Los españoles nos gastamos en la cesta de la compra 89.000 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento del 2,4% con respecto al año anterior, según el informe "Tendencias del Consumidor 2020" de Nielsen, que recoge los datos reales de venta en la práctica totalidad de los hipermercados, supermercados y tiendas tradicionales de España.

Un año en el que, al igual que en 2018, los precios siguieron siendo protagonistas, al incrementarse un 2,7%, fundamentalmente en la parte de frescos, que representan uno de cada tres euros de gasto en la cesta. Esa subida tuvo un impacto en la evolución de la demanda, al comprar los españoles un 0,3% menos cantidad (kilos y litros).

En concreto, el encarecimiento de algunas partidas de frescos se hizo especialmente notar en verduras (+12,7%), mientras que fruta, pescado/marisco y carne subieron en torno al 3%. Por su parte, los huevos costaron un 1,5% más, mientras que mojar pan en ellos fue un poco más caro, un 2,2%.

En envasados compramos mejor

En una fotografía de la cesta de la compra en productos envasados (alimentación, bebidas, perfumería y droguería), los españoles están comprando más y mejor. Más porque el volumen de compra de estos productos creció un 0,8%, en un contexto además en el que la población vuelve a crecer.

Y mejor, porque el precio que se pagó por estos artículos fue un 1,8% superior respecto al año anterior. Sin embargo, la inflación apenas explica el 0,2% y el 1,6% restante se debe a que incorporamos productos de mayor valor añadido.

Así, los consumidores optan cada vez más por pasar de la cerveza rubia clásica a la artesanal, o bien del pan de molde básico al de semillas; o incluso el papel higiénico, acolchado en lugar de normal. También están inyectando mucho crecimiento los platos preparados, sobre todo refrigerados y congelados, sin olvidar en conserva.

Por otra parte, el infome de Nielsen muestra que en España los hogares son cada vez más pequeños y, al reducirse la estructura familiar, se opta por más compras de proximidad y "stockar" menos en casa. La consecuencia es que los españoles tienden a una cesta más pequeña, al reducirse un 0,4% el ticket por acto de compra, pero, en cambio, con más visitas a los establecimientos, un 2,2% más.

Ahora bien, no por haber menos personas en casa, hay menos bocas que dar de comer. Las mascotas son ya un miembro más de la estructura familiar y, de hecho, el porcentaje de hogares en nuestro país con perro o gato creció un 2,5% en 2019 y son ya cuatro de cada diez. Así pues, su alimentación supone ya 1.218 millones de euros

Y no es necesariamente una cesta cargada de productos en promoción, pues el porcentaje de gasto asociado a ofertas y promociones no llega al 20% sobre el total. De hecho, únicamente una de cada tres gana dinero, mientras que el resto no aporta crecimiento. Este dato del mercado español contrasta con el europeo, donde la mitad sí logran un retorno económico.

Según la directora general de Nielsen Iberia, Patricia Daimiel, "esperamos un 2020 positivo en cuanto a crecimiento. Hay una alta correlación entre la evolución del PIB y el gasto en la cesta de la compra. Para este año, se prevé un aumento del PIB del 1,6%, que tiene un efecto rebote en el gran consumo, donde habrá un crecimiento análogo. Un crecimiento que vendrá impulsado por factores experienciales y emocionales y que resumimos en tres grandes drivers: el 'cocooning', la proximidad y la deslealtad".