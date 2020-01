PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Utilizar mi referente interno para significar el acontecimiento, al acontecimiento le voy a dar un significado, lo voy a Encuadrar de acuerdo a estos referentes. Los referentes los vamos internalizando desde nuestro nacimiento. Cada cual tiene sus propios referentes desde sus primeras relaciones humanas. Estos referentes operan desde adentro nuestro casi sin conciencia. Referentes tenemos pero Referentes comunes No. La eficacia en la comunicación tiene que ver con la mayor posibilidad de tener una comunicación de referentes. Desde el deporte, ocurre con el liderazgo que ejerció Guardiola como jugador del Barcelona. Sus referentes en cuestión a la pasión, la capacidad para generar confianza, la motivación. Se vio reflejada de la misma forma que en el rol de entrenador. Y aún los mantiene. Sin embargo le agregó como valor, el aprendizaje para emplearlo como estilo innovador.

La innovación ha sido otra constante en su modelo de gestión: a lo largo de su trayectoria, y aún a día de hoy, ha demostrado una gran avidez por aprender de los entrenadores y personas que le han rodeado a lo largo de su carrera futbolística. Kiko Nárvaez, ex jugador del Atlético de Madrid, comentaba recientemente que cuando coincidía con Pep en la selección, éste no paraba de preguntarles por el sistema de juego que había implantado Antic en el conjunto madrileño: que cómo hacían esto, que cómo lograban aquello, que si tal jugada había sido ensayada? (Lucha de Gigantes, 2010)

La investigación, es compromiso, lo que deviene en confianza absoluta. Guardiola lo ha sabido interpretar y emplear. Lo mismo ocurre con un líder en una empresa. Debe investigar para luego, lograr poner en práctica, ya desde sus propios referentes, en el equipo de trabajo que conduzca.

Sin embargo, como ejercer el liderazgo es complejo, y por ello hay que significarlo desde una mirada sistémica y rizomática, aparece el enlace directo con el talento que lo lleva a ser hoy, uno de los referentes más importantes de liderazgo. "La confianza es lo que lleva al talento a ser eficaz y efectivo" (Valdano, J.).

La confianza está relacionada como la actitud de escucha. Y esto hace comprender a cada jugador como persona. Y no es para pasarlo por alto, puesto que el grupo va armando sus referentes en común para ganar eficacia. Y Guardiola lo ha logrado. "No hay que intentar cambiar a los jugadores. Cada quién es como es... hay que buscar el botón que los enchufa y saber que ese botón es diferente en cada uno". (Guardiola, J. Conferencia en Colombia)

Por ello, a mayor referencia compartida, mayor cantidad de referentes compartidos, todos nos entendemos pero no es así. Al otro, hay que comprenderlo como otro. Tan solo porque es otro. Y por lo tanto piensa, entiende, escucha y descifra distinto.

Y esto ocurre en las empresas. Cuando ejercer el liderazgo es comprender. Que si el otro es otro, entiende desde sus referentes y entonces hay que lograr la Empatía para ponerse en el lugar del otro y escucharlo desde su propia subjetividad. De la misma forma el otro escucha al líder. Puesto que el otro es otro y escucha desde su subjetividad. Sin embargo, los referentes no son referentes de una sola vez. Sino que existe lo que denomina la dialéctica del despliegue de referentes en pos de tener nuevos y más referentes.

En una nota del diario Marca, Guardiola ha explicado una experiencia personal la importancia de cómo sentirse valorado y querido puede cambiar el rendimiento de las personas:

Tuve un jugador excepcional pero que no tiraba. Me lo llevé a hacer un café. Hablamos, pero no de fútbol sino de la vida. En el siguiente partido marcó dos de los cuatro goles del equipo. Se sintió especial porque se sintió querido. Simplemente por eso. Hay que saber qué es lo que le gusta a cada uno. La individualización. Esta es la clave del liderazgo. Hay factores externos que condicionan eso pero no nos queda más. (Guardiola, P. 2015)

La Proxemia investiga las distancias que existen entre las personas. Cada cual gradúa su proxemia. Y es importante entender que cada cultura tiene Proxemias diferentes. Por ello, la cultura del fútbol, en el caso de Guardiola. Es diferente a la cultura empresarial.

Así y todo, estas proxemias son los referentes que tenemos dentro de una relación de los gestos, las miradas, y que las ponemos en juego. Y cuando esto ocurre, vamos formando una relación para poder decodificar comprender los referentes que cada uno va portando, los distintos discursos, porque hay distintos tipos de discursos; está el discurso del cuerpo, tono de voz, mímica facial, manos, etc. Un lenguaje que en todo equipo debe ser el observable. Puesto que desde allí, también se detectan emergentes latentes, sobre los cuales es posible trazar hipótesis.

Por lo tanto en una relación hay muchos discursos en juego en el fenómeno de la comunicación. Tantos que hasta podríamos decir que imposible tener una comunicación eficaz. Ante esto, un elemento que debemos tener en cuenta cuando nos comunicamos es el contexto.

El contexto es el medio o ámbito donde se realiza una comunicación. Ésta nos dará información para darle el sentido preciso a lo que estamos observando. El fútbol no es una empresa, sin embargo pertenece a una organización, que es una institución deportiva que también posee una cultura corporativa. Pero sí es posible afirmar que tanto la institución deportiva como lo puede ser el Barcelona que dirigió Guardiola, como cuando fue jugador, el contexto era diferente. Pero sin embargo él se adaptó a cada uno de los contextos.

Al igual que en las empresas. Si no contextualizamos cada instancia por la que atraviesan los equipos de trabajo, es imposible lograr un liderazgo que promueva al cambio, y que lidere y gestione ese cambio.