Uno de los grandes problemas para los equipos de marketing - tanto dentro de las empresas como en las agencias especializadas - es la elevada rotación de personal. Mantener al talento es muy complicado y la industria ve como sus trabajadores rotan de un modo recurrente. Esto ocurre porque, en general, los marketeros no están en absoluto contentos con su trabajo. Los estudios lo han ido demostrando a lo largo de los años y han ido dando múltiples razones por las que la industria se enfrenta a este problema. El trabajo es estresante, las condiciones no las mejores y los marketeros se queman muy rápido en un entorno que no siempre es muy favorable.

¿Cuál sería, por tanto, la solución a todos estos problemas? ¿Qué deberían trabajar las compañías para crear una situación más favorable? Al fin y al cabo, los propios gestores de los equipos de marketing han reconocido que la situación es problemática - tienen que empezar de forma recurrente de cero a la hora de captar talento - y los análisis dejan claro que acaba perjudicando a la estrategia de marca.

No se trabaja a medio y largo plazo porque no se tiene tiempo para aplicar esa estrategia. De hecho, no hay más que pensar en cómo los CMOs rotan más rápido que ningún otro profesional de la ejecutiva corporativa y cómo eso ha orientado su trabajo hacia el corto plazo.

Por todo ello, las empresas y las agencias intentan posicionarse de un modo más atractivo para sus empleados.

Un nuevo perfil profesional

Algunas agencias están probando a crear perfiles específicos que se encarguen de mantener la moral del equipo y de generar un clima positivo de trabajo. Las agencias no son las primeras compañías que lo hacen - al menos de un modo general - y en los últimos años muchas multinacionales incoporaron no ya solo beneficios extra para sus empleados (a modo de elemento extra como incentivo de la empresa) sino también profesionales especializados. El chief happiness officer se encarga de mejorar el ambiente general de trabajo, escuchar a los empleados, crear equipo y, al final, mejorar su productividad (una plantilla más contenta, o al menos de esa base parten, trabaja mejor).

Algunas agencias, como publican en AdWeek, están aprendiendo de ese librillo y están incorporando su happiness officer. Es lo que acaba de hacer Manifest, una agencia de branding de ámbito internacional y que es la que emplean como muestra para analizar cómo funcionan las cosas.

Su happiness officer, Annie Griffin, lleva cinco años desempeñando la función, desde diferentes oficinas de la compañía, y sus funciones se centran en justo aquellas cuestiones que suelen lastrar el trabajo en las agencias y la percepción de las cosas entre sus trabajadores.

Qué hace el happiness officer

"En muchas ocasiones, la gente de agencias siente que trabaja demasiado y que no se la aprecia", explica al medio estadounidense, señalando que estar posicionada también en el terreno operativo le ha ayudado a comprender qué falla y cómo se puede mejorarlo.

La happiness officer trabaja en procesos de reclutamiento, en analizar el comportamiento de la plantilla, en crear procesos más organizados y en los que se comuniquen mejor las cosas o en mantener un feedback directo con los trabajadores sobre su futuro en la compañía y la progresión de su carrera.

Al fin y al cabo, como dice la directiva, una agencia feliz es algo más que una que haga viernes de pizza o en la que sus trabajadores se vayan un día a la happy hour de un bar.

Esta agencia es un ejemplo de una que tiene una happiness officer, pero no es la única. Una rápida búsqueda entre cargos directivos y agencias de marketing y publicidad permite llegar a muchos más ejemplos. En España, por ejemplo, Smartbrand tiene, según su organigrama, también a un chief happiness officer.

Hace ya un par de años, Digiday hablaba con otra profesional de este terreno, la happiness officer de la agencia Social Chain, Keira Lawlor, sobre su trabajo. Su trabajo diario estaba lleno de tareas orientadas a crear ambiente de trabajo positivo (desde gestionar que haya comida más saludable en el catering corporativo a crear acciones de team building).