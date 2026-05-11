Nota de prensa SEO Y Posicionamiento

El SEO ha cambiado para siempre: así trabaja la agencia líder en GEO en España
El SEO ha cambiado para siempre: así trabaja la agencia líder en GEO en España

Por Redacción - 19 Junio 2026

El modelo de posicionamiento que las empresas han usado durante años está dejando de ser suficiente. Aparecer en Google sigue importando, pero ya no es el único lugar donde se toman decisiones de compra. Los nuevos asistentes de inteligencia artificial responden, recomiendan y descartan marcas sin que el usuario llegue a abrir un buscador. Adaptarse a ese nuevo entorno es lo que define hoy el GEO, o Generative Engine Optimization.

En este escenario de transformación tecnológica, la cabecera sectorial Marketing4eCommerce ha publicado su ranking anual de agencias de SEO, situando a la agencia SEO/GEO VisibilidadOn en la primera posición del sector en España en 2026, por primera vez.

Lo interesante de este ranking es que se elabora a través de una votación independiente coordinada por Marketing4eCommerce, en la que participan directivos y profesionales de empresas del sector eCommerce. Este reconocimiento destaca la capacidad operativa de la firma para alinear el desarrollo de la arquitectura web con las exigencias de indexación de los nuevos entornos generativos, consolidando un método de trabajo donde la intervención técnica se mide estrictamente por su impacto en los resultados de negocio.

Desde la formación a la consultoría

VisibilidadOn no se limita a ejecutar proyectos para sus clientes. La agencia ha construido una academia propia, con cursos sobre SEO técnico, Google Search Console, operativa de contenidos y gestión de proyectos, pensados tanto para perfiles que empiezan en el sector como para profesionales que ya trabajan en una empresa o agencia. Esa vocación formativa también se ha trasladado a las aulas universitarias,donde se han impartido clases en distintos programas de marketing digital. El siguiente paso en ese terreno llega este otoño, con el lanzamiento de un máster de SEO orientado a quienes quieran especializarse a fondo en la disciplina, desde la auditoría técnica hasta la estrategia de contenidos y link building.

En paralelo, la agencia ofrece consultoría directa a empresas que prefieren mantener su equipo interno pero necesitan una mirada experta que les ayude a tomar decisiones, detectar errores estructurales o validar una estrategia antes de invertir en ella. Como agencia SEO para Shopify especializada, la organización ofrece soluciones adaptadas a los ecosistemas digitales más exigentes, destacando su servicio técnico orientado a las tiendas online, trabajando con proyectos cómo Naturitas, Farma2go, Olistic, Superlativa, Toni Pons entre otras marcas y tiendas online reconocidas del sector.

Metodología ACTA SEO

El trabajo de VisibilidadOn se organiza en torno a lo que la agencia denomina metodología ACTA SEO: una estructura que combina SEO técnico, creación de contenidos y link building para mejorar la visibilidad de un negocio en buscadores de forma integral. La parte técnica se ocupa de la arquitectura web, la velocidad de carga y la indexación; los contenidos se diseñan para responder a la intención de búsqueda real de cada usuario; y el link building refuerza la autoridad del dominio medianteenlaces y menciones en medios relevantes.

Esa metodología se traduce en resultados documentados. El caso de Farma2go muestra un crecimiento del 53% en palabras clave en el top 10 tras una migración a Shopify. O el de cajadecarton.es, con un +139% en palabras clave en el top 10, es uno de los ejemplos que la propia agencia cita como referencia de lo queentiende por trabajo bien hecho, entre otros casos de éxito SEO.

La infraestructura humana como motor de la innovación digital

De cara a los próximos años, el propósito de VisibilidadOn es asegurar que el tejido empresarial mantenga su relevancia en un mercado digital cada vez más fragmentado por los nuevos modelos de lenguaje y los sistemas de geolocalización. A través de una metodología basada en datos objetivos y en su métrica guía derentabilidad, VisibilidadOn articula el talento de su equipo de especialistas para transformar la visibilidad orgánica en un activo de negocio predecible.

Si tu empresa necesita dar un salto en visibilidad o quieres que tu equipo se forme con quienes llevan años haciendo esto, en VisibilidadOn puedes encontrar ambas cosas: una agencia que trabaja por resultados y una academia con cursos nuevos cada mes. Y si todavía no estás listo para dar ese paso, su podcast y su newsletter semanal son una forma gratuita de seguir de cerca todo lo que se mueve en el mundo deleCommerce y el SEO.

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