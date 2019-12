PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Es un gran dilema, aunque hay tasadores y empresas especializadas que poseen y utilizan fórmulas que son capaces de determinar el precio o potencial de una empresa. En primer lugar, comentar que, aunque debería estar muy vinculado las dos variables que comento, precio y potencial, no siempre es así, pues existen otros factores que hacen que el precio oscile en función a ellos.

En este contenido me gustaría transmitiros mi opinión sobre que basar el valor o potencial de una empresa. Seria por mi parte de "cortito" no contemplar muchas variables que sin duda añade o disminuyen su valor, pero creo que hay que es determinante y para esos tasadores profesionales en ocasiones no influyen demasiado pues se centra en cuestiones como inmovilizado, patrimonio, deuda, casi todos términos financieros que sin lugar a dudas son importantes, pero que no completan en mi opinión un mapa de valor real.

Para mí un factor que determinan que valor podemos adjudicar a una organización es su capacidad en marketing, como y cuanto conoce al cliente, si posee clientes fieles, si la marca o marcas son poseedoras de mucho valor, si trabaja canales de distribución acordes y bien gestionados, si existe profesionales de la comercialización de talento, si su producto encajan con las expectativas del cliente al que se dirige, si existe un marketing interno que potencia la plantilla, si la rentabilidad y las ventas son acordes a la inversión que se realiza, en definitiva si se hace un marketing eficiente o no (esto define el valor de la empresa) o si se puede instaurar un sistema de marketing eficiente con probabilidades de éxito o no (esto determina su potencial). Es cierto que tanto el valor de una empresa como el precio (lo que el comprador este dispuesto a pagar) que se pague por ella recoge la necesidades estratégicas, de competencia o simplemente con que ojos mire el comprador, pero tratando de objetivizar ese valor y estos factores no lo son, es el marketing una cuestión que no se estudia convenientemente y con el peso que creo posee, como se debería por parte de los evaluadores tasadores

Este razonamiento que puede parecer muy reduccionista, si nos paramos un momento a analizarlo, veremos que igual no lo es tanto. El marketing en el mundo de la empresa entendido como la capacidad y potencial para comercializar soluciones para los clientes de forma rentable y consiguiendo altos niveles de fidelización, es el factor o función que determina el funcionamiento del resto de la organización, por lo que en relación al su potencial o valor tendremos el valor funcional de la empresa, el valor de lo que la empresa es capaz de conseguir, de vender de obtener. Esta claro que el patrimonio que posea, su índice de deuda, su inmovilizado, su cash Flow, todo eso son factores que muestran un valor estático, la capacidad del marketing muestra su valor dinámico.

Por lo tanto, creo que el marketing que posee o que es capaz de desarrollar o que implementa en el mercado una empresa es un factor que determina su valor o potencial, así que el fichaje de un determinado talento, el desarrollo de una nueva solución, un plan de impacto con el cliente, la percepción del cliente con respecto la marca, la creación o liderazgo en un canal todo eso es el valor de la empresa. Una empresa vale por lo que tiene y por lo que es capaz de generar, lo que tiene, su patrimonio y resto de variables financieras si no se genera rentabilidad e ingresos con niveles asumibles de deuda, es efímero, y eso es el marketing junto con una gestión interna eficiente, quien lo consigue.

Por tanto, en mi opinión, tu empresa vale tanto o posee tanto potencial como el marketing que seas capaz de desarrollar, el resto de las variables siendo importantes, solo describen una situación puntual en un momento concreto. Así que todo lo que inviertas en marketing eficiente se verá recompensado con un aumento de valor y de potencial en tu organización.