¿Qué es lo que frena la formación entre los marketeros? El problema está en el tiempo

En un mercado siempre en proceso de cambio, comprender hacia dónde van esos cambios y cómo serán las cosas resulta crucial para poder adelantarse a ellos. Sin embargo, estar ahí no es sencillo y la formación resulta clave.

Pero ¿se están formando los marketeros todo cuánto deberían? ¿Y qué es lo que les falla a la hora de seguir en mejorando sus conocimientos con cursos de marketing y otra formación continua? Eso es lo que se pregunta el estudio State of B2B Marketing, de MarketingProfs, que ha analizado la relación de los marketeros B2B con los planes de formación.

El principal problema para los marketeros a la hora de formarse y adquirir nuevos conocimientos está en el tiempo. Cuando se les pide que identifiquen los principales retos - y más graves - el 27% señala que es no tener tiempo.

Sin embargo, la agenda de los marketeros no es el único problema, también lo es la propia naturaleza de los planes de formación. Un 24% apunta que el reto está en que los programas están demasiado centrados en la teoría. Debemos deducir que lo que les importa realmente es la práctica y cómo esas cosas se aplican en su empresa.

Le siguen como principal preocupación que resulta difícil justificar lo que cuesta el programa de formación (14%), que no parece sobre algo relevante (10%) o que no saben en qué curso confiar (9%). Un 3% asegura que son cursos demasiado largos y un 2% que no aprende bien mediante cursos y programas de formación.

Lo que hay y lo que se quiere

En general, hay una separación importante entre lo que unos quieren y lo que los otros ofrecen. Un 74% de los encuestados querría que los programas de formación incluyesen una valoración para ver qué habilidades necesitaría aprender el equipo, aunque solo un 15% asegura que los programas ya lo hacen. Un 78% desearía recomendaciones personalizadas en qué programas de formación seguir, algo que solo ven en el 11% de los casos.

Buscan que la formación se ajuste a las necesidades del mundo en el que deben operar. Así, un 73% considera que le gustaría ver ejemplos del mundo real en su formación y un 76% que les ofrezcan marcos de trabajo.

¿Necesitan formación? Sí

Pero ¿realmente necesitan los marketeros seguir formándose para encarar los retos del futuro? Puede que los marketeros no acaben de ver en los planes de formación lo que buscan, pero la realidad es que necesitar los necesitan. La clave está en un dato. Son muy pocos los que se ven completamente preparados para los retos que traerá el mañana.

Así, solo el 19% siente que están muy preparados para el futuro en marketing y solo un 31% que su equipo de marketing es muy efectivo en los roles que ocupa. Por tanto, hay un desequilibrio entre cómo deberían ser y qué capacidades necesitan y la realidad de su día a día.

Los planes de formación preferidos

Igual que tienen opiniones en general sobre la formación, los marketeros también visualizan cuáles serían los métodos que les reportarían más conocimientos. ¿Qué es lo que ayudaría a aprender?

Un 74% de los encuestados apunta que los cursos online que sigues a tu ritmo son buenos para aprender, seguidos por los workshops (70%) y las conferencias en persona (58%). Conferencias virtuales (50%) y coaching (45%) también aparecen bien posicionados.