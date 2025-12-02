Vídeo digital y redes sociales serán las prioridades en medios para 2026, mientras que aumenta la presión por los contenidos generados por IA

La industria de los medios se prepara para un 2026 que se presenta como un punto de inflexión, marcado por el dominio indiscutible del vídeo digital y las plataformas sociales en la estrategia publicitaria, al mismo tiempo que se intensifican las presiones asociadas a la calidad del contenido y la creciente presencia de la inteligencia artificial.

Según el informe anual Industry Pulse de Integral Ad Science (IAS), la planificación de medios para el próximo año pivotará fundamentalmente sobre estos canales, con el soporte móvil afianzándose como el vehículo más relevante. Este momento mediático, acelerado y complejo, exige de los profesionales un delicado equilibrio entre la búsqueda incesante de la innovación y la máxima prioridad en la protección de marca y la consecución de un rendimiento tangible, una dualidad que define la actual agenda del sector.

La irrupción y expansión vertiginosa de la inteligencia artificial en la creación de contenidos durante 2025 ha generado una atmósfera de optimismo mesurado dentro de la industria.

Si bien una parte significativa de los profesionales busca capitalizar las eficiencias que la IA ofrece, existe una inquietud palpable sobre su posible impacto negativo en la integridad de los medios. Más de la mitad de los consultados, concretamente el 56%, considera que la proximidad al contenido generado por IA será un desafío considerable en 2026, y un 40% lo señala directamente como una de las amenazas más serias para la calidad. Esta preocupación no distingue canales, afectando especialmente a redes sociales, donde el 73% prevé una necesidad de monitorización intensiva, y al vídeo digital, con un 77% que subraya la imperiosa necesidad de los anunciantes de poder identificar, clasificar y evitar material potencialmente inadecuado, como los deepfakes cada vez más frecuentes. Incluso las plataformas de retail media se ven afectadas, con un 77% de los expertos advirtiendo la necesidad de una supervisión más estricta en estos espacios.

En este contexto de incertidumbre creciente, la verificación por terceros se consolida como un pilar fundamental para mitigar los riesgos. Los datos del Industry Pulse evidencian este consenso: un 81% de los encuestados considera que la verificación externa será vital para la identificación y clasificación del contenido generado por IA dentro de las redes sociales. De forma similar, el 78% ve en esta supervisión third-party una herramienta esencial para ayudar a los anunciantes a evitar formatos de vídeo digital manipulados por IA que puedan inducir a error. El vídeo digital, independientemente de estos desafíos, mantendrá su posición dominante. Una abrumadora mayoría del 87% de los expertos lo establece como una prioridad máxima de inversión, superando al display (81%) y al audio (55%). En paralelo, las redes sociales son citadas como parte dominante de la estrategia por el 82% de los consultados, y el móvil se reafirma como el canal principal, con el 79% de las menciones.

La maduración de estos dominios mediáticos, especialmente el vídeo y las redes sociales, ha traído consigo un enfoque más agudo en la idoneidad, trascendiendo la mera seguridad de marca. El auge del contenido impulsado por influencers y creadores ha situado su idoneidad en el centro de las decisiones de planificación. Un contundente 89% de los encuestados afirma que la adecuación de estos creadores será un factor clave para la publicidad junto a sus vídeos, y el 79% afirma que determinará directamente la colocación de sus anuncios en plataformas sociales. Esta relevancia se traduce en expectativas de crecimiento, con el 77% de los profesionales anticipando que el marketing de influencers se convertirá en un componente más significativo dentro de las estrategias en redes sociales para 2026. Además, la medición de resultados en estos entornos se vuelve más sofisticada, con el 85% de los expertos considerando que tanto la atención como la visibilidad serán métricas de rendimiento cruciales.

Para agencias y anunciantes, la calidad en los medios sigue siendo la base sobre la que se asienta el rendimiento publicitario.

La cercanía del contenido publicitario es el factor de calidad más relevante, mencionado por el 78% de los encuestados, seguido muy de cerca por el fraude publicitario y la problemática del contenido generado específicamente para la monetización (MFA), señalado por el 50%. En el grupo de riesgos por proximidad, el contenido creado por IA es el que acapara mayor atención, con el 56% indicando que requerirá la mayor vigilancia. Por otra parte, los propios medios están experimentando sus propias presiones. La preocupación más relevante para ellos en 2026, señalada por el 40%, es la monitorización y control de las emisiones de carbono asociadas a la publicidad programática, un indicador claro de que la sostenibilidad se incorpora como un factor clave en la definición de la calidad mediática. Este aspecto relega a un segundo plano, pero no elimina, el desafío de la escasa visibilidad, que un 35% subraya como un problema persistente.

La televisión conectada (CTV) y las plataformas de retail media reflejan esta misma dinámica de priorizar los indicadores de calidad y atención. En retail media, el 84% considera que la medición de la atención será importante, mientras que el 82% destaca la contribución de la visibilidad y el Brand Suitability al rendimiento, junto con la importancia del 78% que otorga a la idoneidad de los creadores. En CTV, el 84% prevé la atención como una métrica clave. El sector también anticipa un aumento de los riesgos con el crecimiento del inventario: el 82% prevé una mayor preocupación por la seguridad de marca y el 76% un incremento del fraude publicitario en entornos financiados con publicidad. En este canal, la necesidad de soluciones tecnológicas más robustas es palpable, con el 83% considerando que la segmentación y el seguimiento multiplataforma serán fundamentales y el 79% que el machine-learning será clave para garantizar que los anuncios se muestren en espacios adecuados.