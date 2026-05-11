Keepers presenta el estudio ‘publicidad en videopodcast, la fórmula perfecta para maximizar el ROI

La agencia de influencer marketing Keepers -parte de APPLE TREE- presentó ayer en sus oficinas de Madrid el estudio “Publicidad en videopodcast: La fórmula perfecta para maximizar el ROI”, un informe que analiza cómo el videopodcast se ha consolidado como uno de los formatos publicitarios con mayor capacidad de conexión, recuerdo y eficacia para las marcas.

Basado en el análisis de más de 200 campañas publicitarias y más de 30 videopodcasts del mercado español, el estudio identifica las variables estratégicas que convierten este formato en uno de los canales de comunicación más eficientes del ecosistema digital actual, tanto desde el branded podcast como desde el patrocinio.

El encuentro puso sobre la mesa una idea clara: en un contexto marcado por la saturación de contenidos, la fatiga algorítmica y la creciente automatización digital, la creatividad, la autenticidad y la conexión humana se consolidan como los verdaderos motores de la influencia y el recuerdo de marca. El informe nace precisamente con el objetivo de orientar a marcas, agencias y creadores sobre cómo construir estrategias eficaces dentro del ecosistema videopodcast.

La jornada comenzó con la presentación del informe a cargo de Gloria Prada, Head of Podcast de Keepers y Ana Sanabrias, Podcast Manager de Keepers quienes compartieron las principales conclusiones del estudio, explicando cómo el videopodcast ha evolucionado de tendencia emergente a infraestructura cultural y publicitaria para las marcas.

Entre los principales aprendizajes del informe, Keepers identifica cinco parámetros estratégicos que determinan el ROI en podcast: la identidad y territorio de marca; el papel del host, los invitados y la libertad creativa; la arquitectura del contenido y el tipo de integración; la difusión y amplificación multiplataforma; y la medición y optimización de resultados.

El estudio analiza además algunos de los casos más relevantes del mercado nacional, tanto en branded podcast como en patrocinio, como son ‘El podcast de fin de mes’ de imagin, o ‘Poco se Habla’ con el patrocinio de N26, poniendo el foco en formatos que han logrado construir integraciones naturales y culturalmente relevantes entre marcas y creadores.

El encuentro continuó con una mesa redonda moderada por Ángela Henche, podcaster de Keep it Cutre y creadora de contenido representada por Keepers, y en la que participaron Fabiola Barandiarán, Brand Marketing Manager en McDonald’s, Ana Brito, Podcaster de 'Poco se Habla', Daniela Mcarena Founder and Podcaster Ac2ality y Alfon de la Rocha, Podcaster de Vaya Vaina.

Durante la conversación, los ponentes debatieron sobre cómo construir colaboraciones auténticas entre marcas y podcasters, el equilibrio entre creatividad y objetivos de negocio, y la importancia de respetar el tono y la identidad de los creadores para generar conexiones reales con la audiencia.

La conversación puso de relieve que las integraciones más eficaces son aquellas que consiguen formar parte natural del contenido y de la experiencia del oyente, alejándose de los formatos publicitarios tradicionales y apostando por la confianza, la coherencia cultural y la libertad creativa.

Con este estudio y este encuentro, Keepers refuerza su posicionamiento como productor de podcast y branded podcast y continúa consolidándose como referente en el sector, impulsando la creatividad y el talento de los creadores, y ofreciendo a marcas y profesionales herramientas y conocimientos para destacar en un entorno digital en constante transformación.