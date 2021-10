El Ojo de Iberoamérica 2021 anuncia los primeros Presidentes del Jurado

A pocos días del cierre de inscripciones para participar de los reconocimientos del Festival 2021, El Ojo de Iberoamérica anuncia a los primeros presidentes del Jurado. Hugo Veiga, Global Chief Creative Officer, de AKQA, Presidente de El Ojo Film; Laura Durán, Directora de Desarrollo de Negocio y Transformación de IKEA España, Presidente de El Ojo Eficacia; Diego Wallach, Chief Creative Officer de Publicis Worldwide México, Presidente de El Ojo Vía Pública; Christian Caldwell, Chief Creative Officer de McCann Worldgroup Lima, Presidente de El Ojo Experiencia de Marca & Activación; Ángel Torres, Director Creativo Ejecutivo y socio fundador de El Ruso de Rocky, España, Presidente de El Ojo Gráfica; Ingrid Lira Dellachiesa, Directora Creativa General de Puerto Chile, Presidente de El Ojo Radio y El Ojo +Mujeres; Charly Gutiérrez, Socio fundador y Director de Oriental Films Uruguay, Presidente de El Ojo Producción Audiovisual, El Ojo Audio & Sonido y El Ojo Nuevos/as Realizadores/as y Josefina Casellas, Group Creative Director de R/GA Buenos Aires, Presidenta de El Ojo Design y El Ojo Producción Gráfica; tendrán la tarea de liderar a los distintos cuerpos de jurados que elegirán a las mejores ideas y casos de la región así como también a los mejores trabajos creados por profesionales latinos alrededor del mundo.

La 24° Edición de El Ojo de Iberoamérica se realizará los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2021 y tendrá- debido a la extensión del contexto de pandemia- un formato online similar al del 2020 y manteniendo todo lo que siempre convirtió al festival en el más importante del planeta con una mirada latina, y que en esta edición volverá a reconocer a las mejores ideas, a los mejores profesionales y a las mejores empresas de Iberoamérica y de cada país de la región con el objetivo de estimular, elevar la vara y potenciar el talento latino.

Los Jurados, integrados por los más destacados profesionales de toda la región analizarán, seleccionarán y elegirán de manera online en las primeras etapas de votación a los finalistas y metales entre los trabajos participantes de Iberoamérica. En una segunda etapa, entre todos los Presidentes de cada uno de los Premios elegirán juntos y con una mirada diversa e integral a los Grandes Ojos de cada premio. Una fórmula innovadora y característica de la visión integradora que promulga El Ojo, ya que todos los Grandes Premios son definidos gracias al aporte del grupo selecto de presidentes.

Los primeros Presidentes que anuncia el festival para su edición 2021 son:

Hugo Veiga, Global Chief Creative Officer de AKQA. Presidente de El Ojo Film

Nacido en Portugal, Hugo Veiga es una de las principales caras de la nueva generación de líderes creativos de Brasil. Tras ser reconocido como el mejor redactor del año en los Cannes Lions de 2013, cofundó el estudio AKQA São Paulo. Desde entonces, dirigió proyectos creativos para marcas y artistas innovadores como Usher, Elton John y Lady Gaga en lo que ha sido un viaje mágico. AKQA São Paulo fue nombrada la oficina más feliz del mundo de WPP en 2018, Agencia del Año de Cannes Lions Latinoamérica en 2019, Agencia del Año de One Show Latinoamérica en 2020 y la segunda mejor de Cannes 2020/21. El estudio también ha ganado un Grand Clio para tres clientes diferentes durante tres años consecutivos.Desde finales de 2019, Veiga codirige la creatividad global de la red AKQA, ayudándola a conseguir el año más premiado de su historia en los Cannes Lions 2021. Entre sus trabajos se encuentran 3 Grand Prix de Cannes Lions: "Dove Real Beauty Sketches" que también se alzó con 4 Grandes Ojos en El Ojo de Iberoamérica 2013 y 2014 en las categorías Eficacia, Cine/TV, Contenido y Mejor Idea Latina para el Mundo, "Air Max Graffiti Stores" y "Bluesman". En 2020, lanzó "Terra da Faina", su álbum musical debut bajo el alter-ego: GoHu. El primer single fue nombrado "The Quarantine Anthem" por MTV Portugal. Si conoces a Hugo en persona, no menciones a GoHu o hablará de él durante horas. Estás advertido.

Laura Durán, Directora de Desarrollo de Negocio y Transformación de IKEA España. Presidente de El Ojo Eficacia.

Laura Durán comenzó su carrera en banca de inversión en Bruselas y Londres, trabajando para Morgan Guarantee Trust durante 7 años. Posteriormente se trasladó a Barcelona donde dio un giro a su carrera comenzando su trayectoria en Marketing dentro de la recién creada Vueling.Después de su aventura en Vueling, se incorpora a Media Markt para la transformación digital de la compañía y el lanzamiento de ecommerce.En 2015, se incorporó a IKEA España como directora adjunta de Marketing hasta que en 2017 fue nombrada directora de esta misma área. Bajo su batuta se han creados campañas de IKEA tan icónicas como Familiarizados, Atrapados en los 90 o el propósito de marca en España, así como las campañas internacionales del cluster Sur de Europa. Este puesto lo ha desempeñado hasta ahora cuando ha sido designada nueva directora de Desarrollo de Negocio y Transformación, liderando las áreas de Expansión, Innovación y Co-creación, la Oficina de Proyectos y Transformación y Sostenibilidad.Laura es Licenciada en Ciencia Políticas por la Universidad de País Vasco, ha realizado el Executive MBA de IESE y el Women Executive Program - Proyecto Promociona- por ESADE Business & Law School. Asimismo es Coach ejecutiva por ICF.A lo largo de los años IKEA obtuvo numerosos premios en El Ojo de Iberoamérica en los que se destacan 4 oros en PR, Film y Media por las piezas Familiarizados, Museo del romanticismo y las campañas Salones y Joya y reloj realizadas junto a McCann España

Diego Wallach, Chief Creative Officer de Publicis Worldwide México. Presidente de El Ojo Vía Pública.

Storyteller. Creador de la campaña mexicana más premiada en @Canneslions, que obtuvor el Gran Prix for Good, entre otros 9 leones (3 de oro) y el primer lápiz amarillo para México en D & AD; son algunos de los reconocimientos conseguidos en los últimos años; todos ellos en categorías digitales y no tradicionales.Miembro del board creativo global de PUBLICIS WW desde 2016. Con más de 100 premios creativos y de eficacia tanto en festivales como Cannes Lions, El Ojo de Iberoamérica, Clio, D&AD, One Show, Londres, El Círculo Creativo de México, entre otros."Creo en el valor de construir equipos. El saber poner a las personas adecuadas a trabajar juntas también es storytelling".Responsable por más de 18 años del desarrollo creativo y estratégico, hasta la realización del producto final para marcas globales, regionales y locales, tales como: CITI, Nestlé, Heineken, Coca Cola, GERBER, BMW / MINI, L´OREAL, Barcel, Powerade, Telcel, Kotex, Sanofi, Domecq, T-FAL, Maseca, Del Monte y The Home Depot; entre otros.Diego tiene un profundo conocimiento de los mercados de consumo financiero, de telecomunicaciones y de alimentos, este último derivado de ser el responsable directo de las campañas publicitarias, tanto para los mercados locales como regionales y globales.

Christian Caldwell, Chief Creative Officer de McCann Worldgroup Lima, Perú. Presidente de El Ojo Experiencia de Marca & Activación

Inició su carrera hace más de 15 años en Costa Rica, su país natal, y en el 2008 logró ganar los primeros Leones de Cannes de oro, plata y bronce de la región centroamericana, colocando a JWT Costa Rica como una de las agencias más creativas de la región durante varios años.En el 2015 se mudó a Lima, Perú, para asumir el puesto de CCO de McCann Lima y en su primer año de gestión logró alcanzar múltiples premios entre los que destacan un oro y plata en el Festival de Cannes.Como redactor y director creativo, Caldwell ha ganado más de 1000 reconocimientos en los festivales más importantes como lo son Andy Awards, Cannes Lions, El Ojo Iberoamérica, Clio Awards, London International Awards, Gerety Awards, D&AD, One Show y Webbys Awards.En 2020, 2017, 2016 y 2015 McCann Lima se posicionó como Mejor Agencia de Perú en El Ojo de Iberoamérica y Christian como el Mejor Director Creativo de país en dos ediciones (2016 y 2020).

Ángel Torres, Director Creativo Ejecutivo y socio fundador de El Ruso de Rocky, España. Presidente de El Ojo Gráfica

Manchego de origen, se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Europea de Madrid en el año 2004. Desde entonces ha recorrido su camino profesional con su dupla Lucas Paulino, habiendo trabajado juntos para algunas de las agencias más importantes del país.Comenzaron su recorrido en Tiempo BBDO, donde ocuparon el cargo de redactores durante dos años. Posteriormente, pasaron a formar parte del equipo de Publicis Lado C, también como redactores, desde donde dieron el salto a Sra. Rushmore. Allí fueron promocionados a Directores Creativos de la agencia, desarrollando importantes campañas para clientes como Coca Cola o Mahou.Tras su paso por Sra. Rushmore, Torres y Paulino continuaron su carrera como Directores Creativos Ejecutivos en Del Campo Saatchi&Saatchi, convirtiéndose así en dos de los creativos más jóvenes del país en asumir la dirección creativa ejecutiva de una agencia.A lo largo de estos años trabajaron para clientes como Renault, Mahou, Toyota, Coca-Cola, Powerade Latam, Bankia, G'vine, Pepsi, Endesa, Renfe, FOX, Atlético de Madrid, La Sexta, El Pozo, Tuenti, Air Europa, el COI o Visa, con campañas tan reconocibles como "El Palo" de Limón&Nada o "Radio Colifata" para Aquarius, entre otras muchas.En 2014 crean El Ruso de Rocky junto con Paco Rodríguez y Amaro González, y desde su fundación vienen desarrollando campañas para El Corte Inglés, Mahou, Mixta, Bankia, J&B, Pepsi, Giovanni Ranna, González Byass, Samsung o Chocolates Valor. En 2018 la agencia se consagró como la Mejor Agencia Independiente de Iberoamérica en El Ojo y en dos oportunidades (2018 y 2019) también se destacó como la Mejor Agencia Independiente de España .Son dos de los creativos más premiados de España, con más de 30 galardones entre los que destaca El Tercer Ojo obtenido en 2011 por The Case para el Getafe CF en El Ojo de Iberoamérica entre otros.

Ingrid Lira Dellachiesa, Directora Creativa General de Puerto, Chile. Presidente de El Ojo Radio y El Ojo +Mujeres

Ingrid ha ganado más de 200 premios en creatividad en festivales nacionales e internacionales. A nivel internacional destacan tres Grand Prix en El Ojo de Iberoamérica; uno en Radio en 2001 por "Paleteo" para Fundación Filliol, otro en Mobile en 2017 por "La última llamada" para Corporación del Trasplante y otro en Media en 2019 por "Monedas de libertad" para Aukin Chile, más otros 17 premios en el mismo festival; un León de Plata en Radio y un León de Bronce en Health & Wellness en el festival de Cannes, entre otros.En 2017 y 2019, fue elegida como una de las 3 mejores directoras creativas de Iberoamérica, siendo galardonada con bronce en categoría +Mujeres del Festival Ojo de Iberoamérica 2019.A nivel nacional, ha ganado más de 140 premios que incluyen 3 Grand Prix en radio, un Grand Prix en digital, un Grand Prix en creatividad integrada, un Grand Prix en Brand Experience & Activation, un Grand Prix en Creative Strategy, y varios oros en diferentes categorías tanto digitales, como masivas e integrales.

Ha sido jurado en el festival de Cannes, El Ojo de Iberoamérica y en el Festival Achap entre otros.En 2019 ganó agencia del Año en el Festival Chileno de Creatividad Achap con agencia Pedro, Juan y Diego, convirtiéndose en la primera agencia independiente en ganar este sitial y la primera mujer en Chile en lograrlo como Directora Creativa General.En 2017 fue segunda en el ranking del mismo Festival con agencia Raya, siendo la primera agencia digital en estar entre las 3 primeras agencias del ranking de Chile a nivel creativo.

Ingrid ha trabajado en Pedro, Juan y Diego; Global; Raya; y 180 grados Mullen Lowe como Directora General Creativa; en BBDO, DDB y Euro RSCG como Directora Creativa; y en Publiart, Ogilvy y Grey como redactora.Desde octubre de 2019 ocupa el cargo de Directora Creativa General en Puerto y desde 2019 es parte de la mesa directiva de Achap.Fue la primera mujer chilena elegida como Presidenta del Jurado del Festival de Creatividad Achap 2020.

Charly Gutiérrez, Socio fundador y Director de Oriental Films, Uruguay. Presidente de El Ojo Producción Audiovisual, El Ojo Audio & Sonido y El Ojo Nuevos/as Realizadores/ as.

Charly es uno de los directores de publicidad y music-videos más prolíficos de la región, y fundador de Oriental Films, la productora regional, con oficinas en México, Colombia y Uruguay, que en 12 años de trayectoria se ha posicionado como una empresa referente en la industria audiovisual latinoamericana. La oficina uruguaya se consagró en 5 oportunidades (2008, 2009, 2012, 2018 y 2020) como la Mejor Productora de Uruguay en El Ojo y Charly también fue reconocido como el Mejor Realizador de Uruguay en las ediciones 2008 y 2009 del festival. En 2019 la oficina de Colombia fue reconocida como la Mejor Productora de Colombia en El Ojo de Iberoamérica, y mejor productora de México en el Círculo Creativo entre otros.

Charly tiene en su haber una asombrosa cantidad de proyectos filmados para clientes como Pepsico, Unilever, Claro, Citibanamex, McDonald´s, Mapfre, entre otras marcas. Sus primeros videoclips para la banda El Cuarteto de Nos le valieron el reconocimiento internacional.Comienza a dirigir publicidad a los 24 años, luego de cursar un MASTER en Cine de Animación en Barcelona (Universidad Pompeu Fabra). Ha rodado a nivel global, para los mercados más importantes cosechando premios en El Ojo de Iberoamérica y Circulo Creativo entre otros festivales.

Incursionó en la ficción, con dos cortometrajes. El corto animado Too Much Ego (2005), ganador del Premio Artfutura, Barcelona, Mejor corto Animación, y Mejor Guión en La Pedrera Short Film Festival; y "La Tierra Purpúrea" (2017), Mejor Edición en el New Delhi Film Festival y ganador del Grand Prize en NY Short Film Festival, cortometraje en clave de Western sobre la obra de William H. Hudson.

Josefina Casellas, Group Creative Director de R/GA Buenos Aires, Argentina. Presidenta de El Ojo Design y El Ojo Producción Gráfica

Josefina es una Directora Creativa de Grupo con más de 17 años de experiencia en publicidad. Desde hace tres años en R/GA Buenos Aires, lidera el departamento de Digital Advertising y Creative Production, al frente de un equipo de talento multidisciplinario que combina las áreas de Tech, Visual y Production.

Desde su rol, trabaja generando valor y acompañando a clientes locales y globales, como Nike, Samsung US y Global, Slack, Ally, Uber, Airbnb, Johnson & Johnson, entre otros.

Especialista en el liderazgo de equipos tanto presenciales como remotos, a lo largo de su carrera, Josefina ha participado en diferentes tipos de proyectos desde distintas posiciones, lo que le da una visión macro y un conocimiento holístico al momento de abordarlos. Con más de 30 personas a cargo, Jose potencia el mix entre equipos de Buenos Aires y Nueva York, para trabajar en una amplia variedad de proyectos que abarcan desde la conceptualización y diseño, hasta la ejecución de los deliverables de Paid Media (Display Ads, Rich Media, Social).

Originalmente Diseñadora Gráfica, empezó su carrera en Ogilvy, trabajando para clientes como Santander Río y Motorola. También pasó por La Comunidad, para luego sumarse a BBDO, donde estuvo 9 años y se desarrolló como Directora Creativa iniciando el departamento digital, del cual estuvo a cargo durante 3 años, trabajando para marcas como Nike, Pepsico (Argentina y LATAM, Aerolíneas Argentina, entre otros).

Premios El Ojo 2021

Para la edición 2021, El Ojo presentará los siguientes Premios: Film, Gráfica, Radio, Vía Pública, Digital & Social, Media, Directo, Experiencia de Marca & Activación, PR, Design, Sustentable, Sports, Contenido, El Tercer Ojo, Innovación, Creative Data, Eficacia, Mejor Idea Latina para el mundo, Producción Audiovisual, Producción de Audio & Sonido, Producción Gráfica, El Ojo Jóvenes Realizadores/as y el premio especial El Ojo +Mujeres (Creativas y Realizadoras).Las piezas inscriptas en los distintos premios del festival, suman puntos para la definición de los Premios al Mejor Desempeño en El Ojo Local y a nivel regional en las siguientes categorías: Agencias, Agencias independientes, Creativos/as, Productoras, Directores/as y Anunciantes y Mejor Red de Iberoamérica. Además, todas las piezas inscriptas, teniendo en cuenta el país principal de emisión, podrán participar del premio a la Mejor Idea País.

La inscripción y el envío de material se realiza totalmente online a través del sitio dónde se ingresan los datos de la empresa participante, se completan las fichas técnicas de cada trabajo y se sube el material requerido para cada premio.

Los trabajos para poder participar deben haber sido publicados, implementados y/o emitidos por primera vez entre el 1º de septiembre de 2019 y el 17 de octubre de 2021.