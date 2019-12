PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

El comercio electrónico se ha convertido en una pieza clave y fundamental del día a día de los consumidores, que cada vez lo emplean para hacerse con más cosas y con más productos. Es una parte ya más de nuestros hábitos de consumo cotidianos (y lo es, además, para cada vez más grupos de población). Comprender, por tanto, qué ha estado cambiando y qué seguirá haciéndolo en el futuro inmediato resulta crucial para diseñar una estrategia de forma eficiente y para posicionarse de un modo claro ante los cambios del mercado.

Eso es lo que acaba de hacer un análisis en AdAge, que en lugar de centrarse en los cambios hipotéticos que traerá el futuro se ha adentrado en aquellas tendencias que ya han marcado las cosas en el último año, pero que seguirán haciéndolo en el futuro próximo. Esto es, son las tendencias que seguirán afectando a las decisiones de consumo y rediseñándolas y que los responsables del ecommerce tendrán que seguir teniendo en cuenta.

El boom del mobile shopping

Los dispositivos móviles se han integrado en el día a día de los consumidores y se han convertido en una pieza clave en sus decisiones de consumo. Como señalan en el análisis, cada vez son más los consumidores que ya no solo investigan sus compras desde el móvil sino que directamente están cerrandolas desde esos terminales.Si a eso se suma que los dispositivos móviles están poniendo las cosas cada vez más fáciles, se puede tener la foto completa.

Por ejemplo, cada vez es más fácil que permitan hacer compras en un solo clic o que empleen los sistemas de huella dactilar para confirmar movimientos. Todo es cada vez más cómodo y simple, lo que hace que los consumidores se sientan mucho más inclinados a comprar en sus dispositivos móviles. Y todo ello hará también que el interés de los consumidores por hacerlo vaya en aumento. A las empresas no les queda más remedio que trabajar para esos consumidores y ponerles las cosas mucho más fáciles.

La inteligencia artificial ha llegado a la atención al cliente para quedarse

Los chatbots empezaron a hacer acto de presencia en los últimos tiempos, como plataforma para hacer las cosas más fáciles para los consumidores y ofrecer de forma recurrente ayuda. Cada vez son más las compañías que o los integran o que están pensando en hacerlo. También son una vía para lograr mejorar datos y aumentar la conversión, ya que hacen que haya una "voz" de la empresa siempre disponible para hacerle preguntas y responder dudas.

Los datos estadísticos apuntan a que las empresas irán aumentando su interés por ellos y su uso (al fin y al cabo, no hay que pagarles horas de trabajo y no es probable que pierdan la paciencia con el clásico cliente molesto).

Pagar debe ser cada vez más fácil

Y las tiendas online deben ofrecer, por tanto, más opciones para pagar y más sencillas. De hecho, en el análisis que publican en AdAge tienen claro que esto está muy vinculado con otro de los puntos clave del desarrollo del comercio electrónico en los últimos años. Si los consumidores están comprando más desde su móvil, tendrán un margen más reducido para las complicaciones en este terreno. Querrán perder menos tiempo y que les exijan menos pasos.

Todo ello debe llevar a los gigantes del ecommerce a integrar formas de pago más sencillas y simples y también aquellas que ya dominan en el terreno móvil. Por ejemplo, si tus usuarios ya están empleando Apple Pay, tendrás que abrir la mano a que se convierta en una solución de pago.

Pon a un influencer en tu vida

¿Queda algún terreno en el que los influencers no estén presentes y en el que no estén haciendo caja? Lo cierto es que, a todas luces, parece que no. El comercio electrónico no iba a permanecer al margen del cambio. Los influencers se han convertido en los nuevos famosos, los nuevos 'recomendadores' de productos y servicios. Pero, eso sí, las marcas deben tener claro que influencer es el que les interesa y que esperan de ellos, qué encaja con su mercado (podcasts o youtubers pueden ser el influencer de referencia para tu nicho) y qué deben hacer para conectar con sus audiencias. Y, por supuesto, habría que añadir que también deben tener claro que no todo el monte es exactamente orégano.