Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
El Black Friday 2025: la oportunidad estratégica de las pymes frente a los grandes del comercio electrónico
El auge de la inteligencia artificial generativa marca un cambio definitivo en las estrategias de marketing y la rutina de los usuarios
El éxito de la IA en marketing depende cada vez más del dominio de las habilidades humanas estratégicas
Por Redacción - 17 Noviembre 2025
Los sistemas de inteligencia artificial están lejos de ser infalibles, y su actual adopción masiva exige que los profesionales asuman la responsabilidad de una supervisión rigurosa
La inteligencia artificial agéntica promete cambios en las estrategias de marketing digital, hiperpersonalización sin precedentes y una optimización real del ROI
Por Redacción - 17 Noviembre 2025
La inteligencia artificial agéntica, conocida como IAA, representa la fase evolutiva subsiguiente a la IA generativa, marcando una profunda transformación en el modo en que las empresas interactúan con la...
La NFL revolucionó en el Bernabéu el modelo de negocio deportivo español con una lección de patrocinio global y marketing magistral
Por Redacción - 17 Noviembre 2025
Coca-Cola y la desconexión emocional: las lecciones aprendidas de sumarse a la moda de la IA como reclamo publicitario
Por Redacción - 17 Noviembre 2025
¿Pueden la singularidad humana y las narrativas auténticas convertirse en la nueva ventaja competitiva del marketing frente a la IA?
Por Redacción - 13 Noviembre 2025
Es Puromarketing 26 - Andrea Barbero Gómez, Responsable de Marketing de BlaBlaCar España y Portugal
Por Redacción - 14 Noviembre 2025
Pocoyó se mantiene como una de las figuras dominantes en el engagement infantil global en redes sociales y plataformas de vídeo
Por Redacción - 17 Noviembre 2025
YouTube se consolida como la opción prefererida de los aficionados al deporte en todos los grupos de edad como archivo audiovisual y centro de retransmisiones
Por Redacción - 13 Noviembre 2025
Google lanza Ads Advisor y Analytics Advisor para revolucionar la publicidad digital con agentes de inteligencia artificial
Por Redacción - 13 Noviembre 2025
El 72% de los profesionales del marketing tiene planes para incrementar el uso de la IA pero la ruta hacia su madurez demanda un fuerte foco en el talento humano
Por Redacción - 12 Noviembre 2025
El nuevo spot navideño de Suchard apuesta por recuperar la magia artesanal de la animación stop motion
Por Redacción - 12 Noviembre 2025
El retrato de la infancia hiperconectada: el 80% de los niños en redes sociales antes de la adolescencia
Por Redacción - 12 Noviembre 2025
La inteligencia artificial agéntica de Amazon revoluciona la publicidad digital simplificando la gestión de campañas para el mercado masivo de anunciantes
Por Redacción - 12 Noviembre 2025
La verdad tras el Black Friday y la sombra de las ofertas engañosas
Por Redacción - 11 Noviembre 2025
La CNMV impone una multa de cinco millones de euros a X por el negligente incumplimiento de sus deberes de asistencia al supervisor
Por Redacción - 13 Noviembre 2025
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha marcado un precedente significativo en la fiscalización de las grandes plataformas digitales, al imponer una multa de cinco millones de euros...
Bruselas intensifica la presión regulatoria sobre Google y abre una investigación crucial por el trato a la prensa digital
Por Redacción - 13 Noviembre 2025
El Black Friday ha desplazado a la Navidad como fecha para realizar las compras
El desplome de las acciones de Pinterest que ponen en jaque a pesar de sus innovaciones
La irrupción de Netflix en el mercado publicitario culmina su tercera temporada y una audiencia de 190 millones de espectadores en todo el mundo
El consumidor omnicanal dominará durante las compras del Buen Fin y cierre de año
Heineken se convierte en patrocinador principal del Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2028 en Madrid
Es Puromarketing 26 - Andrea Barbero Gómez, Responsable de Marketing de BlaBlaCar España y Portugal
Es PuroMarketing 25 - Maialen Carbajo, Directora de Travel y Retail de Google España
Es PuroMarketing 24 - José Huertas y José Luís García-Morato CEO y CGO / Co-Founders de Dobuss
La cultura se consolida como motor estratégico en el marketing empresarial
Por Redacción - 13 Noviembre 2025
Jornada UTECA 2025: El principal obstáculo para la competencia leal y la transparencia es la opacidad de los datos y las métricas que ofrecen las gigantes tecnológicas
Por Redacción - 31 Octubre 2025
Tech Show Madrid 2025: El Retail Media se ha convertido en una capa estructural para el marketing
Por Redacción - 31 Octubre 2025
Redacción
Héctor M. Meza Curiel
Relaciones públicas tendrán un papel central en la estrategia de marketing para 2026
Redacción
Rubén Pérez
IA en 2025: muchas empresas corren tras las IA, pero pocas innovan
Redacción
Jose Arocas Vázquez
Optimizando la monetización para publishers: Beneficios clave del Header Bidding
Redacción
Edu Huarte
El embudo tradicional ha caducado por qué el nuevo marketing prioriza la psicología sobre la tecnología
La ofensiva china en el sector del automóvil se consolida con la inminente llegada de cuatro nuevas marcas de vehículos en 2026
La nueva hegemonía del automóvil chino: el asalto a la fortaleza europea
Toyota eleva la apuesta de lujo con la marca Century posicionándose por encima de Lexus
El mejor marketing para una marca como Ferrari es crear algo exclusivo y es lo que acaba de hacer como tributo a su icónico F40
Pocoyó se mantiene como una de las figuras dominantes en el engagement infantil global en redes sociales y plataformas de vídeo
La NFL revolucionó en el Bernabéu el modelo de negocio deportivo español con una lección de patrocinio global y marketing magistral
¿Pueden la singularidad humana y las narrativas auténticas convertirse en la nueva ventaja competitiva del marketing frente a la IA?
La verdad tras el Black Friday y la sombra de las ofertas engañosas
La inteligencia artificial agéntica promete cambios en las estrategias de marketing digital, hiperpersonalización sin precedentes y una optimización real del ROI
El 92% de los profesionales del marketing afirma que la IA está transformando la interacción con el cliente
El desafío humano de escalar la creatividad con inteligencia artificial
Marketing y Comunicación destacan en servicios empresariales como motor del uso de herramientas de inteligencia artificial
La NFL revolucionó en el Bernabéu el modelo de negocio deportivo español con una lección de patrocinio global y marketing magistral
YouTube se consolida como la opción prefererida de los aficionados al deporte en todos los grupos de edad como archivo audiovisual y centro de retransmisiones
Google lanza Ads Advisor y Analytics Advisor para revolucionar la publicidad digital con agentes de inteligencia artificial
La ofensiva china en el sector del automóvil se consolida con la inminente llegada de cuatro nuevas marcas de vehículos en 2026
Gilles Vincent: "En las presentaciones PowerPoint, una buena diapositiva puede cambiar el rumbo de una reunión"
Javier Castiñeiras: "Cuando hablamos de transformación digital, la clave no está en usar más tecnología, sino en usar los datos de forma inteligente"
Sergio Ituero: "Cada nombre es un gran spot que dura un segundo y está creado para vender utilizando la psicología del lenguaje"
Luis Manuel Fernández Martínez: "La Inteligencia Artificial se posiciona como un asistente inteligente sumamente valioso en el ámbito de la educación superior"
Sigue en directo la gala de entrega de la XVI edición de los Premios Nacionales de Marketing
El 73% de los profesionales del marketing y la publicidad considera que la clase media tradicional está perdiendo relevancia
Cifras, recomendaciones y tendencias que darán forma a las estrategias de marketing globales en 2026
El auge de la inteligencia artificial generativa marca un cambio definitivo en las estrategias de marketing y la rutina de los usuarios
La era del marketing ciego: el 54% de los consumidores ya no quiere compartir sus datos personales
18 Noviembre 2025
IBTM World 2025
Es Puromarketing 26 - Andrea Barbero Gómez, Responsable de Marketing de BlaBlaCar España y Portugal
La Master Class de Digital Group enseña a directores de marketing a no depender solo de Google y Meta
El poder silencioso de los documentos corporativos: Cuando el diseño sí importa
Cómo optimizar la visibilidad de marca y retailers en los nuevos motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial
Cómo dominar el marketing digital en 2026: claves y formaciones recomendadas
Por qué los equipos de marketing deberían usar VPS escalables para campañas de alto tráfico
Del SEO tradicional a las respuestas con IA: por qué tu lista y tus emails serán tu activo más estable
Cómo mejorar tu nivel de inglés para destacar en el mercado laboral español
Cómo un software ERP transforma la gestión de obras, la facturación y los recursos humanos