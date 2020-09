Ghayth Fawzat se incorpora al equipo de Reprise e IPG Mediabrands como Director Creativo Digital

Reprise, la full digital agency de grupo IPG Mediabrands, ha dado un paso más en su apuesta por el talento y la innovación con la reciente incorporación de Ghayth Fawzat, que se une a la agencia para liderar el nuevo Departamento de Creatividad Digital como Director Creativo Digital.

Reprise es la agencia del grupo IPG Mediabrands que más ha crecido a nivel global. En España, cuenta con más de 100 profesionales en las diferentes especialidades digitales: eCommerce, Performance, Social, SEO y CRO, Analytics, Content, Influencers, etc.

Ghayth, que reportará directamente a Vicente Ros, Managing Director de Reprise en España, cuenta con una extensa experiencia de más de 15 años en el sector, aportando a este equipo su experiencia en agencias creativas de primer nivel como Zapping Interactive, CP Proximity, Storm, Grey, Havas Worldwide e Isobar; en las que ha trabajado con clientes como Real Madrid, Diageo, Movistar, Domino´s Pizza, Peugeot, Grefusa, Banco Santander, Maybelline New York, Deoleo o Vodafone.

Según explica Vicente Ros, Managing Director de Reprise en España, "con la creación del Departamento de Creatividad Digital, Reprise impulsa su valor en el mercado como agencia de marketing full service digital que ayuda a las marcas a transformar audiencias en clientes. Estamos muy contentos de poder contar con el expertise de más de 15 años de Ghayth, que nos ayudará a seguir generando mejores resultados a nuestros clientes".

Por su parte, Ghayth Fawzat asegura que liderar el nuevo departamento creativo de Reprise Digital "supone un gran reto que afronto con muchísima ilusión. Es una motivación inmensa trabajar junto a Vicente, todo el equipo de Reprise y de IPG Mediabrands para encontrar las mejores soluciones posibles, combinando creatividad y tecnología, con el claro objetivo de maximizar la experiencia del usuario y conseguir los mejores resultados para nuestros clientes. Reprise Digital es realmente 'the place to be'. Tecnología única, equipo súper profesional y cultura colaborativa".

Formada por más de 100 profesionales nativos digitales, Reprise cuenta con una estructura dinámica que integra diferentes disciplinas como Performance, SEO & CRO, Programmatic, Content & Innovation, Social, eCommerce, Data & Analytics, así como Marketing Automation, en sus 4 oficinas en Iberia -Madrid, Barcelona, Valencia y Lisboa-. Reprise desarrolla proyectos digitales integrados para más de 70 anunciantes como Amazon, Nestlé, J&J, American Express, Tous, Warner Bros., Just-Eat, Decathlon, Legálitas o Loterías.