a todos una realidad: Queremos y necesitamos seguir viajando. Sin duda debemos seguir haciéndolo, no sólo a nivel individual sino también a nivel corporativo. Y por supuesto, con todas las garantías y elevados sistemas de seguridad. Ha llegado el momento de implantar nuevas soluciones digitales en viajes. La tecnología de reconocimiento facial no puede esperar más y su aceleración de uso en aeropuertos, alojamientos turísticos y establecimientos de restauración debe ser una de las prioridades para la época post-covid. Su implantación en el control de pasajeros de los aeropuertos, no sólo permitirá que nos ahorremos el farragoso proceso de enseñar nuestra documentación y billete de embarque, sino que entre otras muchas ventajas nos ahorrará tiempo, facilitará a los trabajadores mantener la distancia de seguridad y nos avisará en caso de sintomatología como fiebre alta.

La identificación biométrica sigue hoy en día estando poco implantada o parcialmente, en los espacios turísticos. El día en el que lleguemos a un aeropuerto y no tengamos que enseñar ningún documento desde que cruzamos la terminal de embarque hasta la terminal de llegada, ese día, sabremos que la biometría en los aeropuertos se ha aplicado correctamente.

Los datos de la discordia

La identificación biométrica encuentra su escollo en la privacidad de nuestros datos y en su gestión ya que, por primera vez, nuestra cara y nuestros rasgos faciales se convertirían en nuestro único pasaporte. Pero igual que estamos identificados a través de nuestra huella dactilar por la Policía Nacional, el reconocimiento facial también se convierte en un dato intransferible con certeza 100%.

Un futuro prometedor pero con deberes en I+D

La era post-covid nos trae una lección y es que ahora cobra más sentido que nunca trabajar conjuntamente para unir tecnología y turismo. Necesitamos dotar a la industria del turismo de empresas tecnológicas que se integren con los proveedores tradicionales de servicios turísticos e incorporar perfiles especialistas en regulación de datos biométricos que entiendan cómo funciona el negocio turístico. Entender y detectar los "Pain points" del viajero será la clave del éxito hacia este viaje rumbo a la innovación. Se trata pues de re-embarcarse en un customer journey que ya habíamos iniciado con anteriores "proyectos piloto" y que ahora aerolíneas, agencias de viaje, organizadores de eventos, convention bureaus, hoteles y espacios de ocio y cultura demandan sin cesar que se retome.

Es posible crear una nueva forma de viajar, mucho más segura y más efectiva. Turismo y tecnología biométrica son sin duda el binomio perfecto para hacer frente a la era post-covid.