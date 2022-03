WhatsApp: los menores pasan 44 minutos al día enviando y recibiendo mensajes

Hace algún tiempo, para algunos no mucho, el mundo de la mensajería instantánea se reducía a 160 caracteres y 25 céntimos por mensaje, el espacio y precio que te ofrecía un SMS. Las limitaciones y los intentos por reducir al máximo los textos con el fin de no pagar un extra implicaron, incluso, la creación de un lenguaje alternativo que permitía economizar espacio y alteraba a la Real Academia de la Lengua Española y docentes a partes iguales. "Salu2", "Xq", "Tkm" "Imxta" o "Kdms" eran algunos de los jeroglíficos que cualquier generación posterior a la millennial no sería capaz de descifrar.

El SMS dejó las llamadas en un segundo plano y, en el año 2007, se batió el récord de envíos alcanzando los 13.425 millones, según datos elaborados a partir de los informes trimestrales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Solo dos años después llegó al mercado WhatsApp, la aplicación gratuita que revolucionó por completo el mundo de la mensajería instantánea y que, a mediados de 2021, se convirtió en la app de comunicación más popular con aproximadamente 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, de acuerdo con Statista. Además, según Facebook, diariamente se envían un total de 100.000 millones de mensajes mediante la aplicación.

Debido a su gran popularidad, Qustodio ha querido realizar una radiografía sobre el comportamiento digital de los menores de 10 a 18 años en WhatsApp en España, Reino Unido y Estados Unidos.

El análisis muestra que, en España, WhatsApp lidera el ranking de aplicaciones de comunicación con un 52,74% de menores con perfiles activos. Por detrás se sitúa Reino Unido, con un 36,81%, y muy alejado de esos valores se encuentra Estados Unidos, donde el porcentaje de menores apenas alcanza el 5,2%, ya que utilizan otros métodos de comunicación como los mensajes o Facebook Messenger.

El tiempo de uso

Los menores españoles pasan una media de 44 minutos diarios en la aplicación, lo que supone un incremento porcentual de 41,94 con respecto a los datos recogidos en 2020. Esto son casi 268 horas al año redactando y recibiendo mensajes.

Al revisar el tiempo de uso por edad en España, el estudio desprende que el grupo de edad que más tiempo utiliza la aplicación es entre los 16 y los 18 años, que emplean 56 minutos diarios. Por detrás los menores de 13 a 15 años, que lo utilizan 43 minutos al día y de 10 a 12 años pasan un total de 37 minutos.

Por su parte, en Reino Unido pasan una media de 31 minutos diarios en la aplicación y en Estados Unidos el valor medio asciende a los 39 minutos al día.

A grandes rasgos, el tiempo que emplean los menores en la plataforma no parece excesivamente alto comparado con otro tipo de aplicaciones, pero a diferencia de Tik Tok o Instagram, WhatsApp no ofrece entretenimiento y la única función es enviar y recibir mensajes.

Las familias también bloquean WhatsApp

WhatsApp es una aplicación de mensajería en la que la función principal es comunicarse, pero eso no quiere decir que esté exenta de peligros asociados a un mal uso. La app permite enviar fotografías, vídeos y audios, además de texto, por lo que el riesgo de que los menores se conviertan en víctimas del ciberbullying, sexting o grooming aumenta si tienen una cuenta sin supervisión de un adulto. Además, este tipo de aplicación facilita la mensajería en difundido, por lo que se pueden crear cadenas de retos o juegos virales que pongan en peligro la integridad física y mental de los más pequeños.

Por ese motivo, algunas familias también optan por bloquearla. Según el estudio, el 21.65% de los menores españoles tiene esta aplicación bloqueada en sus dispositivos, en Reino Unido el 13.81% y en Estado Unidos, un 2%.