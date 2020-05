PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

"Tiempos de Investigación. Tiempos de cambio. Tiempos de marketing para el cambio".Vivimos un momento lleno de incertidumbre y que se relaciona con el incremento de las situaciones imprevistas. La volatilidad anterior dificulta el hecho de prever los acontecimientos y la capacidad de anticiparse a ellos. Si le unimos la ambigüedad, tenemos una inmensa falta de claridad sobre el significado de cualquier hecho. También este momento lo relacionamos con la incapacidad para conceptualizar las posibles amenazas y oportunidades.

Pues bien, dentro de este contexto, y de forma alarmante, estoy detectando actitudes negligentes por parte de empresarios y también de las Administraciones y Gobernantes, para trabajar sin datos, ni información, ni definir o buscar escenarios por donde moverse o deducir por donde moverse. No se atreven a iniciar los tan necesarios PROCESOS DE INVESTIGACIÓN y ESTUDIOS DE TENDENCIAS ni de PROSPECTIVA, deberían tomar debida nota de que ES HORA DE INVESTIGAR y no de esconder la cabeza como un avestruz.

Esta actitud de trabajar sin datos, ni información me llama poderosamente la atención que no forme parte de una Cultura de Marketing de las empresas, pero cuando lo pienso me doy cuenta que nuestra cultura empresarial es puramente industrial y con la mentalidad de pequeña empresa y no de empresa creativa y disruptiva que piensa en la aceleración de nuevas tendencias o mega tendencias. No se piensa ni en el consumidor, ni si el mercado ni en como tomar nuevos caminos, ni si existen miedos y que barreras nos obligaran a saltar o que procesos deberemos diseñar para seguir, o cambiar, nuestro modelo de negocio. Por cierto, y no olvidemos que no se piensa que el SARS-CoV pasará, pero el Cambio Climático no tiene vacuna posible.

Es el momento clave para que los profesionales del marketing seamos conscientes que tenemos el GRAN PODER para inocular la innovación social en nuestras empresas, y que ante la oscuridad del futuro debemos iniciar el camino para cambiar el modelo económico, social, ambiental y cultural iluminando y poniendo luz (Investigando) al paradigma hacia una economía de la Sostenibilidad Global.

Abandonemos las teorías de siempre y entremos en la realidad que nos brinda ser el motor para el cambio. No pensemos en aquella normalidad que teníamos antes del COVID19, pues aquella normalidad realmente era el problema.

Es claro que sin investigación y prospectiva las cosas también pueden funcionar, pero ¿tenemos la seguridad de que funcionaran bien o nos da igual sean cuales sean los resultados?

Empresarios, organizaciones empresariales, patronales, administraciones y gobernantes debéis dejaros de aventuras y poner luz al túnel que os lleva, hoy por hoy, a un paradigma absolutamente desconocido. ¿Sabéis cómo serán vuestros consumidores? ¿Tenéis claro en qué escenarios previsibles os moveréis? ¿Seguiréis igual que antes del SARS-CoV? La complejidad alude a los problemas y los conflictos que hay que resolver y hace referencia a la ausencia de conexión entre las causas y los efectos que afecta hoy a la mayoría de los entornos empresariales.

Investigad y construir herramientas de Marketing pensando en la Futurización y Prospectiva, avanzad con seguridad y dejad de jugar a la ruleta, en el Casino la mayoría de veces se pierde. Como el avestruz que escondiendo la cabeza también pierde.