El éxito de la IA en marketing depende cada vez más del dominio de las habilidades humanas estratégicas
Por Redacción - 17 Noviembre 2025
Los sistemas de inteligencia artificial están lejos de ser infalibles, y su actual adopción masiva exige que los profesionales asuman la responsabilidad de una supervisión rigurosa
La inteligencia artificial agéntica promete cambios en las estrategias de marketing digital, hiperpersonalización sin precedentes y una optimización real del ROI
Por Redacción - 17 Noviembre 2025
La inteligencia artificial agéntica, conocida como IAA, representa la fase evolutiva subsiguiente a la IA generativa, marcando una profunda transformación en el modo en que las empresas interactúan con la...
Coca-Cola y la desconexión emocional: las lecciones aprendidas de sumarse a la moda de la IA como reclamo publicitario
Por Redacción - 17 Noviembre 2025
Por Redacción - 14 Noviembre 2025
Google lanza Ads Advisor y Analytics Advisor para revolucionar la publicidad digital con agentes de inteligencia artificial
Por Redacción - 13 Noviembre 2025
El 72% de los profesionales del marketing tiene planes para incrementar el uso de la IA pero la ruta hacia su madurez demanda un fuerte foco en el talento humano
Por Redacción - 12 Noviembre 2025
El nuevo spot navideño de Suchard apuesta por recuperar la magia artesanal de la animación stop motion
Por Redacción - 12 Noviembre 2025
El retrato de la infancia hiperconectada: el 80% de los niños en redes sociales antes de la adolescencia
Por Redacción - 12 Noviembre 2025
La inteligencia artificial agéntica de Amazon revoluciona la publicidad digital simplificando la gestión de campañas para el mercado masivo de anunciantes
Por Redacción - 12 Noviembre 2025
Por Redacción - 11 Noviembre 2025
La CNMV impone una multa de cinco millones de euros a X por el negligente incumplimiento de sus deberes de asistencia al supervisor
Por Redacción - 13 Noviembre 2025
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha marcado un precedente significativo en la fiscalización de las grandes plataformas digitales, al imponer una multa de cinco millones de euros...
Por Redacción - 13 Noviembre 2025
Por Redacción - 31 Octubre 2025
Rex4media: el German Design Award 2026 catapulta a la agencia de marketing mallorquina al panorama internacional
Por Redacción - 17 Noviembre 2025
El Club de Marketing de Asturias desvela la excelencia y el récord de participación de sus galardones de 2025
Por Redacción - 13 Noviembre 2025
Por Redacción - 10 Noviembre 2025
Por Redacción - 5 Noviembre 2025
