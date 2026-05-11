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La cerveza Mahou Cinco Estrellas es elegida como una de las mejores lagers de todo el mundo
La cerveza Mahou Cinco Estrellas es elegida como una de las mejores lagers de todo el mundo

Por Redacción - 23 Julio 2026

La maestría en la elaboración de cerveza no es fruto del azar, sino del rigor, el tiempo y una devoción profunda por el producto bien hecho. La reciente publicación de los resultados del prestigioso certamen World Beer Challenge ha vuelto a situar la tradición cervecera madrileña en la cúspide internacional. En esta edición, Mahou ha firmado una de las actuaciones más sólidas de su trayectoria al alzarse con un total de doce medallas, repartidas de forma equitativa en seis metales de oro y seis de plata. Este palmarés no solo consolida a la marca como la gama cervecera española más galardonada del certamen, sino que revalida una posición de liderazgo que ostenta de forma ininterrumpida desde hace ocho años, un hito que demuestra cómo la constancia en el oficio artesanal puede sostenerse a lo largo del tiempo.

La gran protagonista en esta cita internacional ha sido la emblemática Mahou Cinco Estrellas, que ha obtenido la medalla de oro en la categoría de mejor Pale European Lager. Este reconocimiento sitúa a la icónica referencia como una de las mejores opciones del planeta en su estilo, respaldando la filosofía que la compañía denomina internamente como Cinco de Cinco. Dicho concepto no se plantea como una declaración de intenciones comercial, sino como una metodología de trabajo diaria y estricta que está arraigada en la selección milimétrica de cada ingrediente, el control exhaustivo de los tiempos de fermentación y una búsqueda constante de la excelencia en el sabor que ha definido a la casa desde su fundación a finales del siglo diecinueve.

El éxito cosechado demuestra la versatilidad de una firma que ha sabido expandir su catálogo para dar respuesta a los nuevos gustos del público sin perder la esencia de sus orígenes. Junto al buque insignia de la marca, una de sus incorporaciones más recientes orientada al segmento premium, Mahou Reserva, ha alcanzado la máxima distinción en la categoría Helles Bock, confirmando las excelentes valoraciones que este lanzamiento ha despertado entre los especialistas. El jurado técnico también ha otorgado la máxima distinción dorada a variantes específicas que van desde la opción Sin Gluten y la alternativa Radler hasta las propuestas más particulares, representadas por la variedad envejecida en Barrica Bourbon y la singular versión Sin Filtrar.

La consistencia técnica del grupo se refleja con igual fuerza en el abanico de medallas de plata obtenidas, que abarcan desde opciones de carácter diario hasta recetas de gran complejidad. Entre ellas destacan la versión Cero Cero Tostada, la receta clásica, la propuesta de estilo Session IPA y las referencias de autor que componen la gama Maestra en sus variantes Dunkel y Doble Lúpulo. Detrás de cada botella galardonada se esconde la historia de una empresa familiar cien por cien española e independiente que hoy cuenta con una sólida estructura industrial que abarca doce centros de elaboración repartidos entre el territorio nacional y los Estados Unidos, dando empleo a un equipo global que supera las cuatro mil cuatrocientas personas.

Desde que los primeros maestros cerveceros encendieran los fogones en la histórica calle Amaniel de Madrid en el año 1890, la firma ha mantenido un compromiso firme con la cultura de bar y la sociedad. Ignacio Cormenzana, director de marketing de la unidad de negocio, ha recordado tras conocerse las deliberaciones del jurado que este éxito pone en valor una forma de hacer basada estrictamente en la paciencia y la regularidad. Para la dirección de la compañía, los galardones representan el reflejo diario de un equipo que busca conectar con los consumidores de múltiples países desde la autenticidad, impulsando además una transformación del sector hostelero que busca asegurar su sostenibilidad de cara al futuro.

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