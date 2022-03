Mujeres que revolucionan la industria del marketing móvil

Rocket Lab, empresa de tecnología especializada en impulsar el crecimiento exponencial de los usuarios y su actividad en las aplicaciones móviles, reconoce a las mujeres que protagonizan la industria del marketing móvil y comparte cómo lograron su éxito en el terreno profesional, en un mercado que prevé alcanzar ingresos globales de 294 millones de dólares en 2022, según datos de App Annie.

El mercado español de apps es uno de los más interesantes de Europa para hacer negocios. El hecho de que solo el 29 por ciento de las apps de publishers españoles incluyen anuncios, que un 39 por ciento de las apps españolas están disponibles en Google Play e iTunes y un 8 por ciento de las mismas utilizan pagos In- App para monetizar( según datos de 42matters), son señales de que se pueden refinar mucho más las estrategias de marketing para hacer crecer las apps.

A fin de lograr el éxito, es fundamental la diversidad en el talento. Para tener una idea, las compañías con más mujeres en puestos de liderazgo generan hasta un 50 por ciento más de rendimiento que las organizaciones con menos colaboradoras, según datos de McKinsey e IBM. Estas son sus opiniones:

Las líderes deben abrir puertas para que otras mujeres puedan crecer dentro de la industria

"Ser reconocida en la industria del mobile marketing como profesional, me muestra que voy por el camino adecuado. Logré mi puesto actual gracias a mis habilidades y talento; sin embargo, un factor clave para mi éxito y el de otras mujeres es que aquellas personas que ocupan puestos de liderazgo, continúen alzando la voz para poder ocupar mejores posiciones laborales y que cada vez más mujeres sean parte de la industria", señala Camila Carneiro, Partner Development Team Leader en AppsFlyer.

Asumir el síndrome del impostor no debe ser una regla para las mujeres, ser proactivas sí

"El principal reto al que me enfrenté fue combatir el síndrome del impostor, para sobrellevarlo tuve que trabajar contra mis propios prejuicios y descubrí que la mejor manera de demostrar tu potencial es dejar que los resultados hablen por ti. Además, creo que es esencial entablar conexiones positivas en tu carrera profesional, ser proactiva y salir de la zona de confort; el crecimiento solo se dará mediante la acción", señala Claudia Infante Cavazos, Senior Marketing Manager de Bumble.

Rompe paradigmas

"Atreverse a romper paradigmas y buscar espacios laborales donde las mujeres puedan expresarse y desarrollarse sin ninguna barrera, es lo que les permitirá crecer en esta industria. En mi caso, desarrollé diversas habilidades que me llevaron a acercar a las personas al mundo de las inversiones, rompiendo estereotipos y generando una conexión leal usuario-marca", indica Sofía González, Head of Marketing en Flin.

Aceptar los cambios te permitirá lograr un crecimiento profesional

"En esta industria es primordial aceptar los cambios y adaptarse a ellos, además de ir construyendo proyectos y estrategias donde se acepte la diversidad dentro de los equipos de trabajo y reconocer el valor que aportamos para el crecimiento de las empresas. Pese a que hay más hombres involucrados en el mundo cripto, es necesario combatir los prejuicios que las mujeres tienen sobre otras que ocupan puestos directivos", expone Julieta Bentancur, Performance Specialist de Buenbit.

Busca empresas que apuesten por la equidad y por la igualdad

"Considero que he tenido la fortuna de colaborar con empresas donde se empodera a la mujer, que ponen su grano de arena para que haya equidad en el ámbito profesional, reconociendo el valor que podemos aportar. Enfrentar nuevos retos, no tener miedo a salir de nuestra zona de confort y atreverse a hacer algo diferente es lo que me permitió entrar en el mundo del marketing digital y de las apps, sin lo anterior, hoy no estaría liderando un equipo internacional", dice Mayumi Park, Global Growth Marketing Manager en AB InBev.

Reconoce tu talento y haz networking

"Según mi experiencia, la mejor forma de que reconozcan tu talento en la industria es que las mujeres se conviertan en sus propias embajadoras de sus habilidades y potencial. Además es indispensable trabajar con personas de diferentes industrias y backgrounds, pues el networking es una gran ventaja profesional, ya que podrás dar visibilidad a tu trabajo y éxitos, y así crear mayores oportunidades para nuevos puestos de trabajo, intercambiar ideas y mantenerte actualizada", asegura Abril Bautista, General Manager LATAM en Singular.

Crear conexiones con otros especialistas

"Lo más importante es saber trabajar en equipo y nunca dudar de lo que eres capaz de hacer como mujer y como profesional. Es necesario trabajar con expertos, pues es la clave para lograr el éxito en ésta y en todas las industrias. Siempre tienes que estar dispuesta a escuchar y a aprender de los demás y hacer partnerships con otros para tener mejores prácticas y una red fuerte de apoyo entre profesionales y mentores", menciona Saily Cruz, Head of Growth & Marketing en GBM.

Actualízate, mantente al día con las tendencias de la industria

"Ante la pandemia y con los cambios impulsados por las nuevas regulaciones de privacidad que afectó a toda la industria, se hizo evidente la necesidad de estar preparados para adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios. Lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. Por ello, creo que la resiliencia es una de las capacidades más necesarias para formar parte del ecosistema móvil. Es importante no tener miedo a probar cosas nuevas, mantenerse actualizadas y ser curiosas, además de conservar y respetar nuestras convicciones y decisiones profesionales en el mundo del marketing", considera Macarena Sabalza, quien ocupa actualmente el cargo de User Acquisition Manager en Papumba.

Solo a través del trabajo colectivo es como lograremos verdaderos éxitos

"A veces no se ve, pero cada pequeño logro que conseguimos abre un puente para que más mujeres crean que también pueden, que ni la maternidad o la ausencia de ésta nos define como trabajadoras o personas, aún nos falta mucho por lograr, pero ya hemos avanzado bastante. Las oportunidades no solamente llegan, se buscan y se logran, hay que saber exponerse, conversar y poder compartir con confianza los objetivos personales y profesionales, encontrar quiénes son las personas que te ayudarán a encontrarlo, ya sea enseñando o abriendo puertas, todos necesitamos aprender y enseñarle al otro. La comunidad y el colectivo nos lleva más lejos que la individualidad", opina Daniela Paz Díaz Véliz, Growth Acquisition Lead en MACH.

La industria tecnológica también es para las mujeres

"Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos las mujeres dentro de la industria de los juegos es demostrar que tenemos habilidades para crear proyectos y espacios de trabajo exitosos. Pese a que la industria del app marketing digital aún está dominada por hombres, las mujeres están abriendo nuevas puertas de crecimiento. Es imperativo que las oportunidades no se consigan por el género y recordarle a las mujeres que pertenecen a esta industria", agrega Pamela Marín Rivera, Country Manager en Level Up Latam (Hype Games)

"En el marketing como en cualquier otra industria, la inclusión de nuevas voces es fundamental, pues cada día más usuarios y consumidores buscan representatividad en las empresas y negocios. Hablar de las mujeres es un must para darles oportunidad de que no solo se vean representadas, sino que sean protagonistas de la industria. Es decir, que su talento y aportación sean reconocidas y así abrir camino a futuras generaciones que aporten valor e innovación y construir en conjunto nuevos éxitos para el sector", destaca Eloísa Rodríguez, Managing Director para EMEA de Rocket Lab.