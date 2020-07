PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Una de las cuestiones que la crisis del coronavirus dejó bastante claras en términos de marketing, imagen de marca y la posición que ocupan las empresas es la de la importancia de los principios y cómo estos se usan para llegar a los consumidores.

Los principios se habían posicionado como elemento emergente y determinante en los últimos años, impulsados por los millennials y sus intereses. Estos consumidores querían que las empresas fuesen más allá de simplemente hacer caja y apoyaban de un modo notable a las que estaban ofreciendo algo más por la comunidad. La Generación Z solo reforzó esa idea y esa percepción.

La crisis del coronavirus hizo mucho más evidente estas expectativas y además hizo que fuesen determinantes para más consumidores y más grupos demográficos. Los ciudadanos querían que se implicasen y premiaban a las marcas solidarias que se implicaban en el problema y en buscar soluciones.

De hecho, uno de los últimos estudios sobre la cuestión, realizado en Alemania por YouGov, apunta que el 66% de los consumidores cree que las marcas deberían ser capaces de mostrar sus opiniones en cualquier tema y que un 65% asegura que le gustan aquellas marcas que están dispuestas a abordar temas sociales.

Por supuesto, este compromiso debe ser real y no solo una suerte de fachada para el momento. El 66% de los consumidores valora la honestidad y un 62% que lo que las marcas dicen sea fiable. Las compañías deben actuar además de hablar, porque si no los consumidores acaban creyendo que solo quieren explotar el tema del momento.

Lo que hace que conectemos con las marcas

Este crecimiento de la importancia del papel de las marcas como elementos cruciales ha subido durante el coronavirus, recuerdan también en un análisis en The Drum al hilo de los datos del estudio Most Connected Brands de Opinium. El estudio se centra no en la percepción de los expertos sino en en las opiniones del público. Amazon, Google y Cadbury (el estudio es británico, de ahí esta aparición) son las marcas que se posicionan en el top tres y llevan haciéndolo en los últimos dos años.

En esta edición, Netflix logró crecer en importancia de forma notable. Es la cuarta marca más conectada con los consumidores, siete puestos más arriba que en 2019 y muy lejos de la posición 30º que ocupaba en 2018. Su crecimiento explica muchos de los cambios que ha vivido el mercado en los últimos años. Ha crecido tanto porque es más prominente y más reconocible pero también porque los consumidores han cambiado cómo consumen contenidos. A eso quizás se podría sumar que Netflix ha sido una suerte de acompañante en los momentos duros de estos meses.

Algo similar pasa con WhatsApp, otra de las marcas que más creció en conexión en el último año según este estudio. Lo hizo porque ahora somos más dependientes que nunca de la herramienta y sus grupos para comunicarnos con nuestro entorno y para hacerlo rápido.

Pero para las marcas no solo es importante ser una parte importante del día a día y estar en el epicentro de la última tendencia, sino también acompañar al consumidor. Otra de las marcas bien posicionadas es, por ejemplo, Fairy, porque los consumidores la tienen presente desde hace décadas e integrada en sus casas pero también porque ha pivotado su comunicación para abordar temas vinculados al presente, como la sostenibilidad.