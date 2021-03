Amazon, el nuevo terreno para conquistar por los influencers

Amazon se ha ido asentando como uno de los players fuertes en el mercado de la publicidad. Aunque en un primer momento la idea parecía un tanto sorprendente y hasta inesperada, Amazon ha ido escalando posiciones. El ecommerce ha crecido de forma notable - y mucho más durante el año de pandemia - y las marcas quieren asegurarse buenas posiciones en las páginas de resultados.

Si a eso se suma que Amazon se ha posicionado como la página de inicio para buscar productos, aunque no se vaya a comprar en la tienda online, se comprende todavía mejor el interés de las marcas por posicionarse en ese entorno.

Ahora, además, Amazon ha entrado en una nueva área de peso en el terreno de la publicidad y el marketing digitales. El gigante se está adentrando en el universo del marketing con influencers. Los creadores de contenidos están empezando a emplear una de sus funcionalidades para lanzar contenidos en vídeo y monetizarlos por comisiones de ventas.

Aunque en España no hay una función similar disponible, en la versión .com Amazon cuenta con Amazon Live. Echar un vistazo rápido a la página del servicio permite ver muchos tipos de contenidos en vídeo. Hay recetas, contenidos de cocina, temas de tecnología o directos sobre ofertas, entre otras muchas cosas. Es un poco como una selección de un cierto tipo de contenidos que funcionan muy bien en otras plataformas como YouTube o incluso Facebook.

Los contenidos no son una teletienda, pero sí funcionan como pasarela de ventas. En la parte inferior de la pantalla, se pueden ver los productos que aparecen en las imágenes. Si se hace clic en uno de ellos, la página reenvía directamente a la del producto en Amazon.com. Solo tienes, por tanto, que añadirlo a tu carrito.

Y los creadores de contenidos, como señalan en una investigación en Insider, están ya usando la plataforma para posicionarse y, sobre todo, para hacer caja. Con cada uno de los productos vendidos, los creadores se llevan una comisión. Una de las youtubers con las que habló el medio estadounidense asegura que dio el salto desde YouTube a Amazon Live para lograr generar ingresos. Ahora mismo, está saliendo con contenidos cada día y posicionando a Amazon Live como lo más importante de su estrategia de contenidos, ya que es donde está generando más ingresos.

Como ha ocurrido con otras plataformas antes, Amazon está siendo proactivo a la hora de captar a estos potenciales creadores. La youtuber apunta que si se pasó a Amazon Live fue porque un empleado de Amazon contactó con ella a principios de 2020.

Amazon ha reconocido a Insider que están de forma activa reclutando a influencers para que suban contenidos a la plataforma. Para poder participar en el servicio, los influencers deben darse de alta en una plataforma especializada. Amazon Live es, al final, una ampliación de su programa de marketing de afiliación.

Streaming con compras

Los creadores no solo hacen streaming, sino que es shopping streaming. Lo que ves es absolutamente comprable y la plataforma se encarga de llevarte a donde puedes hacerte con ello. Ahí está el gran potencial económico.

Aun así, no todo es perfecto en la relación entre creadores y Amazon. El servicio no tiene una home específica en la que puedas ver a todos los influencers a los que sigues y, por tanto, el descubrimiento de contenidos y su promoción no es nada sencillo.

Ahora mismo, los creadores están apostando por usar plataformas en las que ya tienen una audiencia y vías de conexión con los espectadores (por ejemplo, sus cuentas de YouTube o Instagram) para redirigir a esos seguidores a sus lives en Amazon.

Además, Amazon Live podría acabar viéndose frenada en su proceso de expansión por las actividades de los sites en los que 'tradicionalmente' se mueven los influencers. Tanto TikTok como YouTube están trabajando en incluir funcionalidades de compras en sus servicios.