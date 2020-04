PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

La pandemia por coronavirus se ha convertido ya en la mayor crisis que ha afrontado el mundo moderno tras las grandes guerras del siglo XX y, como cabía esperar, los medios de comunicación están jugando un papel fundamental. Un volumen de información enorme, actualización diaria y una forma de trabajar totalmente inédita son algunos de los retos a los que se han enfrentado los periodistas de nuestro país. ¿Cómo están viviendo esta realidad?

En primer lugar, los periodistas han visto cómo su trabajo se ha incrementado con esta vorágine informativa y el hecho de estar teletrabajando en muchos casos. Según una encuesta elaborada por la agencia de comunicación PRGarage, para un 69 % de los periodistas la crisis del COVID-19 ha supuesto trabajar más que antes, frente a un 28 % que trabaja lo mismo y tan solo un 3% que trabaja menos. En este sentido, un 57 % tiene que entregar los mismos temas que antes, mientras que a un 39 % le están pidiendo más temas desde su medio y tan solo un 4 % que maneja los mismos.

En la mayoría de los casos, los periodistas han empezado a trabajar de forma remota, aprovechando la tecnología y los medios telemáticos para consultar fuentes, realizar entrevistas, escribir historias e incluso grabar piezas y editar para radio y televisión desde casa. Ante esta situación, un 88 % de los periodistas opina que su medio estaba preparado para el teletrabajo.

Por supuesto, la crisis sanitaria es el tema que está acaparando la agenda de los periodistas, puesto que algo más del 89 % están preparando piezas sobre el COVID-19 (un 54 % únicamente escriben sobre el COVID-19 y casi un 36 % prácticamente en exclusividad sobre este tema), frente a un 10 % que escriben únicamente sobre otros temas ajenos a la crisis sanitaria. Así las cosas, el 74 % de los periodistas consideran que este tema está acaparando excesivamente la agenda informativa de los medios.

Ante la avalancha de noticias relacionadas con la crisis y las consecuencias del confinamiento, que están llevando a los usuarios a pasar más tiempo que nunca delante de sus pantallas, la audiencia de los medios se está disparando. De esta forma, un 80 % de los encuestados apunta que la audiencia en su medio se ha incrementado de forma notable tras el inicio de la crisis, frente a un 15,7 % que apunta que se ha mantenido aproximadamente igual y solo un 4,3 % que ha apreciado un descenso.

Siguiendo con el impacto que la crisis está teniendo en los medios y su credibilidad, la mayoría de los periodistas (casi un 60 %) consideran que las noticias contrastadas de los medios de comunicación saldrán reforzadas de la crisis frente a la viralidad de las redes sociales. Por otra parte, un 77 % de los periodistas encuestados considera que los medios de comunicación están publicando desinformación durante este periodo.

El COVID-19 y las medidas de confinamiento también está teniendo un fuerte impacto en la producción y el consumo en los más diversos sectores. Esto también está afectando a la publicidad y la inversión en medios, por lo que no resulta extraño que algo más del 97 % de los periodistas españoles considere que la crisis del COVID-19 supondrá una nueva crisis para los medios de comunicación debido a una reducción en los ingresos publicitarios. Afortunadamente, un 60 % de los encuestados aún no ha sufrido o no tiene conocimiento de que su medio esté preparando medidas de reducción de plantilla como un expediente de regulación de empleo (ERE) o un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).