Más de la mitad de las compañías gasta más en influencers de lo que lo hacía el año anterior

Poco a poco, los influencers se han ido situando en el epicentro de la estrategia de marketing digital de las compañías. Si hace unos cuantos años eran todavía algo nuevo y emergente a lo que las marcas debían prestar atención, ahora se han afianzado como una pieza básica.

Ese camino no ha estado exento de críticas y de invitaciones al análisis. Los analistas han ido señalando muchos de los pecados que cometen los influencers. Hay escasa transparencia en el mercado y prácticas como contar con seguidores y engagement falsos no son tan raras. Para las marcas, y por mucho que se haya asentado la industria, el universo influencer no es todavía todo lo sólido que les gustaría. A eso hay que sumar que los influencers cruzan en ocasiones líneas éticas - como hacer publicidad encubierta - que a los medios no se les permitiría.

Pero aunque son conscientes de estos puntos flacos, y por mucho que se diga sobre los influencers y por muchas críticas que se sumen al listado, lo cierto es que las marcas no renuncian a ellos. Casi se podría decir que nada más lejos de esa realidad. Su presencia en las acciones de marketing no para de aumentar y las marcas confían en su tirón para presentar productos, potenciar imagen de marca y asentar una conexión con el consumidor.

Todo ello hace que cada vez se dejen más dinero en el universo influencer, como van demostrando diferentes cuentas y estimaciones. El último estudio ha sido elaborado por CreatorIQ y Tribe Dynamics y se centra en las tasas de inversión en el "marketing de creadores" (creadores es la nueva manera en la que se denomina a los influencers) durante el último año.

Según sus investigaciones, el 66% de las compañías ha invertido en el último año más en creadores de lo que lo hizo en el año anterior. La inversión se nota dentro y fuera de la compañía. Un 52% apunta que el equipo de marketing responsable de los influencers tuvo que crecer.

Qué se hace en redes sociales

Pero ¿qué es exactamente lo que hacen las marcas en social media y en lo que invierten en su relación con influencers? Los grandes hits del pasado siguen sonando fuerte, pero los movimientos del universo de las redes sociales les han obligado a replantearse qué hacen y cómo.

Así, las stories de Instagram - e Instagram en general - sigue siendo muy importante en la estrategia de marketing, pero cada vez se presta más atención a TikTok y a lo que supone para las marcas y sus campañas. De este modo, un 96% de las marcas y un 88% de los influencers publicaron de forma regular stories en Instagram, pero un 46% de las marcas y un 42% de los influencers también han ido subiendo contenido de forma habitual a TikTok.

De hecho, como recuerdan en las conclusiones del estudio, no hay más que ver cómo Facebook ha hecho reajustes en su oferta de contenidos y en su posición para comprender el impacto que tiene TikTok. Si todo el mundo está intentando copiarlo, es por algo.

El tirón de TikTok ha ido creciendo - viéndose impulsado de forma notable por la vida pandémica - y las marcas se han visto obligadas a irse sumando al carro. Las demás redes sociales deben seguir su estela.