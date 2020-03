PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

¿Qué hace que un anuncio sea efectivo y que su mensaje cuaje? Lo cierto es que no es tanto que sea viral o que se convierta en un hito global, sino que sus audiencias nicho en su mercado principal comprendan qué intentan decir y se queden con el mensaje. Eso es lo que se puede concluir analizando cuáles han sido los anuncios más efectivos de 2019, un listado que Warc acaba de publicar.

Según esos datos, la campaña más efectiva del año fue la que Procter&Gamble lanzó para su detergente Tide. It's A Tide Ad fue desarrollada por Saatchi & Saatchi New York / Hearts & Science New York / MKTG New York. La campaña usa los lugares comunes de la publicidad y los que identifican a los de detergente (la ropa resplandeciente) para conectar con la audiencia.

El anuncio no parece gran cosa, pero lo cierto es que tuvo un impacto muy positivo en el mercado. Las ventas aumentaron en un 35% en las dos semanas siguientes y los estudios post-emisión del anuncio (uno de los de la pausa de la SuperBowl) señalaron que había sido la marca más amada de todas las que se habían anunciado.

Las siguientes campañas más efectivas, según los datos de Warc, fueron una de la oficina de turismo de Hiroshima, que buscaba aumentar el consumo de ostras, y una del National Safety Council concienciando sobre las sobredosis por opioides en Estados Unidos. La lista de las campañas más efectivas se completa con campañas llegadas de todas partes del mundo, con una presencia destacada de campañas en Asia.

Las marcas con las campañas más efectivas

Más allá de los anuncios concretos y su efectividad, el estudio también analiza de forma general cuáles son las campañas que han sido más eficientes con su publicidad. El análisis estudia la efectividad de sus campañas en general, partiendo de las campañas más premiadas por esa cuestión.

La gran ganadora es McDonald's, que se posiciona como la marca más efectiva desplazando a Coca-Cola, que lo era el año pasado. Su responsable de marketing global reconoce, según los datos de Warc, que la efectividad es lo que más les preocupa. "En una industria a menudo centrada en el corto plazo, esto da un sentido de valor a largo plazo a lo que nuestros marketeros hacen", indica Colin Mitchell, vicepresidente senior de global marketing de la compañía.

Curiosamente, McDonald's solo ha logrado que una de sus campañas, The McDelivery Pin, esté entre las 100 mejores del año en los listados de Warc. Poco importa. Los resultados han sido efectivos en sus campañas más locales, lo que ha hecho que en el cómputo final hayan ganado en efectividad.

Tras McDonald's, se posicionan Coca-Cola e Ikea. La cuarta marca es KFC, que pega una escalada desde el puesto 41 que ocupaba en el año precedente. Vodafone, Burger King, Tide, Xbox, Turismo de Hiroshima y Nacional Safety Council completan el top ten.

Si se hace una lista general de anunciantes, los diez primeros serían diferentes. Estarían Unilever, The Coca-Cola Company, Nestlé, Anheuser-Busch InBev, Procter&Gamble, McDonald's, Yum! Brands, Vodafone, Ikea y PepsiCo.