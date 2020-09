La agencia de publicidad Sra. Rushmore celebra dos décadas de vida y de éxitos

Una de las mujeres más conocidas de la publicidad en España, la Sra. Rushmore, está de aniversario este mes. La agencia que lleva su nombre acaba de cumplir sus primeras dos décadas de vida llenas, sobre todo, de éxitos y grandes campañas.

Sra. Rushmore iniciaba su actividad el 11 de septiembre del año 2000. Los atentados de las Torres Gemelas marcaron su primer cumpleaños, pero el coronavirus no ha podido con este 20 aniversario, aunque la celebración haya tenido que ser virtual.

Cuando empezamos no existía el IPhone ni las redes sociales. Todavía las Torres Gemelas estaban en pie. El Atleti estaba en segunda división. Era otro mundo. Todo ha cambiado, pero seguimos haciendo básicamente lo mismo: buscar esa Gran Idea todos los días. Miguel García Vizcaíno, socio y presidente creativo.

Todo comenzó con "Un añito en el infierno". Y no es que el primer año fuera malo (aunque todos los inicios son complicados y más si coincide con la crisis de las puntocom), si no que este fue el primer trabajo de la agencia, una gráfica que todavía hoy muchos recuerdan para el Atlético de Madrid. Así empezó todo - y continúa a día de hoy, ya que el club de fútbol es el cliente más fiel y antiguo de la agencia-, con una gráfica protagonizada por Kiko Narváez con el titular de "Un añito en el infierno". Una gráfica que daría paso a dos décadas de éxitos tanto para la agencia como para el equipo madrileño, aunque en este caso hubiera que esperar un año más.

Fue de las primeras agencias en instalarse en pleno corazón de Madrid, en la Gran Vía, una calle que no han abandonado desde entonces. Y es que esta ubicación forma parte de su personalidad, ya que desde aquí es fácil mezclarse entre la gente, con todo tipo de personas, moverse y observar la ciudad.

20 años después seguimos creyendo que Sra. Rushmore es, por encima de todo, un equipo. No es la agencia de una o dos personas. Es el Grupo por encima de las individualidades. Eva Gutiérrez, socia y Consejera delegada

La Sra. Rushmore

Quien dio nombre e imagen corporativa a la agencia fue un personaje secundario de una campaña que los fundadores de la agencia realizaron para Pepsi en su época en Tiempo BBDO al que daba vida Dolores Goodman, actriz conocida por su papel de señorita Blanche, la secretaria del instituto de la película Grease.

La Sra. Rushmore es una abuelita pelirroja, tierna y entrañable que con los años ha ganado en frescura y sabiduría, se ha ido transformando en una abuela moderna, chic, llena de vitalidad. Una abuela que no deja indiferente a nadie. Para acompañar esta evolución, desde hace años la imagen de la Sra. Rushmore es Illona Royece Smithkin, una increíble mujer que a sus 100 años (celebró su siglo de vida durante el confinamiento) es todo un icono de la moda e influencer del lifestyle senior, actriz, portada del documental Advanced Style, pintora, escritora y cantante de cabaret.

Como Illona, la agencia tiene hoy la misma energía y vitalidad que cualquier joven de 20 años. No solo se ha adaptado a los tiempos, sino que ha querido descubrir, sumarse y enarbolar todas las tendencias, soportes, corrientes que han impactado en el sector publicitario -y, en general, en la vida.

La Sra. Rushmore en datos

Durante estas dos décadas son muchos los hitos y logros que se han alcanzado, como haberse mantenido durante los últimos 12 años como agencia número 1 en Creatividad Original y Eficaz en el Agency Scope de Scopen, o ser, desde dos años antes (14 años), la Agencia más atractiva para los anunciantes en España según el mismo informe. También es un referente entre los compañeros del sector, ya que desde 2016 está entre las tres agencias creativas mejor valoradas para trabajar (incluso en Barcelona, donde no tienen sede, se han colado en el quinto puesto en la última edición) según el Best Place to Work de Scopen. Hoy ocupa además el cuarto puesto en volumen de inversión publicitaria gestionada en España según datos de Infoadex.

Más de 250 clientes han confiado en Sra. Rushmore durante estos 20 años para sus campañas: grandes y pequeñas, on y off line, nacionales e internacionales. Marcas de prácticamente todas las categorías que pueden encontrarse en el mercado.

También muchas horas de rodaje. En Cobocalleja, Ciudalcampo y Cotos de Monterrey, pero también en Laponia, Líbano, Ámsterdam, Cuba, Nueva York.... prácticamente en los cinco continentes. Producto de estos rodajes han visto la luz más de mil documentos audiovisuales en estos 20 años. Entre ellos, además de muchos spots y múltiples piezas de contenido, se puede encontrar un videoclip musical y varios cortos, algunos de animación.

Pero, además, estos 20 años han dejado otros trabajos que fueron más allá de lo convencional en cada momento. Así, entre muchas otras aventuras, la Sra. Rushmore ha viajado hasta la luna con Vodafone, ha leído el Quijote completo en YouTube gracias a Google, ha organizado un concierto dentro de un Mini (e increíbles fiestas para Buldog y Apperol, incluso virtuales durante el estado de alarma), ha retransmitido en streaming la experiencia de una pareja viviendo 40 días en un colchón Flex generando contenido en streaming para tener una vida más "slow", incluso, ha ayudado a mucha gente a cambiar su nombre gracias a la gestoría Aquarius.

Además de innovadora, la señora es internacional, no solo por su vinculación al grupo WPP, sino porque ha desarrollado grandes campañas globales que han podido verse en todo el mundo, como las realizadas para Coca Cola con motivo de la Eurocopa o la campaña de reposicionamiento global Taste the feeling, que viajó desde Seúl hasta Buenos Aires, o los trabajos realizados para el COI de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

"20 años ya. Si nos paramos a pensar la cantidad de campañas que hemos hecho, la cantidad de gente maravillosa que ha pasado por aquí, la cantidad de cosas que hemos vivido...y al mismo tiempo, la sensación es que todo ha pasado muy deprisa". Marta Rico, socia y directora general creativa.

Es difícil seleccionar campañas o marcas que sirvan para ilustrar el gran trabajo realizado en este tiempo, pero algunos ejemplos de los que se guarda un especial recuerdo son los trabajos para el Atlético de Madrid, Aquarius, Coca Cola, Cruz Roja, el Comité Olímpico Internacional o Vodafone, El Elfo de El Corte Inglés, así como para otras compañías más locales como Luengo, Asevi o Perfumería Gal - Puig. También son artífices de claims como "tu otro banco", "tu otro banco y cada dial el de más gente", "Un gran banco que hace fresh banking", "Fresh banking", "People in progress" y el recién estrenado "El banco No banco", que han hecho de ING una Brand love, algo especialmente difícil en un sector como la banca.

Estas y otras han sumado en el palmarés de la agencia más de 150 premios nacionales e internacionales, como 1 Gran Prix y 2 Leones de oro y 1 de bronce en el Festival de Cannes, 30 Soles, 25 reconocimientos del CdeC - incluido este año el CdeC de Honor para Miguel Gª Vizcaíno y Marta Rico, 3 Grandes premios Eficacia, 6 One Show o Agencia del año en los premios Ondas.

Junto a toda esta trayectoria, la señora rushmore, o rashmore, según quien lo diga (aunque ella responde cuando la llaman de cualquiera de las dos formas) puede presumir también de familia. En ella se cuentan, más de 500 nietos, 500 profesionales que en algún momento han formado parte de este equipo. Y no solo nietos, ya que tiene hasta 11 bisnietos 100% Rushmore, hijos de nueve parejas dentro de la agencia.

En una entrevista de 2003 nos preguntaban qué nos gustaría estar haciendo en el 2020. Contestamos que seguir haciendo de Sra. Rushmore un lugar maravilloso. Y en ello seguimos. César García, socio y director general creativo.

20 años han dado para mucho; y son muchas personas, trabajos y éxitos de los que Sra. Rushmore puede sentirse orgullosa, aunque probablemente uno de los triunfos que más se guarda para sí, es el haber demostrado que la creatividad vende.