PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

En el último intercambio de emails que mantuve con una agencia de comunicación, me di cuenta de que habían añadido un extra en la firma de sus correos electrónicos. La mención dejaba claro que seguían trabajando, a pesar del parón que la crisis del coronavirus ha supuesto: simplemente lo hacían ahora desde casa. Con esa nota al pie, posiblemente intentaban transmitir a sus potenciales interlocutores una sensación de normalidad. Al fin y al cabo, las noticias siguen sucediendo y los medios siguen necesitando fuentes de información y entrevistas.

Y, por supuesto, no solo siguen trabajando las agencias de comunicación - que en algunos casos, por la situación en la que se encuentran algunas de las empresas y marcas para las que trabajan, tendrán hasta más trabajo - sino que también lo hacen las de marketing y las de publicidad.

En los tiempos del confinamiento, el trabajo se ha mudado al remoto y los trabajadores están gestionando sus rutinas diarias desde casa, lo que ha abocado a nuevos retos y a nuevas maneras de conectar no solo de forma interna sino también de un modo externo. La vida sigue y las agencias siguen haciendo propuestas a empresas, presentando proyectos y gestionando plazos. Pero ¿cómo han cambiado esa situación y esos ciclos? ¿Qué elementos están protagonizando el día a día de las agencias trabajando desde casa?

Un estudio ha analizado los cambios que se han vivido en la rutina de trabajo de las agencias durante los tiempos del coronavirus y cómo se han adaptado a las necesidades del confinamiento a la hora de hacer pitches y gestionar presentaciones.

Propuestas en la era del teletrabajo

La mitad de los máximos responsables de las agencias de publicidad asegura que están listos para hacer negocios y operativos, a pesar de la situación en la que se encuentran y del modo en el que limita sus movimientos, como acaba de señalar un estudio de ID Comms. El estudio parte de una muestra global de CEOs y líderes de negocio de agencias que juntas suponen el 80% del gasto mundial en publicidad.

Los directivos reconocen que no es fácil. Trabajar en remoto impone ciertas limitaciones, pero no por ello les impide seguir asumiendo carga de trabajo o dando cuenta de ello. Según las conclusiones de estudio, se sienten seguros a la hora de proponer ideas y dar cuenta a sus clientes del estado de las cosas.

De hecho, los que se posicionan en el otro lado de la escala son muy pocos (lo que parece lógico: la supervivencia del negocio implica ser capaces de responder y de actuar ante los cambios). Solo un 8% de los encuestados preferiría dejar congelados los nuevos negocios.

Un 19% reconoce que no tiene problemas a la hora de gestionar nuevas cuentas en los pasos iniciales vía teletrabajo, pero prefieren dejar los elementos más importantes, como negociaciones y presentaciones de trabajo, al momento en el que se puedan hacer nuevamente reuniones cara a cara.

Pero no todo vale

La situación es complicada y los estudios y proyecciones que hablan, tras el fin del cierre por la pandemia, de una caída a posteriori de la inversión en marketing y publicidad no hacen que las cosas parezcan muy seguras para las empresas. Pero las agencias tienen claro que no todo vale y que no todo es realmente rentable.

El estudio señala que, aunque las agencias están dispuestas a adaptarse a las necesidades de sus clientes en estos días, también que son bastante selectivas en a qué se están postulando. Por ejemplo, como explica un directivo de una agencia de EMEA, están analizando con atención los movimientos de las marcas durante la crisis de la covid-19.

Si el potencial cliente simplemente quiere hacer una campaña a corto plazo durante el coronavirus y reducir costes, las agencias no proponen sus trabajos. Tampoco se esfuerzan en fichar a aquellas empresas que pagan con plazos muy largos. No resulta productivo, señalan.