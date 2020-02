PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

En los últimos años, los videojuegos han logrado consolidar su posición como prescriptores de marca gracias al engagement que generan entre las nuevas generaciones. En este sentido, desde IEBS, escuela de negocios online, explican que "los usuarios de los deportes electrónicos son increíblemente fieles a sus juegos por lo que las marcas que aparecen en estos entornos tienen la oportunidad de aumentar, mejorar y consolidar su relación con ellos".

Así, las posibilidades que ofrece el sector de los esport no han pasado desapercibidas para las empresas. De hecho, cada vez son más las compañías que apuestan por incorporar profesionales de marketing especializados en deportes electrónicos."Los videojuegos se han convertido en un producto en el que los más innovadores de la industria, como startups y empresas familiarizadas con estrategias de innovación y transformación digital, son capaces de ver distintos modelos de negocio y obtener rentabilidad", apuntan desde la escuela.

Tanto es así que los profesionales del marketing están empezando a especializarse en este sector que permite a las empresas desarrollar un ecosistema propio que va desde los videojuegos y los macroeventos, a la creación de comunidades o al merchandising. Para formarse en este campo, IEBS ha sacado el Master en esports Manager & Marketing Management, en el que se analiza la cultura, los valores y la ambición que rodea el sector de los esports con el objetivo de diseñar y desarrollar estrategias de marketing adaptadas al mercado.

Desde IEBS, afirman que el marketing deportivo en los esports adapta sus estrategias de marketing digital y las de marketing offline a un buyer de persona más definido y fidelizado que en otros sectores. Esto hace que el modelo de negocio pivote sobre elementos como los jugadores, los equipos, los diferentes juegos que existen y que son tendencia, las plataformas o las competiciones.

Además, IEBS señala que las nuevas generaciones son las grandes consumidoras de esports, "los gamers ya no son un público aislado sino que se reúnen para jugar a sus juegos favoritos, competir entre ellos y crear comunidad. De esta manera, los deportes electrónicos arrastran una gran audiencia, lo que supone una oportunidad de negocio y, por ello, no es de extrañar que el marketing también haya entrado en el sector", afirman desde la escuela.

Por último, quienes deseen formarse en esta disciplina en el curso ofrecido por IEBS lo harán de la mano de profesionales de reconocido prestigio dentro del marketing de los deportes electrónicos como Oscar Soriano, director del programa y Co-founder de Play The Game-Marketing Agency eSports; Jorge Fernández, Operations Manager en Play the Game Agency y ex gestor de contenido de Liga de Videojuegos Profesional; Brian Bürger, Director de cuentas en Play the Game; Mario Pérez, director de desarrollo de Negocios Internacionales en Liga de Videojuegos Profesional; Alberto Vijande, COO en CORE Professional Esports; Emilio Hurtado, abogado de Esports y Gaming en Auren Spain; Guillermo Gómez, ex Gestor de proyectos de esports de FC Barcelona, Lisardo Moran. CCO de Giants, entre otros.

Tanto el Master en esports Manager y Marketing Managment, como el Postgrado en esport Digital Businesso el Postgrado en esports Marketing, también relacionados con el marketing deportivo, darán comienzo el30 de abril.