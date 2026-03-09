El nuevo informe Sales Foresight 2026 de ESIC revela el fin del funnel de ventas

La mañana en el campus de ESIC en Pozuelo de Alarcón transcurrió bajo la premisa de que las reglas del juego comercial han mutado de forma irreversible. En la presentación de la primera edición del informe Sales Foresight 2026, el ambiente entre los directivos de compañías como Naturgy, Repsol o Ikea no era de mera expectación, sino de reconocimiento ante una realidad que ya desborda los departamentos de marketing.

Los datos expuestos durante el evento confirmaron que el tradicional embudo de ventas ha sido sustituido por un ecosistema fragmentado donde el control de la narrativa ha pasado de las marcas a las conversaciones privadas de los usuarios. El murmullo en la sala se intensificó al revelarse que el 71% de las decisiones de compra actuales se gestan en el dark social, ese territorio de mensajería instantánea y grupos cerrados que permanece opaco para las herramientas de medición convencionales.

Durante las intervenciones de los expertos, quedó patente que la invisibilidad de estas interacciones supone el mayor desafío estratégico de la década.

Los ponentes coincidieron en que el tráfico proveniente de WhatsApp, Discord o Telegram ha dejado de ser una métrica anecdótica para convertirse en el motor principal del consumo. Esta falta de trazabilidad obliga a las organizaciones a replantearse su inversión publicitaria, desplazando el foco desde los anuncios masivos hacia la generación de contenidos que sean lo suficientemente valiosos como para ser compartidos en la intimidad de un chat familiar o un grupo de trabajo. La sensación generalizada entre los asistentes era la de enfrentarse a un mercado donde la recomendación orgánica entre pares tiene hoy mucha más fuerza que cualquier estrategia de posicionamiento pagado, lo que exige una presencia de marca menos intrusiva y mucho más auténtica.

El análisis técnico del informe introdujo otro cambio de tendencia fundamental en el comportamiento del comprador: el declive de la palabra clave frente al dominio del prompt.

Se explicó con detalle cómo el consumidor ha pasado de teclear conceptos aislados en buscadores a formular consultas complejas y estructuradas a través de inteligencia artificial generativa. Estas interacciones, que de media alcanzan ya las veinte palabras, reflejan una búsqueda de soluciones hiperespecíficas que los métodos tradicionales no siempre logran satisfacer. Los datos presentados sugieren que estas consultas asistidas por IA logran tasas de conversión que doblan a las de la búsqueda clásica, lo que marca un punto de inflexión en la manera en que las empresas deben indexar y presentar su información para ser relevantes ante los nuevos asistentes virtuales que actúan como intermediarios.

Al cierre de la jornada, la reflexión colectiva se centró en la brecha entre la ambición tecnológica y la realidad operativa de las empresas españolas. A pesar de que casi tres cuartas partes de los directivos encuestados identifican la inteligencia artificial como la pieza maestra para la prospección de clientes, la mayoría reconoció que su integración estructural todavía es una tarea pendiente. La clausura del evento dejó una idea clara: el futuro de la función comercial no pasa por una simple actualización de herramientas, sino por una transformación de las competencias humanas. La capacidad de interpretar datos complejos y de mantener la relevancia en los canales privados de comunicación será lo que determine qué empresas logran sobrevivir en un escenario donde el cliente, más informado y conectado que nunca, ha tomado definitivamente las riendas del proceso de compra.