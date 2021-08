Las 5 normas básicas para crear contenido online y respetar las expectativas de las Core Web Vitals de Google 

Cada vez que Google cambia las cosas en búsquedas, los marketeros deben ajustar qué hacen y tener en cuenta qué espera el buscador. Nada es nunca definitivo y, en la última actualización, Google ha empezado a tener en cuenta las llamadas Core Web Vitals como factores para determinar qué contenidos posiciona antes. Estas Core Web Vitals cubren, en realidad, elementos básicos vinculados a la presencia online.

Pero ¿en qué deben centrarse los marketeros y qué deben cuidar más? Eso es lo que analiza un estudio de Kantar, que ha marcado las cinco líneas maestras básicas que se deben vigilar cuando se trabajan las Core Web Vitals a la hora de crear contenido para la red.

En general, se podría decir que lo que se analiza es el tiempo de carga, la interactividad en el primer momento y la estabilidad visual.

De hecho, casi como línea maestra general se podría decir que los marketeros deben preocuparse por la experiencia de usuario. Una web que ya ofrece una experiencia óptima a sus visitantes posiblemente ya tenga medio camino andado - cuando no todo - en este terreno de estrategia de SEO y posicionamiento.

Lo que Google espera y lo que Google premia son, justamente, aquellas características que hacen la navegación mucho más sencilla y rápida.

1. Obsesiónate con el above the fold

O lo que es lo mismo: hay que cuidar con mucha atención el contenido que aparece en la pantalla en el primer vistazo que hace el internauta, antes de que haga scroll. La velocidad de carga de ese primer contenido debe ser lo más rápida posible, o que debe hacer que se piense muy bien qué tipo de imágenes y carga visual se quiere lanzar. Los carruseles triunfaban hace unos años, pero ha llegado el momento de plantearse si realmente merecen la pena.

2. El poder de las imágenes

Eso no quiere decir que las imágenes deban ser evitadas. Nada más lejos de la realidad. Las imágenes son cruciales. Los internautas las esperan y las premian. Lo que hay que cuidar es cómo se sirven. Vídeos y fotos deben estar optimizados, deben ser responsivas y deben tener calidad, pero sin sobrecargar el peso de carga de ese primer impacto.

3. La importancia de la sencillez

El consejo de Kantar es claro: mantenlo simple. Esto implica no cargar de funciones que no son necesarias o no optimizar las tipografías. Todo debe hacer más fácil la lectura y más rápida la carga del contenido.

4. Maqueta con todo esto en mente

El diseño de la página es crucial para tener una buena experiencia de uso para el internauta. También para que Google encuentre lo que busca. La maquetación debe ser cuidada con esos dos puntos en mente.

"Evita escenarios en los que el nuevo contenido se inserta de forma dinámica sobre contenido ya existente, a menos que sea mostrado en respuesta a una interacción del usuario", explican en sus recomendaciones.

5. Optimiza también el vídeo

No solo las fotos deben ser optimizadas. También deben serlo los vídeos. Hay que controlar su peso y su formato, cuidando qué se incluye y cómo para no sobrecargar la página.