La Universidad Complutense de Madrid y la Academia de la Publicidad crean una alianza histórica para renovar las aulas

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y la Academia de la Publicidad han decidido dar un paso al frente para conectar de forma real las aulas con el día a día de la profesión. A través de un acuerdo de intenciones firmado recientemente en Madrid, concretamente a mediados de julio de dos mil veintiséis, ambas partes buscan que los estudiantes de comunicación no solo aprendan la teoría de los libros de texto, sino que comprendan de primera mano cómo funciona el sector publicitario real antes de graduarse y dar el salto al mercado laboral. El decano de la facultad madrileña, Ángel Luis Rubio Moraga, y el presidente de la asociación publicitaria, Francisco José González, han rubricado esta alianza estratégica que promete estrechar la mano entre quienes enseñan la materia y quienes la ejercen a diario en las agencias, consultoras y marcas comerciales.

De las aulas directas a la práctica profesional diaria

Este acuerdo de colaboración no se va a quedar en un simple apretón de manos protocolario ni en un papel guardado en un cajón, sino que se traducirá en iniciativas muy concretas que los alumnos empezarán a notar en su rutina académica diaria. Una de las propuestas más interesantes de este plan es la incorporación activa de los profesionales de la publicidad a la red de antiguos alumnos de la facultad, lo que sin duda facilitará charlas, mentorías personalizadas y un contacto mucho más cercano entre distintas generaciones de comunicadores. Además, se ha planteado la creación de un premio anual que reconocerá al mejor Trabajo de Fin de Grado en el área publicitaria, un incentivo fantástico para que los jóvenes investigadores pongan todo su empeño en analizar con frescura los retos actuales del sector.

Por otro lado, la colaboración mutua servirá para que los expertos de la publicidad asesoren de forma directa a la universidad a la hora de actualizar sus planes de estudio y sus programas de asignaturas. Este asesoramiento resulta clave para garantizar que las materias que se imparten en la universidad enseñen realmente las habilidades que las empresas buscan hoy en día en un candidato y dejen de lado los conceptos obsoletos. La agenda de trabajo conjunto prevé además el desarrollo de jornadas formativas, talleres prácticos, encuentros de debate y seminarios donde participen tanto los estudiantes como el cuerpo docente y el propio personal administrativo del centro de estudios.

Un espacio de diálogo para profesores y alumnos

La alianza va mucho más allá de las clases teóricas de siempre y busca crear espacios comunes donde se hable el mismo idioma que en las agencias creativas y de medios. De esta manera, la universidad madrileña cederá de manera habitual sus aulas, salones de actos y canales de comunicación digital para que estas actividades salgan adelante con la máxima difusión posible. Por su parte, la Academia de la Publicidad aportará toda su experiencia técnica y su conocimiento acumulado para diseñar las sesiones, preparar los materiales de apoyo y hacer un seguimiento constante de los resultados del proyecto.

Todo este plan de trabajo se llevará a cabo bajo criterios muy claros de transparencia e igualdad, asegurando que se integre de manera activa la perspectiva social, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad en cada una de las fases de su puesta en marcha. Con este matiz, la universidad y la academia no solo buscan capacitar de forma técnica a los futuros publicistas para que sean eficaces en su trabajo, sino también formar a ciudadanos muy conscientes del enorme impacto social que tienen los mensajes comerciales que diseñan y emiten.

Voces que apuestan por la formación del mañana

Para el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Luis Rubio Moraga, esta colaboración es una oportunidad excelente para que las aulas sigan estando a la vanguardia de la enseñanza y se adapten de forma rápida a los cambios tecnológicos y narrativos que vive la comunicación comercial actualmente. Por su parte, Francisco José González, en representación de la Academia de la Publicidad, ha insistido en que para los profesionales en activo es un verdadero privilegio poder guiar y apoyar a quienes están a punto de incorporarse al sector, estableciendo una relación sólida y duradera con la institución académica que históricamente ha sido la pionera de los estudios universitarios de publicidad en toda España.