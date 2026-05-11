ElPozo despliega una lona gigante en el centro de Madrid para apoyar a la Selección Española

El fútbol tiene la capacidad única de paralizar a un país entero, de congregar a millones de personas frente a una pantalla y de unificar las emociones de una sociedad bajo unos mismos colores. Con motivo del último torneo internacional, la Gran Vía de Madrid se ha transformado en el escenario de una de las intervenciones publicitarias más impactantes del año. La empresa de alimentación ElPozo Alimentación decidió materializar su apoyo a la Selección Española mediante la instalación de una inmensa lona que dominó el paisaje urbano de la capital. Esta monumental acción en el espacio público no solo buscaba la notoriedad a través del impacto visual directo, sino que intentaba conectar de forma profunda con el sentir general de una afición que vive cada partido con una mezcla de nerviosismo, ilusión y una inquebrantable fe en la victoria.

El núcleo conceptual de esta estrategia publicitaria se construyó a partir de una primera lona con un lema tan directo como evocador: La Roja tiene hambre. No obstante, una vez ganado el torneo, han cambiado el lema por: Nos hemos comido el mundo y sabe a gloria. Con esta frase inscrita en el corazón de la capital, la marca logró trazar una inteligente analogía entre el apetito de gloria deportiva de los jugadores y la pasión culinaria que define la cotidianidad de los hogares españoles. La idea de tener hambre, empleada en el ámbito deportivo como sinónimo de ambición, garra y deseo de superación, sirvió para humanizar la comunicación institucional de una gran corporación alimentaria, vinculando los valores del esfuerzo en el terreno de juego con el disfrute de la comida tradicional en la mesa diaria. Esta lona gigante se convirtió en un faro visual para los miles de peatones, turistas y residentes que transitan a diario por el centro neurálgico madrileño, recordando que el fútbol, al igual que la gastronomía, es un catalizador de encuentros familiares y sociales.

La presencia de esta gran estructura en el tejido urbano madrileño formó parte de una planificación integral diseñada para acompañar a los aficionados en cada una de las fases de la competición deportiva. El patrocinio oficial de la compañía con la Selección Española no responde a una estrategia oportunista o temporal, puesto que el acuerdo que une a ambas instituciones se extiende a largo plazo con un horizonte fijado en el año 2030, lo que demuestra un compromiso firme por respaldar al equipo nacional tanto en los momentos de éxito como en las etapas de renovación y reconstrucción. La ambiciosa campaña de comunicación se desbordó más allá del soporte exterior, integrando diversas promociones y activaciones en los puntos de venta habituales, dinámicas participativas en las principales redes sociales y contenidos que fusionaban con acierto el análisis del fútbol con la riqueza de la gastronomía española.

Para llevar la experiencia un paso más allá de la mera contemplación visual de la lona, la empresa puso en marcha una zona para aficionados en la emblemática Plaza de Colón de Madrid, convirtiéndola en uno de los principales centros de reunión de la capital para seguir el torneo. En este espacio público de encuentro, los seguidores de la Selección Española tuvieron la oportunidad de vivir el ambiente de los partidos de una manera colectiva, participando en diversas actividades lúdicas vinculadas al campeonato y compartiendo la emoción colectiva que despierta el deporte rey. De este modo, la acción publicitaria abandonó la rigidez de los formatos tradicionales para mezclarse con la vida de los ciudadanos, logrando que el patrocinio deportivo se tradujera en vivencias compartidas en la calle y fortaleciendo el vínculo afectivo entre la marca cárnica y la afición de todo el país.