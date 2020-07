PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Las agencias de marketing estaban en una situación compleja antes de la crisis del coronavirus y lo están también tras ella. Los análisis habituales se han centrado en lo que ocurre con las agencias de marketing y publicidad 'de siempre', ya que ellas son las que estaban en una situación más compleja antes del arranque de la crisis sanitaria. Su mercado estaba cambiando, la competencia crecía y la situación se estaba volviendo muy cuesta arriba.

Los players digitales no parecían en una situación tan complicada. Al fin y al cabo, operaban en un terreno emergente y en uno en el que las empresas parecían necesitar todavía una guía sólida.

Pero ¿qué ha ocurrido con las agencias digitales durante esta crisis y cómo están intentando salir de esa situación? ¿Han visto ellas también recortes y problemas?

Según el estudio The Impact of Covid-19 on Digital Agencies, que ha elaborado Uplers partiendo de una encuesta con responsables de agencias digitales en todo el mundo, el golpe financiero ha sido importante, aunque no creen que dure mucho tiempo. El 57% de las agencias cree que los efectos de la crisis del coronavirus en sus economías durarán por lo menos seis meses. Un 35% estima que estará entre los 6 y 12, un 16% entre 16 y 18 y un 6% más de 18 meses.

En el momento exacto, el 66% reconoce que la crisis sanitaria ha tenido un efecto en sus ingresos a la baja (solo para un 16% han subido esos datos). Un 9% de todas las agencias encuestadas ha perdido más del 50% de sus ingresos.

Por tanto, las agencias digitales deben reestablecer su posición en el mercado y deben tener en cuenta este golpe en las cuentas para establecer vías para sanear su economía, seguir siendo competitivas y cubrir el descenso de ingresos. La clave está en establecer cómo van a hacerlo.

Cómo recuperar lo perdido

Los planes de las agencias pasan por varias vías, aunque lo más habitual es buscar lo nuevo. Son tanto nuevos clientes como nuevas oportunidades de negocio. Las agencias buscarán elementos que hasta ahora no usaban o en los que no se posicionaban y con los que intentarán llegar al mercado y más potenciales clientes.

Así, un 29% reconoce que ha explorado nuevos canales para llegar a nuevos negocios (en resumen: nuevos clientes) y otro 29% que ha empezado a ofrecer nuevos servicios a los clientes que ya tiene. A eso se suman el 17% que ha comenzado a intentar hacerse hueco en nuevas industria, el 12% que ha eliminado el gasto de freelances haciendo todo in-house y el 6% que ha arrancado otras acciones de negocio.

En general, como concluye el estudio, las agencias han empezado a "combatir la situación de la covid-19 ampliando su oferta, añadiendo servicios digitales a las habilidades de su agencia" para así garantizar que llegan a nuevos clientes o a nuevas áreas de negocio.

Contratos más flexibles y precios más bajos

Además, las agencias también han cambiado cómo hacen negocios y cómo operan, para así intentar seguir siendo atractivas para sus clientes. Un 28% de las agencias ha reducido precios y un 57% ha empezado a ser más flexible con los términos de los contratos que firman.

En cierto modo, parece que están haciendo que todo fluya del modo más sencillo para sus clientes, para así garantizarse que seguirán con ellos. Es una vía para mantener la actividad y las líneas de negocio, pero no es la única cuestión que deben tener en cuenta. De hecho, se podría decir que la clave está en comprender que el mercado ha cambiado y que hay que ajustarse a esas nuevas necesidades.

Como concluyen en el cierre del estudio, las agencias no pueden esperar a adaptarse a la nueva situación, porque esta ya está aquí. "La nueva normalidad ya ha llegado", apuntan. Esto obliga a funcionar con lo que ese contexto manda, pero también a tomar decisiones de negocio que respondan a esas cuestiones. Así, recomiendan lo que algunas agencias ya están haciendo. A pesar de todo, es el momento de ampliar capacidades y servicios para poder llegar a los que los clientes buscan.